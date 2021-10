Maltusianismo del Siglo XXI: El genocida acuerdo climático de Davos 2021. La voz de Helga Zepp-LaRouche del Instituto Schiller y Guus Berkhout de Inteligencia climática (CLINTEL) son el antídoto.

En su libro “La Política”, Aristóteles separaba a los seres humanos, entre los que mandan y los que deben obedecer, sembró desde hace siglos el concepto oligárquico del ser humano. Esta tradición, es la base de las concepciones de población, en que hay que destruir la parte más débil de esta. Siglos después, con Giammaria Ortes (1713-1790) y su libro Reflexiones sobre la población de las naciones con respecto a la economía nacional, 1790, y luego ocho años después, Thomas Malthus, con su libro Ensayo sobre el principio de la población (1798) que plagia la idea central de Ortes sobre el crecimiento de la población y la idea de la falta de alimentos para sostenerla.

La población en el siglo XVIII escasamente llegaba a 200 millones. Malthus concentraba su plan malvado al que llamaba “método positivo”. Este método de Malthus habla de buscar el camino del equilibrio mediante la muerte, con sus diferentes formas de alcanzarla, como son las epidemias, el hambre, el aborto y las guerras. Y decía, que, “en vez de recomendarles limpieza a los pobres, hemos de aconsejarles lo contrario, haremos más estrechas las calles, meteremos más gente en las casas y trataremos de provocar la reaparición de alguna epidemia”. Una horrible realidad que vemos hoy en día, aumentada ahora con la visión parasitaria del ser humano. Para estos maltusianos modernos la humanidad en toda su extensión de la palabra, es “parasita” y antinatural.

Ya en el siglo XX otra vez hubo, varios intentos de imponer estas políticas, como el caso de la Alemania nazi; más adelante, en los sesentas, el Club de Roma, público el libro, conjuntamente con el Instituto Tecnológico de Massachusetts titulado “Los límites del crecimiento” que, es uno de los primeros, que introduce el tema de la ecología para las recetas maltusianas, explícitamente señalaban, con su ineficaz análisis de sistemas o programación lineal, que para el año 2000 se agotarían los principales recursos como consecuencia del aumento de la población, lo que nunca ocurrió, sino todo lo contrario.

Dicho libro, ataca la tecnología, la manufactura, el progreso en general, años después está el famoso memorándum 200 del tristemente célebre Henry Kissinger en que advertía por el crecimiento de población en naciones fuera del llamado primer mundo, como Brasil, Colombia, Nigeria, Indonesia etc., centrándose en la explicita idea de reducir la población.

Y promovieron las mismas acciones, pero, más sofisticadas de las que promovía Ortes, y su copiador Malthus. Y desde ese memorándum pudieron

introducir en la ONU, el Fondo de Población que han hecho tantos esfuerzos, conjuntamente con la oligarquía financiera posada en Gran Bretaña, para la reducción de población que haría aparecer a Hitler como un “boy scout”, con la rabiosa idea de eliminar siete mil millones de seres humanos.

¿Porque esa idea tan malvada del ser humano, por parte de estos oligarcas?

Esa casta oligárquica niega el potencial creativo del ser humano, solo nos ve como parásitos que dañamos el planeta: Con mucha sorpresa vemos que hasta los principales líderes de iglesias, sobre todo las reveladas, violan el mandato del génesis, y ahora ya no hablan del Génesis I,28 “Creced y multiplicaos, henchid la tierra y dominadla” y empiezan a hablar de la madre tierra (Gaia) y se ciegan a los mandatos de estos asesinos que son peor que el “Shylock”, del “Mercader de Venecia”, pero, ya no vienen por su libra de carne sino por sus miles y miles de víctimas, que convertirán en un rio de sangre a gran parte de la humanidad.

Esa ilusión sin base de Ortes, Malthus y demás seguidores hasta hoy, les hace imposible entender la calidad única del ser humano, que, con su potencial creativo de la razón, es capaz de resolver los problemas más difíciles de su vida, y que convierte al progreso en su prerrogativa natural. El mundo de la lógica formal hace que te tomes el veneno de los oligarcas y su propuesta más dramática de todos los tiempos, matar como consigna por todos los métodos de Malthus y nuevas maneras “creativas”, como se decidió en Davos, en enero del 2021. El desarrollo de la ciencia permitió y permitirá, resolver el problema de la escasez de alimentos y de otras necesidades fundamentales, de 200 millones de seres humanos, en la época de Malthus, a los 8 mil millones que somos ahora, representan un salto cualitativo superior que no admiten los que odian a la humanidad.

