Meliá Hotels International y Falcon’s Beyond Global anuncian en Punta Cana la creación del primer gran Destino de Entretenimiento del Caribe

Líderes empresariales y primeras Autoridades de la República Dominicana se reunieron hoy en Punta Cana para respaldar el proyecto de inversión de más de 350 Millones USD, liderado por la Compañía de Ocio y Entretenimiento Falcon’s Beyond Global, en colaboración con Meliá Hotels International

Entre las inversiones previstas, Meliá anunció también un exhaustivo plan de renovaciones y mejoras en sus hoteles Paradisus de Punta Cana

Punta Cana, noviembre de 2021.- Meliá Hotels International, formando una Joint Venture con Falcon’s Beyond Global™, anunciaron hoy un extenso plan para construir y desarrollar en Punta Cana un parque temático de última generación, Katmandu Park™, que abrirá sus puertas en el otoño de 2022, junto con otros proyectos que consolidarán el liderazgo del destino en entretenimiento, gastronomía, y turismo de compras.

El máster-plan de Falcon’s Beyond para este nuevo Destino de Entretenimiento se desarrolla en dos fases. La Fase 1 incluye el desarrollo del parque Katmandu Park Punta Cana, que llevará los caracteres y la historia mágica de Katmandú, tan queridos por millones de niños en Europa, a una audiencia completamente nueva en el Caribe. La “experiencia Katmandú”, que incluirá desde atracciones legendarias a las últimas novedades en entretenimiento, como el primer teatro “suspendido” (Suspended Theater®) del mundo, ofrecerá también emocionantes aventuras con las que los huéspedes y visitantes se sumergirán en el universo de Katmandú, transformando completamente la oferta de entretenimiento de la República Dominicana.

La Fase 2 permitirá una ampliación del proyecto añadiendo una oferta de entretenimiento, restauración y compras de primer nivel, mediante la incorporación de grandes marcas de prestigio internacional en dichos sectores, y estará liderada por Falcon’s beyond.

“La dimensión y potencial de las marcas de entretenimiento que estaremos anunciando a comienzos del próximo año como integrantes de la Fase 2 del proyecto son realmente impresionantes”, aseguró Cecil D. Magpuri, CEO de Falcon’s Beyond Global, en su intervención.

“La importante Joint Venture entre Meliá Hotels International y Falcon’s Beyond en Punta Cana, un destino excepcional en el que llevamos más de 30 años trabajando y que llevamos en el corazón, se materializará en el primer gran Parque Temático y Destino de Entretenimiento en el Caribe”, afirmó el Vicepresidente Ejecutivo de Meliá, Gabriel Escarrer.

Profundizando en el compromiso que Meliá Hotels International ha mantenido con Punta Cana durante más de tres décadas, la hotelera líder en España ha incorporado al master plan una importante renovación de dos de los hoteles Paradisus que la compañía tiene en este destino, incluyendo la reconstrucción total del primero de sus resorts de esta marca en la zona, el Paradisus Punta Cana, y una gran reforma del Paradisus Palma Real. La Compañía espera completar substancialmente la renovación de los hoteles existentes para finales del 2023. El nuevo Paradisus Punta Cana, cuyo vanguardista concepto y proyecto arquitectónico explicó ante los congregados en el acto el prestigioso arquitecto Álvaro Sans, aplicará criterios de arquitectura sostenible e inteligente, y utilizará paisajismo nativo para minimizar el impacto negativo que su construcción pudiera tener en su espectacular y sensible entorno natural. El resort priorizará, además, desde la propia concepción del proyecto, los sistemas de eficiencia energética y para la gestión de los recursos hídricos y los residuos, así como los objetivos de lograr la neutralidad en emisiones de Co2, y la Economía Circular.

“Punta Cana es el lugar en el que nació nuestra marca Paradisus, con la apertura en el año 1995 del Paradisus Punta Cana”, recordó André P. Gerondeau, COO de Meliá Hotels International. “Con el proyecto que hoy lanzamos, un nuevo resort surgirá en su lugar, aportando, desde la fidelidad a sus principios, un nuevo grado de lujo a una marca muy querida por algunos de los viajeros más exigentes del mundo, y que proporciona experiencias excepcionales basadas en un servicio todo incluido de lujo, ubicaciones extraordinarias y una filosofía de gestión sostenible y responsable”.

Meliá Hotels International tiene 82 hoteles certificados por Earth Check y se posiciona entre las dos compañías hoteleras más sostenibles del mundo desde 2019, en el Corporate Sustainability Assessment de Standard&Poors Global, y aspira a seguir promoviendo el desarrollo social, cultural y económico en las comunidades locales, apoyando la formación y el empleo, la inclusión y la accesibilidad.

“De la mano de Meliá y de la República Dominicana, estamos creando, realmente, un destino sin parangón en otros lugares del mundo- una nueva dimensión para Punta Cana”- aseguró Scott Demereau, Presidente Ejecutivo de Falcon’s Beyond Global. “Este destino de entretenimiento se ha diseñado para complementar las experiencias que ofrecen los resorts y las maravillosas playas de esta zona, ofreciendo una nueva razón a los turistas para visitar la República Dominicana y disfrutar de todo lo que el país tiene para ofrecerles”.

“350 millones de dólares va a invertir Meliá, de la mano de su partner Falcon’s Beyond, una inversión que impactará en la región y en el país. Este es el objetivo de este Gobierno, inversión y oportunidades de empleo”, finalizó el presidente Luis Abinader, durante su intervención.

Acerca de Meliá Hotels International

Fundada en 1956 en Mallorca (España), Meliá Hotels International opera más de 390 hoteles (cartera y pipeline) en más de 40 países, bajo las marcas Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, INNSiDE by Meliá y SOL by Meliá. La Compañía es el líder mundial en hoteles resort, al mismo tiempo que aprovecha su experiencia para consolidar su liderazgo en el creciente segmento del mercado urbano inspirado en el ocio.

Su apuesta por el turismo responsable ha llevado al Grupo a convertirse en 2019 en la empresa hotelera más sostenible del mundo, y la segunda en 2020 según Standard & Poors Global. Meliá Hotels International también está incluido en el índice bursátil español IBEX 35 y es el líder hotelero español en Reputación Corporativa (Ranking Merco)