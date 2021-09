MESCYT y Next Educación se encaminan a la renovación de acuerdos de colaboración internacionales

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) y la Universidad Next Educación, buscan renovar acuerdos de colaboración internacional, con el objetivo de beneficiar con becas y movilidad académica a alumnos dominicanos interesados en cursar estudios de tecnología, turismo, comunicación, economía, emprendimiento y finanzas.

En una reunión de trabajo realizada entre el titular del MESCYT, Franklin García Fermín y el director de Next Education, Manuel Campo Vidal, se informó que la rehabilitación de los convenios busca restaurar la movilidad de estudiantes a la capital de España, donde la organización educativa tiene su sede, con el objetivo de cursar estudios en comunicación política avanzada, dirección de comunicación corporativa y marketing digital, negocios internacionales, economía verde, entre otros.

Durante el encuentro el ministro del MESCYT, Franklin García Fermín expresó la alegría y el entusiasmo que representa para la institución que dirige, renovar lazos con Next, una entidad que se ha mantenido vinculada a la República Dominicana, durante muchos años.

“Estamos dando pasos para que la Universidad de Next, pueda recibir alumnos dominicanos a especializarse en distintas áreas”, subrayó el titular.

Asimismo, el destacado periodista español y presidente de Next Educación, externó su satisfacción ante la calidad académica de los estudiantes quisqueyanos que se han formado en sus aulas, destacándose en ministerios, industrias privadas y algunas universidades, por encima de otros alumnos de 16 nacionalidades.

“Esta colaboración es muy importante, porque Next es una entidad innovadora que aborda los temas más actuales, como la comunicación que es un corazón”, resaltó el académico.

Next Educación es una universidad española, con sede en Madrid, especializada en la formación de nuevas profesiones en áreas de negocio emergentes, en las nuevas tecnologías y en el acceso a la comunidad empresarial internacional a través de innovadores programas académicos. Su ADN está fundamentado en la Innovación, creatividad y comunicación, comportamiento ético, emprendimiento en la red, orientación práctica, perspectiva internacional y anticipación.

Esta Institución de Educación Superior está formada por la Escuela de Negocios Next International Business School, el Centro de Educación Superior CES Next (Centro Adscrito a la Universitat de Lleida) y el Foro Next Educación.

De izquierda a derecha se encuentra Manuel Campo Vidal, director de Next Educación, Franklin García Fermín, ministro del MESCYT y Helen Hasbun, directora de educación a distancia en el MESCYT.