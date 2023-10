Mirando al infierno: ¿La Guerra Contra Gaza mata a Hamas o a Niños?

El presidente de Brasil, Lula da Silva, puso en perspectiva la campaña de bombardeos en Gaza: es la primera guerra en la historia de la humanidad donde el mayor número de muertes “son niños, que no están en la guerra”. Lo hizo hoy en su última transmisión semanal “Conversación con el Presidente”.

Según el informe de hoy del Ministerio de Salud de Gaza, las muertes entre niños pasaron, de la noche a la mañana, del 37% del total de muertes al 40%. En general, fue un nuevo récord diario para la campaña de bombardeos, con más de 700 palestinos muertos, y 305 de ellos eran niños, también un nuevo récord. En la pequeña Franja de Gaza, eso equivale a que alrededor de 42.000 niños mueran de la noche a la mañana en Estados Unidos.

Eso elevó el total de 18 días a 5.791 muertos, incluidos 2.360 niños muertos. Las mujeres, los ancianos y los niños representan ahora el 70% de los muertos. El Ministro de Asuntos Exteriores de Palestina, Riyad Al-Maliki, dijo hoy en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que los niños palestinos están escribiendo sus nombres en sus manos “para que no se conviertan en cadáveres desconocidos ni sean enterrados en tumbas colectivas”.

Por su parte, Israel afirmó que, durante la noche, había atacado 400 objetivos de Hamás, matando a “docenas” de combatientes de Hamás. Las cifras del Ministerio de Salud de Gaza sugieren que murieron alrededor de 200 hombres de entre 18 y 60 años. Entonces, Israel mató a entre, digamos, cuatro docenas y 200 combatientes de Hamás, lo que se convierte en este espantoso cálculo en entre 3,5 y 14 civiles asesinados por cada combatiente de Hamás. La descripción más educada de esto es “castigo colectivo”.

Por eso, cuando el apacible Secretario General de la ONU inauguró la sesión de hoy del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sudoeste Asiático expresando su preocupación por las “claras violaciones del derecho internacional humanitario en Gaza”, dijo que el “espantoso” ataque de Hamás “no puede justificar el castigo colectivo de el pueblo palestino”. Incluso eso tocó una fibra sensible. El embajador de Israel, Gilad Erdan, exigió que Guterres dimitiera inmediatamente por no ser “apto” para dirigir la ONU.

Lula da Silva continuó informando que ha hablado con los presidentes de Israel, la Autoridad Palestina, Irán, Egipto, Türkiye, Francia y los Emiratos Árabes Unidos, y el jefe de la Unión Europea; A continuación vienen las conversaciones con los presidentes de China, Sudáfrica y Qatar. “Estoy hablando con todos para que podamos lograr tres cosas. En primer lugar, garantizar un corredor humanitario para que las personas puedan recibir agua, alimentos y medicinas. Garantizar que no haya escasez de electricidad en los hospitales para que las personas puedan recibir tratamiento y garantizar que no mueran más niños… Si no se habla de paz todos los días, todos los días, todos los días, la gente olvida que es posible construir la paz”.

La propuesta de alto el fuego de Brasil en el Consejo de Seguridad de la ONU había obtenido un apoyo casi unánime, pero había sido vetada por un país: Estados Unidos.

Ayer, el Presidente de los Estados Unidos, en unos momentos, afirmó que el Papa Francisco apoyaba plenamente su enfoque de la crisis entre Israel y Gaza y que no habrá un alto el fuego, ni siquiera una discusión sobre la posibilidad de un alto el fuego. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de dar un alto el fuego a cambio de rehenes, Biden no dudó en sus palabras. Él respondió con un completo rechazo.

El mensaje del Secretario de Estado Blinken en la misma reunión del Consejo de Seguridad de la ONU fue que el mundo debe permanecer impasible y observar la campaña diaria de bombardeos de Israel, y que Irán será atacado si alguno de los vecinos de Israel no se alinea. El imperioso y afectado senador Lindsey Graham encabezó una delegación de 10 senadores estadounidenses que viajó ayer a Jerusalén para transmitir el mensaje de que Estados Unidos necesita bombardear Irán para estabilizar la región. No es un argumento racional. Esto es sólo comportamiento clínico (y Graham también proporcionó un incendio ante la cámara [ver minutos 41:42 a 43:27] como evidencia clínica).

Israelíes y palestinos tienen el evidente beneficio compartido de un reverdecimiento del desierto, al igual que toda la región. El “Plan Oasis” de Lyndon LaRouche de 1975 es la mejor reticulación de esa idea, pero no la única. Si la clave para la paz es el desarrollo, las consecuencias de ignorarlo o prohibirlo son bastante obvias. Aquí hay un video de 5 minutos de 2010 para presentar la idea de desarrollo muy sencilla.

Paso #2: Lea y haga circular «Westfalia, no Versalles: El mundo necesita un ‘Plan Oasis’ en el Medio Oriente».

En lugar de maldecir la oscuridad, es mejor encender una vela.