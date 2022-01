Movimiento “Nacidos del pavimento” continúa campaña en favor de los Inmigrantes en la ciudad de New York

La líder comunitaria Katiuska Rodríguez se une a Elio Vázquez abogado de inmigración y a Francia Peña, líder comunitaria radicada en la zona triestatal, quienes realizaron una jornada migratoria gratuita en favor de más de 150 personas que acudieron al encuentro comunitario en M Social Hotel Time Square NY. Además destacar que una familia de origen venezolano recibió un alivio económico de U $900 por tres meses de apoyo, quienes agradecieron a la organización por tan humano gesto.

Por José Zabala

New York – El Movimiento Nacidos del Pavimento inició este enero del 2022 sus jornadas de apoyo que realizan en todo el país en los diferentes estados de la nación americana llevando ayudas en asuntos migratorios a muchos venezolanos e hispanos que por una razón u otra permanecen en los Estados Unidos de manera irregular. Katiuska Rodríguez, líder social y creadora de este hermoso proyecto encabezó el encuentro comunitario y dijo que seguirá luchando por defender los derechos humanos a nivel mundial y movilizar conciencia para no abandonar a todos los inmigrantes que necesiten de estas ayudas.

“El objetivo de nosotros es enseñar los derechos de los inmigrantes, pero también enseñar a los inmigrantes que tienen deberes para así juntos cuidar cada ciudad donde les ha tocado vivir y lograr sus sueños”, dijo la líder Katiuska Rodríguez.

El movimiento “Nacidos del Pavimento» es un organización sin fines de lucro, dedicada a brindar ayuda humanitaria a nivel mundial, atención de emergencias humanitarias y defensa de los derechos humanos. Igualmente, se ha preocupado en unir a la dirigencia juvenil de la diáspora venezolana para dictarles seminarios y capacitarlos en liderazgos político, social, comunitario, deportivo, artístico entre otros. Alejándose de partidos políticos, enfocado su lucha para todos los venezolanos y latinos con igualdad y apoyo a los inmigrantes. Cabe destacar que esta institución está registrada en los EE.UU. como una ONG internacional, Non Profit 501© (3) para ayudas a nivel mundial enfocada en ayudas para países necesitados, fronteras. Actualmente están enfocados en el apoyo a todos los inmigrantes en cada país, así como también dentro de Venezuela.

Los principios de su misión es articular de una forma organizada los aportes para las ayudas humanitarias a aquellos países que atraviesan crisis de una forma económica, política o de desastre natural. Así como también ayudar a inmigrantes a ser exitosos legalmente en su nuevo país. Misión principal: Unir familias.

Esta organización sin fines de lucro se dedica al apoyo de los inmigrantes en fronteras con un gran equipo de profesionales en ciencias legales, paralegales y empresarios que donan sus conocimientos en jornadas totalmente gratuitas para que puedan brindarles a la comunidad trámites gratuitos y recibir ayudas reales en las mismas jornadas. Esta institución también ha movilizado conciencia de pequeños empresarios para humanizar el trabajo legal y así involucrarse como parte de la organización para que aporten donaciones que son entregadas en las jornadas.

El pasado sábado 15 de enero más de 150 inmigrantes residentes en la ciudad de New York y estados vecinos fueron beneficiados con trámites de inmigración, permisos de trabajo, TPS para venezolanos, solicitud de Parole, apoyo de comunicación ante el ICE, mociones para para deportación, así como también entregaron kit para el frío a los visitantes que tanto necesitaban en estos tiempos de inviernos. Además destacar que una familia de origen venezolano recibiera un alivio económico de U $900 por tres meses de apoyo, quienes agradecieron a la organización por tan humano gesto.

“Hemos creado este hermoso proyecto para ayudar al inmigrante que se encuentra en cada estado, en cada ciudad; pues hoy Nueva York tiene esa gran dicha de recibir a una gran cantidad de profesionales, abogados, que pueden ayudar a la comunidad. Nosotros apoyamos y defendemos a todas las personas sobre los derechos humanos, siempre estamos pendientes de que se cumplan los derechos del inmigrante, sin embargo, con esto pretendemos también ayudar y apoyar dónde están los emigrantes”, dijo Katiuska Rodríguez.

“Nosotros les asistimos para que tengan los documentos, para evitar que no estén en las calles, que no estén desamparados y que obtengan sus documentos migratorios, y que tengan esa facilidad y ese contacto que realmente necesitan. Y por eso queremos decirles a todos los hispanos y a los venezolanos que estaremos siempre haciendo jornadas para orientarlos, que estaremos asistiendo al inmigrante para ayudarles y hacerles sus trámites completamente gratuitos. Van a recibir un kit gratuito de apoyo para el frío. Les brindamos todos los beneficios que usted necesite para la asesoría legal, para que la ciudad de Nueva York también crezca con el inmigrante, que estás personas como migrante con un buen estatus puedan trabajar y llevarlos a un gran éxito de crecer en este país”, finalizó diciendo la líder comunitaria.

Por su parte el abogado de inmigración Elio Vázquez dijo lo siguiente: Soy Elio Vázquez, tengo 34 años de experiencia litigando exitosamente los casos de migración penal. Estamos aquí en Time Square, la meca de los casos. Es importante que todo el migrante tenga la información correcta de cuál es el proceso migratorio correcto, todo es gratis, recuerden que estamos aquí, pueden llamar a nuestras oficinas, pueden tomar una cita vía internet, le asesoramos y le llevaremos el proceso correcto. Aquí estamos con más de 30 profesionales que venimos aquí a darle sus servicios gratuitos”.

Durante el encuentro la líder comunitaria de la ciudad de New York, quien participó en el encuentro dijo lo siguiente: Estamos muy agradecidos de Katiuska Rodríguez por realizar este gran evento comunitario en favor de los inmigrantes en este gran hotel M Social. Gracias por esta gran oportunidad de seguir trabajando juntas en favor de todos los inmigrantes. Estamos integrados con este gran proyecto muy necesitado en favor de los inmigrantes”.

“Es importante recordarles que cada vez que llegamos a una ciudad, dejamos este proyecto a los líderes comunitarios. por ejemplo, en el día de hoy le agradecemos y le damos las gracias a Francia Peña qué pertenece a la organización Mujeres FPF, ella es una gran líder comunitaria que está acá en Nueva York y nos ha brindado todo el apoyo, y este proyecto no solamente se queda acá en Nueva York, este proyecto continúa con los líderes comunitarios, no es de solo un día; es decir, que nuestra amiga y compañera y ahora voluntaria de nuestra organización se queda acá en Nueva York brindándole el apoyo a cada migrante, así que muchas gracias por todo el apoyo. Gracias a todos ustedes que son parte de nuestra organización”, finalizó diciendo Katiuska Rodríguez.

