Ministerio de Educación con tanto atraso, continúa la escasez de profesores, que es lo que está sucediendo con tanto show para nada, y aumento salarial

Por Héctor Ramón Zapata

SANTO DOMINGO -Presidente Luis Abinader sus gente más cercana los están engañando, o sea muchos Ministros, Directores Generales, cuando está a usted les dicen una cosas muy linda las acciones que están haciendo totalmente diferente a la realidad, es decir cambia la moneda, aunque otros funcionarios que sí están dando la clara tratando de que usted quede bien para su futuro político, y de Estado que usted dirige con muchos anhelo en el presente y el futuro político en este momento.

También ahora ha sugerido otra grave situación con los profesores de aumento salarial, la solución del nombramiento de más maestros y la reparación de escuelas.

Pues por señalar un caso, Como es posible que el Ministerio de Educación que se traga la mitad del Presupuesto de la Nación, haya tantas dificultades, por decir dos casos, ya en la mayoría de las escuelas Pública del país, los niños sobretodo en las tardes no les están ofreciendo las meriendas los alimentos necesario cuando una gran partes de esos infante sus progenitores no tienen con cocinarle nada al mediodía y lo mandan a los Centro Educativos sin comer pensando que les ofrecerán algo para que sostengan durante horas están allí como ocurrían en al comienzo de su mandato presidencia y otras época ya no los dan haciendo por acciones inconfesable.

Entre tanta cosas que se hacen hasta graves, estos casos que están ocurriendo, en el Gran Santo Domingo donde el grueso estudiantil es el más grande del país, que entonces puede estar sucediendo en el reto del país, porque como es posible que Una sola docente estén ofreciendo la enseñanza a 150, en una aula, cómo es posible que una maestra de niños tenga en un espacio a 30 y 40 niños en una sola tanda, todo esto porque el Ministerio de Educación no quieres nombrar más educadores y es lo que muchos directores de Escuelas primarias y otras secundarias alegan.

Pues miren este caso en el Centro Educativo Liceo Emma Balaguer, del sector Las Palmas de Herrera, tiene que impartir todas las asignaturas a más de 150 estudiantes, porque el Ministerio de Educación todavía no ha nombrado a los docentes que faltan de ese nivel.

Pero eso está sucediendo en el sector de Los Ríos en el Distrito Nacional, esta acción antiética, está ocurriendo a nivel nacional, que pena, pero aun el peligro debe ser más grande porque en la República Dominicana, no ha terminado el COVID-19 y aunque la incidencia del virus está muy bajista no es que ha se haya terminado, cuando con eso.

Miren el caso de China Socialista más de casi tres millones de ciudadano de ese país están nuevamente contagiados en éste momento, precisamente comenzó la pandemia, más ahora con el movimiento de tantas gente huyendo de Ucrania por el asunto de la Guerra, bueno que Dios nos cojas confesado.

Por esta situación, que afecta el aprendizaje de sus hijos, padres y madres protestaron en el centro educativo para reclamar de las autoridades resolver esta situación.

«Nosotros queremos que esta situación se resuelva, porque no es justo que los muchachos no estén recibiendo clases por falta de maestros y así hablan de calidad y de que las cosas están bien cuando es cierto”, expresó Juana Reyes, una de las madres afectadas.

Explicaron que desde el inicio del año escolar han confrontado problemas con la educación de sus hijos por la falta de docentes, por lo que el Minerd contrató maestros, hasta que se realizará el Concurso de Oposición Docente.

“Pero el proceso del concurso pasó y no han nombrado a los docentes que faltan, pero al mismo tiempo sacaron a todos los maestros contratados ya en la recta final del año escolar, con las consecuencias que esto tendrá en la falta de aprendizaje y el cumplimiento cabal de currículo educativo”,

Explicó Dalcio Aquino, quien es subdirector del centro en la tanda vespertina y director en la tanda nocturna.

Se quejó que tiene tres tandas de alumnos con un solo maestro, cuando lo mínimo que se necesita por lo menos son 11 maestros.

En nombramientos de docentes no está ausente la política

La directora de la escuela, Wendy Campusano, ha gestionado con el Distrito Educativo 15-05 que agilicen el nombramiento de los docentes, para volver a impartir docencia con normalidad, pero a la fecha no se han nombrado los maestros que faltan.

Otro problema que afecta el desenvolvimiento normal de la docencia en el centro educativo es que el distrito también se ha llevado muchos docentes de esa escuela, a los que ha nombrado como técnicos y ya no imparten docencia. Tampoco en su lugar han designado otro docente.

Siguen lentas las designaciones

Los nombramientos de los postulantes que ganaron una plaza en el Concurso de Oposición Docente no terminan de completarse y eso, junto a la finalización del contrato, por parte del Minerd de más de 10 mil maestros, ha creado problemas en los centros educativos. Las autoridades de Educación han explicado que las designaciones de los maestros se está procesando junto al Ministerio de Administración Pública y que los maestros serán designados por el orden de las calificaciones obtenidas en el proceso de evaluación. Miles de postulantes esperan los nombramientos del Ministerio de Educación y las escuelas esperan por los maestros.

La respuesta del Ministerio de Educación ante el problema que afecta al Liceo Emma Balaguer es que deben esperar los nombramientos de los postulantes que ganaron una plaza en el concurso de oposición.

“En el caso de los estudiantes de primero de secundaria, se da el caso de que la única profesora que tenemos reúne los cuatro grupos para impartir clases de lo que ella sepa. Ella trata de enseñar de todo un poco, pero debe haber un maestro para cada área como está establecido en el currículo, porque así es que se garantiza que los estudiantes aprendan”, concluyó Aquino