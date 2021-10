Ministro de Economía afirma este es un Gobierno sensato

Santo Domingo, República Dominicana. (Octubre de 2021). El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, manifestó que el presidente de la República, Luis Abinader, actúa con la serenidad y la tranquilidad necesaria y que cuando lo considere pertinente dará informaciones al país sobre la reforma fiscal, al afirmar que “este es un Gobierno sensato”.

El ministro Ceara Hatton conversó con los periodistas al termino de un encuentro con líderes y lideresas de opinión de los medios de comunicación, en el que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo presentó el proceso de “Diagnóstico del Sector agua, aspectos críticos a considerar (2021-2036)”.

El economista e investigador insistió que el presidente es quien lo anunciará en su momento y sabe los tiempos. “Este no es un gobierno de locos, este es un gobierno sensato, y hay que esperar que el presidente lo ponga sobre la mesa cuando él decida”, afirmó.

El ministro de Economía expresó que todavía no hay una propuesta sobre la mesa, no existe. “Han circulado cosas que no son”. Recordó el adagio que cuando hay dos economistas hay tres teorías.

Ceara Hatton dijo que la obligación profesional es poner en discusión todos los escenarios posibles y todas las figuras posibles, lo que no quiere decir que se vaya a hacer esas figuras.

Indicó que son procesos, y lo que se tiene que ver es el resultado final del proceso. “Este es un proceso largo y se terminará cuando el presidente anuncie, por lo menos en la parte que tiene que ver con el Gobierno, cuando tome una decisión, y todavía esa decisión no se ha tomado, o no se ha hecho pública y hay que esperar y no hay por qué asustarse”, dijo.

