Montás afirma todo está listo para que los peledeístas voten en la consulta ciudadana

Santo Domingo – El dirigente peledeísta Temístocles Montás afirmó que todas las mesas

electorales que se necesitan están montadas para votar el domingo en la consulta ciudadana

para escoger a la persona que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) va a apoyar para

que sea su candidato presidencial.

“Les puedo asegurar que el domingo vamos anunciar, no solamente la elección de la persona

que vamos apoyar de cara a la primaria de octubre del año 2023, sino que además va a ser un

evento donde se anunciara la participación de personas que nos apoyarían en el proceso”,

expresó Montás.

Al ser entrevistado en el programa televisivo “Propuesta de la noche”, por RNN Canal 27, el alto

dirigente del PLD señaló que la Junta Central Electoral (JCE) “no está aportando ningún recurso

económico para el montaje del proceso, sí nos ha prestado los equipos”.

Informó que también lograron con el gobierno la obtención de las escuelas donde se llevará a

cabo dicho proceso, pero los recursos que han sido necesario para el montaje del evento han

sido recursos recaudados por el PLD.

“El montaje del evento se ha realizado con el aval de los aspirantes, donde estos en un acuerdo

deben respetar el resultado. En función de esto entendemos que no habrá ningún problema,

teniendo en cuenta la lección del pasado donde una persona no quiso aceptar la decisión de

dichos resultados”, advirtió Montás.

Dijo que “los compañeros deben de ser conscientes, se gana o se pierde. Estando convencidos

de que cuando ya estén los resultados los que pierdan aceptarán su derrota y felicitarán al

compañero o compañera que resulte ganador”.

“Lo importante es que este proceso se ha montado sobre la base que se ha identificado el

partido, donde el que salga electo en la consulta va a tener el apoyo irrestricto de toda la

estructura partidaria desde el Comité Político hacia abajo”, puntualizó Montás.

Definió la consulta ciudadana como un proceso democrático donde se ha movilizado el PLD, “ya

que hoy este es una fuerza vigorosa porque es un proceso que se ha combinado con la

reestructuración del partido, una reformulación que da cara a una nueva organización, un

partido nuevo”.

Montás dijo que se trata de una nueva etapa del PLD, que dejó de funcionar institucionalmente

desde el 2004 y solo se le daba vigencia al partido estar en el gobierno en su momento.

Manifestó que ya que existe un Comité Político que se reúne mensual con todos sus miembros

integrados de manera plena al trabajo que implica la reorganización. “El PLD al día de hoy es un

partido renovado”, apuntó el dirigente político.

Informó que alrededor del 56% de las personas nuevas que han entrado al partido, suman la

totalidad de todas las estructuras que se han formado y que abarca el territorio nacional.

Crisis de Haití

Montás consideró que la situación haitiana “es un problema serio, porque si no hay forma de

crear las condiciones para su desarrollo institucional y económico, no hay futuro y tengo la

impresión de que las autoridades americanas no tienen la intención de intervenir por sus

experiencias pasadas”.

Expresó que cualquier iniciativa que se tome debe ser para relanzar ese país y que permita que

se puedan crear las condiciones para que florezca la democracia.

“Con esta situación de Haití el presidente de la Republica, Luis Abinader, ha tomado posiciones

sin conocer y otorgando preminencia a una persona política que no es nadie, lo ha igualado el

mismo, porque en Haití como no hay fuerza política”, explicó Montás.

Combustibles

Montás también abordó el tema de los combustibles y señaló que ya el gobierno en el

presupuesto que sometió al Congreso, destinó una partida al subsidio.

“El problema está en si al final el incremento de los precios obliga a más subsidios. El gobierno

tendrá que sacrificar partidas presupuestarias que deberán ser asignadas a otro reglón”,

apuntó.

Señaló que es penoso que cuando un gobierno se ve enfrentado a cosas como el tema de los

combustibles y su subsidio, “lo que hacen es sacrificar la inversión pública y esta inversión es un

factor fundamental para el desarrollo de un país”.

Criticó que la Republica Dominicana haya llegado a tener la inversión pública cercana al 5% del

producto interno bruto (PIB) ahora está en alrededor del 2% del PIB.

“Lo preocupante de esta situación es que, si los precios del petróleo suben aun con todos los

recursos asignados, tendrán que buscar más recursos y lo harán a costas de la inversión publica

y es lo lamentable”, puntualizó el exministro de Industria y Comercio.