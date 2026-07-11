María Corina, Venezuela te espera
Por R. Canaan B.
Hay momentos en que un pueblo deposita su esperanza en un nuevo comienzo, con la ilusión de recuperar la libertad, la prosperidad y un futuro mejor. Muchos venezolanos ven en María Corina Machado una esperanza de cambio. Su trayectoria, su perseverancia y su defensa de sus ideas la han convertido en un símbolo de resistencia democrática.
Venezuela necesita reencontrarse consigo misma. Tras años de polarización, crisis y emigración, el país enfrenta el reto de reconstruir la confianza y fortalecer sus instituciones.
Los grandes líderes se prueban en los momentos más difíciles. La historia recuerda a quienes actúan con firmeza y ponen el interés nacional por encima de todo. María Corina, Venezuela te espera.
Te espera con la esperanza de que sigas defendiendo, por vías pacíficas y democráticas, los principios que inspiran a millones.
Te espera con el deseo de que ayudes a unir a quienes sueñan con un país de libertad, justicia y oportunidades.
Pero el futuro de Venezuela no depende solo de una persona. También depende del compromiso de sus ciudadanos, de su capacidad de dialogar y de construir una nación más fuerte.
Que el porvenir venezolano esté marcado por la reconciliación, el trabajo y la esperanza.
Porque cuando un pueblo conserva la esperanza, mantiene viva la posibilidad de escribir una nueva página en su historia.
Y esa página deberá ser escrita por todos los venezolanos, unidos por el amor a su patria y el firme propósito de construir un país en paz, libre y próspero.