Por R. Canaan B.

Hay momentos en que un pueblo deposita su esperanza en un nuevo comienzo, con la ilusión de recuperar la libertad, la prosperidad y un futuro mejor. Muchos venezolanos ven en María Corina Machado una esperanza de cambio. Su trayectoria, su perseverancia y su defensa de sus ideas la han convertido en un símbolo de resistencia democrática.

Venezuela necesita reencontrarse consigo misma. Tras años de polarización, crisis y emigración, el país enfrenta el reto de reconstruir la confianza y fortalecer sus instituciones.

Los grandes líderes se prueban en los momentos más difíciles. La historia recuerda a quienes actúan con firmeza y ponen el interés nacional por encima de todo. María Corina, Venezuela te espera.

Te espera con la esperanza de que sigas defendiendo, por vías pacíficas y democráticas, los principios que inspiran a millones.

Te espera con el deseo de que ayudes a unir a quienes sueñan con un país de libertad, justicia y oportunidades.

Pero el futuro de Venezuela no depende solo de una persona. También depende del compromiso de sus ciudadanos, de su capacidad de dialogar y de construir una nación más fuerte.

Que el porvenir venezolano esté marcado por la reconciliación, el trabajo y la esperanza.

Porque cuando un pueblo conserva la esperanza, mantiene viva la posibilidad de escribir una nueva página en su historia.

Y esa página deberá ser escrita por todos los venezolanos, unidos por el amor a su patria y el firme propósito de construir un país en paz, libre y próspero.

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