Mensaje de fin de año del presidente de la SIP, Roberto Rock

Mensaje de fin de año Presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) Roberto Rock, La Silla Rota, Ciudad de México, México Miami (28 de diciembre de 2023). – La cercanía de un nuevo año atrae siempre un balance y una reflexión sobre desafíos y oportunidades que nos aguardan en la siguiente escala del camino. El ánimo de este mensaje es desear a todos los integrantes de nuestra sociedad, a sus familias y colaboradores, un 2024 pleno de salud, paz y realizaciones. Asimismo, refrendar que nuestra batalla en favor de las libertades resulta esencial para que las comunidades a las que servimos sigan nutriendo a la democracia como el mejor espacio para la plena consumación de los sueños colectivos. En un mundo particularmente complejo, el papel de la prensa se vuelve cada vez más importante. La industria periodística ha perseverado a través de pruebas, tribulaciones y profundas crisis económicas, emergiendo como un faro de referencia. Sin embargo, la sostenibilidad de los medios encara desafíos que afectan al periodismo hasta el límite de sus capacidades. En ese sentido, la propuesta de la SIP de crear nuevas comisiones de trabajo orientadas a la sostenibilidad de la industria busca promover el valor del periodismo libre para un negocio sostenible, y viceversa. El balance del año ha sido francamente negativo al observar cómo el fortalecimiento de los autoritarismos, el avance del crimen organizado, y la debilidad económica de los medios ante el colapso del modelo de negocios basado en la publicidad, sobresalen entre las principales causas que perjudicaron las libertades de expresión y de prensa en la región. Los integrantes del cuerpo directivo de la SIP deseamos, también, ofrecer a nuestras y nuestros colegas un apretado balance sobre las líneas de trabajo que sigue la organización ante los retos que encara nuestra industria, acaso los más graves en la historia moderna de la organización. El dato más brutal sobre la complejidad de la tarea periodística sigue siendo la violencia contra informadores y medios de comunicación, reflejado durante 2023 en el asesinato de 18 reporteros; secuestros y detenciones arbitrarias, múltiples agresiones, amenazas y creciente acoso judicial. En lo personal, considero que la creciente presencia del crimen organizado constituye -dentro de un entorno particularmente adverso- el principal peligro para el ejercicio periodístico en las Américas, particularmente en la región latinoamericana y del Caribe. En las siguientes semanas buscaremos afinar una estrategia, que será puesta a consideración del Comité Ejecutivo de la SIP, para contar con una instancia que sistematice esfuerzos de capacitación, prevención y atención al periodismo que se desempeña en espacios afectados por el crimen organizado. El «Programa de Redacciones Seguros», iniciado en nuestra Asamblea General de octubre pasado en México, debe ser considerado la señal de arranque en este plan de acción. Se prevé retomar en las primeras semanas de enero un intenso calendario de actividades de la SIP, que considera, entre otros, los siguientes capítulos: 1.- Misiones. Tenemos contactos iniciales para llevar a cabo, en el primer trimestre del año, misiones en Guatemala y Ecuador, donde se buscará emplear la influencia de la SIP para que los nuevos gobiernos de esas naciones se comprometan con la libertad de prensa y firmen la Declaración de Chapultepec. Se efectuará una inspección virtual en Perú acordada por el Comité Ejecutivo. Se realizan acercamientos para los casos de Venezuela y Cuba, en busca de renovar el compromiso con el periodismo que ahí es ejercido bajo brutales restricciones. 2.- Apoyos a la sostenibilidad de la industria. a) Talleres y grants. Se cumplió el primer ciclo de conferencias, talleres y laboratorios auspiciados por Google con 40 medios de Centroamérica y el Caribe, en campos en los que destacan entrenamientos sobre monetización y manejo de audiencias. De ese grupo, más de 30 medios han sido seleccionados para recibir fondos que los doten de mayor viabilidad. En el primer trimestre de 2024 arrancará una segunda ronda con otros 40 medios. b) Showcase. Se desarrollan conversaciones con Google en espera del anuncio para incluir a más países de la región en el programa de licenciamiento de contenido Showcase. c) Alianzas. Se realizan conversaciones con diversas instancias para fortalecer espacios de capacitación de medios en diversas líneas de trabajo. 3.- Conferencias. a) SIPConnect. En enero comenzaremos a trabajar con el Instituto de Prensa que dirige Ernesto Kraiselburd para desarrollar alianzas y apoyos que nos permitan fortalecer y ampliar esta iniciativa. b) Exilio. En la Asamblea de México fue reconocido el agravamiento en los casos de periodistas exiliados, en particular desde Venezuela, Nicaragua y Cuba, si bien pueden mencionarse casos de otros países, entre ellos México y Ecuador. Se perfila una agenda que incluye una conferencia presencial sobre este tema en el primer semestre de 2024, con apoyo de agencias internacionales. c) Día de la Libertad de Prensa (3 de mayo). Se trabaja para contar con una participación relevante en la conferencia que sobre esta fecha realizará la Unesco en Santiago de Chile. d) Migración. Ante una crisis global en este ámbito, que afecta la vida de nuestras comunidades en gran parte del continente, el periodismo sobre esta agenda tendrá el acompañamiento de la SIP mediante una conferencia internacional, prevista para el segundo semestre de 2024. El 2024 nos debe encontrar unidos como industria, trabajando en forma incansable en favor de la libertad de todos, con el periodismo como herramienta social indispensable. Es en esta batalla que la SIP forma filas. Gracias a todos a todos nuestros socios por su compromiso, su generosidad, sus convicciones y valentía.