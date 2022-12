MISPAS: se registra aumento de la positividad para COVID-19, sin incremento significativo en hospitalizaciones

SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), informó este miércoles que en las últimas dos semanas se ha registrado un aumento de la positividad para la COVID-19, donde la subvariante de Ómicron XBB.1 es la predominante, no obstante, la severidad de la enfermedad no ha sido significativa por lo que no se ha reportado complicaciones debido a la enfermedad.

La información fue ofrecida por el viceministro de Salud Colectiva doctor Eladio Pérez quien además exhortó a mantener los cuidados preventivos establecidos para prevenir la enfermedad como lavado de manos de manera frecuente, uso de mascarilla en espacios cerrados, evitar aglomeraciones y sobre todo completar el esquema de vacunación para prevenir aumento de casos.

El funcionario destacó que esta elevación de casos fue predicha por el organismo de Salud en semanas anteriores, ´´Lo importante es saber que ya conocemos la enfermedad y tenemos como contrarrestar, este contexto en que nos enfrentamos con esta variante, es importante respetar la enfermedad sobre todo quienes cuentan con padecimientos de base como diabetes, hipertensión, enfermedad renal, cáncer entre otros´´.

Resaltó que el COVID-19 ha tomado un comportamiento donde la zona metropolitana es donde se ha registrado mayor número de casos, es decir el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, mientras que existen municipios que no registran ni un solo caso positivo.

´´El Ministerio de Salud cuenta con una holgada capacidad de respuesta a cualquier situación que pueda presentarse, cada dirección Provincial y de Área cuenta con la cantidad de pruebas disponibles y en caso de aumentar demanda, asimismo se aumentará la disponibilidad de pruebas´´, destacó el viceministro de Salud Colectiva.

En tanto, que el doctor Isaac Miguel Sánchez especialista del Laboratorio Nacional Doctor Defilló, resaltó que esa institución ha aumentado la secuenciación de las pruebas de 46 a 96 diarias, siendo la subvariante Ómicron XBB.I, la predominante con un 63.74 por ciento de los casos registrados.

´´Esta variante es más infecciosa, pero menos letal, nuestro trabajo es monitorear para tomar las medidas a tiempo´´, destacó el especialista.

De su lado, el doctor Ronald Skewes, director del Epidemiología informó que en el último boletín epidemiológico se notificaron 276 nuevos casos positivos a COVID-19, de las 2,954 muestras procesadas en las últimas 24 horas y la positividad se coloca en 4.14 por ciento.

Explicó que en las últimas dos semanas se ha registrado un aumento de los casos positivos Semana Epidemiológica (SE 45-46), y que en el Distrito Nacional se notificó una incidencia de 3.2 por ciento.

Destacó que el grupo etario de 20-39 años registra mayor positividad, al tiempo que reiteró uso de mascarilla, lavado de manos de manera frecuente, actualizar esquema de vacunación y evitar aglomeraciones.

Durante la rueda de prensa la doctora Lucia Vargas (Luchy) directora de la Dirección de Inmunoprevenibles por Vacunas exhortó a la población a seguir con el proceso de vacunación para estar inmunizados y disminuir los efectos que puedan provocar las distintas variantes que están circulando.

Dijo que hasta el momento en la población se han aplicado un total de 16,132,440 dosis de vacunas para COVID-19, con la primera dosis, 7,295,993, con la segunda 6,065,999, con la tercera, 2, 499,887 y con la cuarta dosis 270, 561 dosis.

Mientras, unas 194,568 personas se han vacunado contra la influenza. En tanto señaló que hay disponibilidad de la inoculación y que de fiebre amarilla se esperan 10 mil nuevas dosis para ser distribuidos en los diferentes puestos y centros establecidos y aumentar la capacidad.

Asimismo, se informó que, durante la Jornada Nacional de Vacunación contra la Rabia, dirigido por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles por Vectores y Zoonosis, se inmunizaron un total de 162 mil 315 animales, 126 mil 353 perros y 35 mil 962 gatos, el cual tuvo como objetivo establecer un bloqueo epidemiológico para disminuir los riesgos de propagación del virus que causa esta enfermedad.