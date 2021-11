MARCOS RODRÍGUEZ: INMENSA HONESTIDAD Y  ENORME TALENTO SILENCIOSAMENTE DEDICADOS A LA LIBERACIÓN PUEBLO

Por Narciso Isa Conde

Marcos Rodríguez Sánchez falleció recientemente a la edad de 83 años.

Para quienes conocimos y apreciamos de cerca sus extraordinarios valores es

muy difícil encajar el golpe de su muerte física: no hay manera de impedir

que tantos recuerdos hermosos y tantas convicciones sublimes e

indoblegables desborden la intimidad forzada a permanecer por varias

décadas en el anonimato.

El dolor que produce su partida de este mundo convulso, irremediablemente

se mezcla con el orgullo de haberlo tenido como camarada y amigo.

Hermano de ideales y cariños tan entrañables e intensos que ni el tiempo ni

los avatares del vivir con dignidad y decoro en un medio con tantas

adversidades han logrado avasallar.

Supe de él antes de conocerlo.

Supe de él y de su hermano Polo Rodríguez cuando se dieron a conocer los

nombres de los/as jóvenes torturados/as en las ergástulas de la horripilante

Cárcel de “La 40”.

Ambos fueron parte de esa camada de héroes y heroínas del Movimiento

Revolucionario Clandestino 14 de Junio.

Ambos salvaron posteriormente su vida, cuando junto a un grupo de

valientes, desafiando las balas asesinas de los agentes de la tiranía trujillista

que custodiaban la Embajada de Brasil (ubicada en la Máximo Gómez esq.

Arístides Fiallo Cabral), penetraron en ella a base de pura audacia para

solicitar y lograr asilo político.

A mí y a mi hermano del alma, Heriberto Scheker Ortíz (Heri), nos tocó

accidentalmente presenciar la hazaña, dada la cercanía de la residencia de

Heri y de Luisito a esa sede diplomática.

Luego se conocieron los nombres de los protagonistas de esa y otras

iniciativas parecidas, el de Marcos entre ellos.

Conocí físicamente a ambos cuando retornaron del exilio, luego del

ajusticiamiento del tirano y del desplazamiento del primer régimen de

Balaguer, ya en mi condición de militante de la Juventud de la Agrupación

Política 14 de Junio (1J4) y alumno de la escuela política marxista de esa

organización.

Marcos, pasada la contienda de Abril y la Guerra Patria, contrajo matrimonio

con Emma Tavares Justo.

Polo se casó con Piquitina Lora y él cayó combatiendo cuando comandaba el

frente guerrillero de San José de Ocoa, en diciembre de 1963. Piqui logró

sobrevivir de aquella osadía.

Con Emma y sus calidades me tocó compartir varios años de la lucha

universitaria en dos espacios singularmente gratificantes: el Grupo Estudiantil

Fragua y su excelente Semanario FRAGUA y la Federación de Estudiantes

Dominicano (FED), componentes destacados de las luchas estudiantiles y

populares previas a la Gesta de Abril de 1965.

Emma y Marcos ingresaron al Partido Comunista Dominicano (PCD) en los

primeros meses de 1968 y al paso de los años siguientes -años cuyas dureza y

desafíos tuvieron la virtud de generar amor e identidades teórico-políticas de

alto vuelo- se forjó entre un conjunto de nosotros/as una formidable

hermandad subversiva.

A mi memoria, que ya no es la de antes, vienen los nombres de Asdrúbal,

Orlando Martínez, José Israel, Pericles Franco, Carlos Ascuasiati, Carlos Dore,

Julián Peña, Mario Sánchez Córdoba, Alfredo Pierre, Alfredo Conde Maritza

Ruiz, José Labourt, Lulú, Silvano, Enma, Marcos, Minou…

No todos/as, después de tantas adversidades y turbulencias, hemos

persistido en esa intensa y difícil ruta de ideales y compromisos

trascendentes.

No todos/as hemos seguido militando en las luchas por la causa de la libertad

y el socialismo; abrazando, en constante esfuerzo renovador, la propuesta

liberadora que implica abolir el capitalismo e impulsar el difícil tránsito hacia

la sociedad comunista: el proyecto de más profundidad libertaria planteado a

lo largo de la historia de la humanidad.

Una parte no.

Otra parte sí, Marcos entre ellos y ellas.