La alternativa urgente para la humanidad

De ahí la importancia de dar a conocer los puntos de vista de Helga Zepp-LaRouche del Instituto Schiller y el profesor emérito en geofísica y cofundador de Clintel (Inteligencia Climática) que reúne a científicos de todo el mundo que rechazan esta locura climática, esta declaración se repartió en muchas ciudades del mundo y en República Dominicana, salió publicada en el periódico digital “Primicias”.

El informe llama la atención “Que en occidente estamos gobernados por un establecimiento político cada vez más poderoso y que está en proceso de destruir todo lo que hemos construido desde la Segunda Guerra Mundial.

Todos los síntomas de un sistema en colapso están ante nuestros ojos, si queremos verlos: un sistema económico en el que el equilibrio entre costo y beneficio está totalmente desequilibrado, una hiperinflación acelerada que devora nuestras ganancias, un buen sistema de salud que solo los ricos pueden pagar, un sistema educativo que no enseña ni excelencia ni valores morales, una cultura del despertar fuera de control que pone a las personas unas contra otras, una política de confrontación geopolítica desastrosa contra supuestos rivales, ¡y la lista podría seguir y seguir!

Todas estas manifestaciones de crisis tienen una causa común: en Occidente vivimos bajo la dictadura de una oligarquía financiera, para la que el bien común es inexistente, y cuyo único interés es maximizar sus propios privilegios. Una oligarquía que necesita “guerras interminables” para generar ingresos para su complejo militar-industrial, y promueve la producción y distribución de drogas destructoras de mentes, tanto ilegales como legalizadas, esto último porque el sistema financiero se habría derrumbado hace mucho tiempo sin el aporte de dinero de la droga blanqueado. Y dado que este sistema ahora está irremediablemente en bancarrota, se supone que ahora todo el sistema económico y financiero se convertirá a las llamadas tecnologías verdes en un gran golpe final: el Gran Reinicio. Con el pretexto de la protección del clima, el lema de esta conversión es “Cambio de billones”.

Las políticas del Green Deal (UE) y del Green New Deal (EE. UU.) Hacen que los bancos restrinjan sus préstamos a inversiones en tecnologías verdes, y hace tiempo que someten a las empresas a un sistema de requisitos cada vez más estrangulador como la taxonomía, la ley de Supply Chain., etc. Al mismo tiempo, existe un método para los altos precios de la energía: se supone que presionar los precios por encima del umbral del dolor en términos monetarios manipula a la población para que aprenda a vivir sin consumo de carne, calefacción, viviendas decentes, viajes, etc. Esto va de la mano de una imagen del hombre que ve a todo ser humano como un parásito que contamina la naturaleza. Si bien sabemos que el CO₂ es esencial para toda la vida en la Tierra, la política ecológica proclama: «Cuantas menos huellas de CO₂ dejen, mejor».

La declaración sigue diciendo “¿Qué dice Klaus Schwab sobre esto en su libro Stakeholder Capitalism? Se queja de que países africanos como Etiopía combatieron con éxito la pobreza extrema (p. 154): “Revela el enigma central de la lucha contra el cambio climático. La misma fuerza que ayuda a las personas a escapar de la pobreza y llevar una vida digna es la que está destruyendo la habitabilidad de nuestro planeta para las generaciones futuras. Las emisiones que conducen al cambio climático no son solo el resultado de una generación egoísta de industriales o baby boomers occidentales. Son la consecuencia del deseo humano de crear un futuro mejor para sí mismo”.

Aquí está en blanco y negro. Según esta lógica, ¡lo mejor que le puede pasar al clima es aumentar la tasa de mortalidad aumentando la pobreza! La vida no les importa a las élites de Schwab.

