Ministro de Economía explica que el fideicomiso es una figura muy común en América Latina

Santo Domingo, República Dominicana. (Febrero de 2022). El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, explicó que el fideicomiso público es una figura en donde el Estado conserva totalmente la propiedad del activo y garantiza que los recursos sean utilizados para reinvertir para la evolución de las empresas.

“Es una figura muy común en América Latina”, afirmó Ceara Hatton, entrevistado anoche por el periodista Roberto Cavada, en el segmento Hora Cero, en el noticiario de Telenoticias por Telesistema, canal 11.

Entre los países de la región con esta figura, el economista e investigador citó a Ecuador con 873 fideicomisos públicos, México con 589, Colombia 258, Panamá 103, Guatemala 77, Honduras 63, en Perú 23 y en República Dominicana hay 21 en la actualidad.

El ministro dijo que no le ve nada de particular si se necesita una ley para mejorar algún aspecto, de control, el sistema de compras, poner límites en materia de endeudamiento, que garantice transparencia etc. lo cual se logra con una ley general que regule el fideicomiso público “eso es normal en cualquier mecanismo de administración pública y cómo se aplicaría la Ley de Compras Gubernamentales”.