Mercedes Castillo puso en circulación versión de papel revista civismo magazine.com por Zoom

Con la presencia de decenas de connotados periodistas dominicanos, de los líderes del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP), la periodista-gremialista Mercedes Castillo puso en circulación la versión de papel de la revista digital civismomagazine.com, en un acto virtual, bajo la magistral conducción de las veteranas periodistas, locutoras y maestras de ceremonias, Nexcy De León y Yanela Hernández.

La revista fue bien valorada por los participantes, quienes elogiaron el contenido de la misma y su presentación en papel satinado 100, diseño fresco y moderno asi como la opinión de la directora, “civismo para todos” y el tema principal, “Civismo y Ministerio Publico”.

Mercedes Castillo, agradeció las gentilezas y solidaridad de las maestras de ceremonias y de la veterana periodista Zunilda Mercedes Fondeur quien dio las palabras de bienvenida a los presentes virtuales y también a Dios por la salida de la revista.

Igualmente, resaltó las colaboraciones en la presente edición diciembre, 2022 de los periodistas: 1.-Jose Rafael Sosa, ¡Cuál navidad!, 2.-Juventud y Civismo por Mily Suero, 3.- Civismo y Educación en la Escuela Dominicana por el maestro de periodismo Raúl Hernández, 4.- Humanismo y civismo por el filósofo, ex decano de la Facultad de Humanidades y maestro Rafael Morla, 5.- Civismo y familia a cargo de Primavera Guerrero, (residente en New Jersey), 6.-Civismo y solidaridad por Zunilda Fondeur, (residente en la Florida Central), 6.- Civismo y urbanidad por Luis José Chavez,7.-Civismo y política, ¡Sálvense quien pueda! por Carlos Márquez , (residente en la Florida), 8.- Civismo y política por Enrique Cabrera Vásquez, 9.-Civismo y comunidad por Iluminada Suárez, 10.-Civismo y asistencia social por Isabel Cordero, 11.-Civismo y comportamiento social por Ángela Báez, residente en Miami, 12.-El Cine Documental de René Fortunato. Obra cumbre del civismo cinematográfico por Agustín Cortés Robles 13.- Encuentro Navideño con la prensa de la empresa SEABORD.

Dió las gracias también a los periodistas que expresaron salutación y felicitación por escrito en la revista entre, ellos: Alex Jiménez, director de Primicias, Olivo De León, Alberto Caminero, director de prensa Grupo Telemicro, José Beato, Sergio Martínez, hermano de Orlando Martínez, Adalberto Domínguez, (New York), Dania Goris, Bélgica Suárez, (Santiago), Adriano Cruz Marte, director del periódico El Jaya de San Macorís, Rafael Díaz Gómez, del staff del periódico El Faro de Puerto Plata, Narciso Acevedo, Rosario Tifá, Mayra La Paz (Florida Central), Celeste Pérez (Listín Diario), Fedérico Piñales (New York), Jenny Gómez, sec. Gral. Seccional CDP, New York, maestro Amín Cruz, Ignacio Ramírez, Yolanda Tapia, Loyda Peña, Ana María Toribio y a su hijo Odalis Santiago Taveras por su apoyo en el diseño y creación de la versión impresa y del sitio web.

Varios periodistas hicieron uso de la palabra, entre ellos: Aurelio Henríquez, presidente del CDP, José Beato, Olivo De León, Alex Jiménez, Dalia Félix, el profesor Adriano De la Cruz, Jenny Gómez, secretaria general seccional New York-CDP, Martina Soriano, secretaria general seccional Miami CDP, Miguel Acevedo, también de Miami, Juan Santana ,residente en New Jersey, quienes coincidieron en señalar que civismomagazine viene a llenar un vacío periodístico en el tratamiento del tema, a su vez felicitaron a su directora por tan interesante, novedosa y significativa propuesta periodística que no solo es válida para el país, sino para toda la humanidad.

Castillo dijo que la revista digital civismomagazine.com tiene cinco años de haberse lanzado, pero fue suspendida por dos años, ya que su directora, se desempeñaba como presidenta del CDP, hoy se relanza con la versión de papel, que saldrá cada tres meses. Prometió hacer todo los esfuerzos posibles para echar hacia delante el importante medio de comunicación especializado en el tema civismo, eje transversal a todas las áreas.

La parte final del acto, efectuado a las 8.00pm por Zoom el lunes 17 de enero se brindó de manera virtual una copa de vino y la intervención del poeta y periodista Carlos Márquez, residente en la Florida quien magistralmente declamó dos poemas, uno de ellos, Hay un País en el Mundo del poeta nacional, Don Pedro Mir, recibiendo el aplauso fuerte de todos.

Anexos: tres archivos.

Santo Domingo Este, RD, 18 de enero, 2022.

Resumen hoja de vida de Mercedes Castillo

Oriunda de Puerto Plata. Se crio y estudio en Puerto Plata. Realizo sus estudios primarios y secundarios en dicha ciudad.

Formación profesional:

En 1979 emigro a Santo Domingo a estudiar sociología en la UASD. Dos semestres después se transfiere a la carrera de periodismo, graduándose de licenciada en comunicación social en 1988, y en 1992 alcanza el título de especialista en política y planificación de la comunicación. Es técnica en Documentación Periodística con amplia experiencia. Ha participado y sigue participando en decenas de seminarios, cursos, conferencias, congresos, encuentros, talleres, simposios de actualización y especialización profesional.

Ejercicio profesional:

Ha sido docente universitaria en el área de periodismo en la década del 90 y principio del 2000 en las escuelas de periodismo de las universidades O&M Dominicana, Católica de Santo Dongo y en el Instituto Dominicano de Periodismo (IDP), 2001-3. Productora y conductora de programas de radio y televisión en Radio HIJB, Honda Musical, Radio Pueblo y Radio Continental y el canal 45,teleradio América, brevemente. Fundadora del periódico local y mensual Ozama 2000, vocero de la zona oriental de Santo Domingo 1998-2006, junto a un equipo de periodistas. Luego fue convertido en revista. Ha sido articulista de los periódicos Listín Diario, Hoy digital, El Nuevo Diario, Primicias entre otros. Editora y directora de la revista digital civismomagazine.com en 2017, relanzada con su edición en papel en enero 2017.

Vida gremial:

Mercedes Castillo se ha destacado más como dirigente gremial del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), siendo la única mujer que ha dirigido el CDP y la única, también, en ser elegida libremente cinco veces presidenta de la institución y dos veces presidente del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP). Ha recibido decenas de reconocimientos, proclamas, y otros galardones. Ha viajado en representación del CDP a los Estados Unidos, Canadá, Europa, China Continental, Taiwán, México, Buenos Aires, Cuba y Puerto Rico.

En la actualidad dirige la revista Civismo Magazine y tiene en careta dos libros que trabaja en ellos.