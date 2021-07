Mi observatorio:

Los tentáculos de la justicia conducen a Danilo Medina

POR LUIS D. SANTAMARIA

El autor es periodista. Reside en Monte Plata.

Todos los movimientos que se han realizado hasta el momento

indican claramente que los tentáculos de la justicia enfilan claramente hacia

el ex presidente Danilo Medina por su alegada estrecha relación con ex

funcionarios de su gobierno y familiares implicados en supuestas acciones de

corrupción.

Al ex mandatario le será sumamente difícil desligarse de las

bochornosas acciones de corrupción que se realizaron en su gobierno, lo que

le representó al Estado la pérdida de miles de millones de pesos. .

Todas las investigaciones realizadas hasta el momento por el

Ministerio Público conducen claramente a la figura del ex presidente como supuesta

cabeza principal del entramado mafioso que operó en el Estado durante su

gestión de gobierno y que le costó a los dominicanos miles de millones de

pesos.

Una muestra de que la justicia tiene su mira en el ex mandatario es el

hecho de que los tribunales de la República han impuesto medidas de

coerción contra 18 personas que tienen vínculos estrechos con el Partido de

la Liberación Dominicana (PLD) o son allegados al expresidente Danilo

Medina y su familia.

Los imputados están involucrados en los casos de los sobornos de

Odebrecht y las denominadas operaciones Anti pulpo y Coral, estos dos

últimos instrumentados durante la actual gestión de gobierno del presidente

Luis Abinader.

La justicia tiene en sus manos expedientes de sobornos, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilicito, lavado de activos, la aprobación cuestionada de contratos para favorecer a una constructora extranjera, supuestos testaferros o prestanombres, ataja cheques, estafa al Estado con mas de RD$ 3 mil millones y otros detalles mas.

Las 18 personas sometidas a la justicia tendrán que responder a la justicia dominicana por casos que generan grandes expectativas.

La sociedad dominicana sigue paso a paso lo que ocurrió en importantes dependencias del Estado en la administración que encabezó el ex presidente Danilo Medina.

Mientas tanto, creo firmemente que los tentáculos de la justicia conducen al ex presidente Medina.

Eso creo.