Entonces ese conjunto forjó una linda relación colectiva, extensivas a otros y

otras camaradas ,y a amigos muy apreciados, que como Cuchi Elías y Luisito

Scheker desplegaron una solidaridad y una contribución sumamente valiosas

en aquellas circunstancias.

A mi regreso del exilio me tocó estructurar y participar en la Célula Isaac

Deutcher del PCD, junto a Orlando, Emma, Marcos y Pericles; y fui testigo de

los inconmensurables aportes de Marcos.

De su honestidad sin límites.

De su inmenso talento.

De sus conocimientos, incluido el dominio de la teoría marxista a

profundidad y sin ataduras dogmáticas.

De su aval técnico-científico y cultural.

De sus persistentes y variadas lecturas.

De su vocación por la investigación y su condición de autodidacta.

De su amplitud de miras y formidable cosmovisión.

De su elevada sensibilidad social y su recia condición humana en todos los

aspectos de la vida en sociedad.

De Emma y Marcos, en los días duros de la clandestinidad, recibí un respaldo

incondicional de gran valor, y siempre mucho cariño y apoyo familiar para

Lulú, Pavel, Narci y Ricardo.

El sello de Marcos, su pensamiento, sus investigaciones, sus conocimientos,

su apoyo, su colaboración… estuvieron presentes de alguna manera en los

documentos del PCD, en nuestros artículos, ensayos y libros; también en los

Microscopios de Orlando, en los tiempos de gloria de la Revista Ahora, en

nuestra Revista Impacto Socialista, en la Colección DEBATE, en el Semanario

Hablan los Comunistas, en las Plataformas Programáticas del PCD, luego

traspasado a la FR y al Movimiento Caamañista (MC), y en el prolongado

quehacer contestatario de nuestro Tiro al Blanco, continuidad de todo

aquello en las nuevas circunstancias.

Todo esto fueron aportes de Marcos, sin que descuidara sus funciones

técnicas en el Estado, sus valiosas calidades como servidor público (sin la más

tenue mancha en el ejercicio de sus responsabilidades); sin debilitar sus

compromisos en el trabajo profesional, los cuidados del hogar, el inmenso

amor por sus hijos e hijas, y su auto-formación… hasta convertirse en un

gran especialista en el tema del agua, autor de uno los tratados sobre

Historia del Agua de mayor trascendencia nacional: “Apuntes para la

historia del abastecimiento del agua potable y el alcantarillado en la

República Dominicana” (Octubre 2020).

Muchas de lo relatado aquí son cosas desconocidas, o poca conocidas, y solo

en determinados espacios de la sociedad, tanto por la delicada relación entre

sus funciones técnicas en el Estado y su rol político, como por la

extraordinaria modestia de Marcos Rodríguez, su baja nota individualista, su

carencia de egoísmo y su generoso desprendimiento personal… hasta el

punto de no aceptar los reconocimientos merecidos y preferir siempre un

discreto perfil en el ejercicio de sus valiosas contribuciones.

A Marcos le interesaba sobre todo aportar al colectivo.

No le seducía ponerle su nombre a sus contribuciones y a sus méritos.

No era hombre de banalidades, ni de personalismos infecundos.

Sus valores trascienden la cultura dominante.

Parecían más bien de otro mundo, de otro país, de otra galaxia.

Precisamente del mundo y el país que queremos crear a futuro para que

reine la igualdad, el predominio de los intereses de las comunidades y del

colectivo humano con toda su diversidad multicolor, siempre en relación

armónica con los derechos de la Madre Tierra.

Marcos abrazó con gran pasión un internacionalismo y una visión

humanística de profundo calado y largo alcance.

Todo eso me motiva para decirles con toda sinceridad, con la mator

franqueza, que Marcos Rodríguez Sánchez es un ser singularmente

extraordinario.

Y llegó la hora de decirlo y demostrarlo, no para la satisfacción de su espíritu

–algo que él jamás aceptaría- pero sí para contrastar e impugnar esta

sociedad y este mundo al revés, cargado de injusticias, simulaciones,

hipocresías y antivalores, permanentemente y descaradamente exaltados

por las elites dominantes.

Este es un primer reconocimiento que hoy quiero dedicar a sus hijos e hijas,

en especial a Polo, y a sus familiares y amistades queridas.

¡Otro país, otro mundo, son posibles!

¡Avancemos contra todos los egoísmos y mezquindades en esa dirección!

1-11-21 Santo Domingo, RD

