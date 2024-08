María Teresa Cabrera dice Reforma de Abinader es insuficiente

Santo Domingo, D.N.- La presidenta del Frente Amplio, María Teresa Cabrera catalogó como “insuficiente” el proyecto de ley de reforma a la constitución que plantea el presidente de la República Dominicana Luis Abinader.

“Si tiene una vocación democratizadora, tiene que ser una reforma de mayor alcance de mayor profundidad, se necesita descentralizar el poder, la figura presidencial sigue teniendo un poder faraónico en la Constitución”, precisó Cabrera durante una entrevista en el programa La Mañana con Dary.

Especificó que se debe reducir la cantidad de atribuciones que tiene la figura presidencial para poder atender a una verdadera democratización de las decisiones.

Ministro de Educación

La exdirigente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) señaló que el sistema educativo dominicano posee problemas coyunturales, de insumo y estructurales.

Detalló que los problemas esctructurales “casi nunca se abordan”.

“Yo cómo maestra nunca me he ido por el tema de que si es o no el problema de un ministro, el problema de este país es que el sistema educativo está profundamente marcado y condicionado por los mismos rasgos que caracterizan el régimen político que impera en la República”, puntualizó Cabrera.

Reveló que el clientelismo, la corrupción, debilidad institucional, la formación de los seres humanos, la centralización del poder y la impunidad afectan el sistema educativo dominicano.

Ponderó que: “Cualquier ministró o ministra que se plantee enfrentar los problemas estructurales, encontrará una guerra afuera y adentro, porque afecta demasiados intereses”.

Reveló que si las personas que administran el Estado no cuentan con voluntad política para transformar estos rasgos, los mismos se van a acentuar.

La ADP

Com relación al gremio, ADP, María Teresa Cabrera resaltó que el sindicato tiene en sus manos el desafío de innovar en sus métodos de lucha y recolectar con la sociedad.

Llamó a los representantes del gremio a comprometerse “con un tipo de educación para su pueblo”.

Precisó que el gremio debe poseer un compromiso y reivindicar una educación que tribute a un ser humano libre de pensamiento.

