Mi observatorio:

POR LUIS D. SANTAMARÍA

El autor es periodista. Reside en Monte Plata.

Los peledeístas definitivamente se han convertidos en

“chacharacheros” políticos hazme reír por sus constantes críticas sin base a

las correctas ejecutorias del gobierno del presidente Luis Abinader en las

búsquedas de soluciones a los problemas nacionales.

Resulta que la cúpula del partido morado ahora quiere que el gobierno

del Partido Revolucionario Moderno (PRM) resuelva como por arte de magia

los innumerables problemas sociales en que ellos dejaron sumido el país tras

más de veinte años de gobiernos.

No señores, así no, si en verdad quieren atraerse el respaldo y la

simpatía de un pueblo que lo rechazó en las urnas por su incorrecto accionar

en la administración de los recursos del Estado deben ponerse a trabajar y

no apoyando a los perseguidos por la justicia.

Están sumamente equivocados si creen que con chácharas políticas

faltando a la realidad sin ningún aporte al proceso institucional del país van a

lograr que el pueblo se fije en ellos como opción de poder en las elecciones

programadas para el 2024.

Como un partido como el PLD con un presidente como Danilo Medina

Sánchez que es considerado como el el campeón de los expresidentes que

más dañó y destruyó el marco institucional de la sociedad dominicana y

condujo a la mayor recesión democrática puede pretender que el pueblo le

crea.

El presidente del PLD ha sido el dirigente político más errático en la

construcción de sus estrategias y que más palabras dijo fuera de la realidad y

del conocimiento pertinente para tratar de confundir a todo un pueblo que

creyó en el en un momento dado.

Danilo ha dejado esperando

El presidente del PLD ha dejado esperando al pueblo de que

supuestamente iría a las calles a constatar a su pueblo luego de su salida del

poder, El anuncio lo hizo hace varios meses Charles Mariotti, flamante

secretario general. Será que tiene temor a la reacción adversa que pueda

tener de parte del pueblo su presencia en las calles.

La ciudadanía está ansiosa de ver a Danilo Medina en las calles

sometiéndose al escrutinio del pueblo y escuchar la valoración de sus dos

periodos de gobierno considerados como los más corruptos en la historia de

la República Dominicana.