Si queremos escapar de la catástrofe que se avecina, debemos reconstruir la sociedad por completo con principios muy diferentes. Este es nuestro mensaje positivo, siendo un mensaje de un futuro esperanzador con prosperidad para todos:

La vida humana es inviolable. El hombre es la única especie dotada de razón creadora, que lo distingue de todos los demás seres vivos. Esta capacidad creativa le permite descubrir continuamente nuevos principios del universo físico, lo que se denomina progreso científico. El hecho de que la mente humana, a través de una idea inmaterial, sea capaz de descubrir estos principios, que luego inciden en el universo material en forma de progreso tecnológico, prueba que existe una correspondencia entre la legalidad de la mente humana y las leyes del universo físico.

Así como la expansión espacial y la evolución anti entrópica del universo son infinitas, también lo es la perfectibilidad intelectual y moral de la mente humana. Por lo tanto, cada ser humano adicional es una nueva fuente para un mayor desarrollo del universo y para la solución de problemas en la Tierra, como la superación de la pobreza, la enfermedad, el subdesarrollo y la violencia. Cuidarnos unos a otros es clave en este desarrollo continuo. Es la combinación de creatividad y empatía que trasciende las meras exigencias del día a día.

El progreso científico y tecnológico tiene un efecto positivo en el sentido de que, aplicado al proceso de producción, aumenta la productividad de la mano de obra y de las capacidades industriales y agrícolas, lo que a su vez conduce a un aumento del nivel de vida y una mayor esperanza de vida para cada vez más. Gente. Una economía física próspera es la condición previa para el desarrollo positivo del bien común, proporcionando no solo a las élites, sino a todas las personas, alimentos de calidad, agua limpia, atención médica asequible y moderna, educación de calidad, comunicaciones modernas y, sobre todo, baratas y económicas. Energía suficiente con densidades de flujo de alta energía. La energía nuclear de tercera generación intrínsecamente segura y el uso futuro de la fusión termonuclear son indispensables para asegurar el suministro energético de la humanidad durante un tiempo ilimitado. Los sistemas energéticos poco fiables y el aumento de los precios de la energía son la madre de la inflación. La pobreza comienza con la pobreza energética.

El propósito de la economía no tiene nada que ver con la ganancia, sino con la felicidad de las personas, en el sentido que entiende Gottfried Wilhelm Leibniz, es decir, que las personas sean capaces de desarrollar todas las potencialidades inherentes que tienen en un todo armonioso y así contribuir al mejor desarrollo posible de la humanidad. O como dijo el sabio Solón de Atenas: El propósito de la humanidad es el progreso. Es deber del buen gobierno, a través de sus políticas, procurar la felicidad de sus ciudadanos en este sentido, comenzando por la educación universal para todos, cuyo objetivo debe ser fomentar el carácter bello a través de la educación y el desarrollo de una vida eterna. Creciente número de genios.

Esta perspectiva está de acuerdo con la convicción de Vladimir Vernadsky de que el universo físico debe evolucionar inherentemente de tal manera que la proporción de la noosfera crezca cada vez más en relación con la biosfera. Para ser más específicos, el crecimiento debe ser doble, creatividad por las necesidades materiales y empatía por las necesidades inmateriales. El cuidado de los demás y de nuestro entorno natural se presenta en nuestro lema: “Prosperidad para todos”, en el que todos se refiere no solo a nosotros en el aquí y ahora, sino también a las generaciones futuras.

El verdadero destino del hombre no es seguir siendo un terrícola. Su identidad, como única especie conocida dotada de razón creativa, es explorar el espacio, como hicimos con el planeta Tierra. Lo que el pionero espacial Krafft Ehricke llamó el «imperativo extraterrestre», o en cierto sentido, el nuevo efecto educativo de los viajes espaciales en el hombre, requiere que la humanidad realmente «crezca», es decir, que se deshaga de sus impulsos irracionales y desarrolle la creatividad. Su identidad, que hasta ahora sólo ha sido el caso de destacados científicos y artistas de la cultura clásica.

En esta fase de evolución, de amor por la humanidad y amor por la creación, generada por el reconocimiento de la magnificencia del universo físico, se habrá vuelto natural que la humanidad se encargue de todos los aspectos de la humanidad, el planeta, la naturaleza y el universo en grande con mucho cuidado, porque se habrá superado la contradicción fabricada entre el hombre y la naturaleza (nueva administración). El hombre no existe en oposición a la naturaleza; él es la parte más avanzada. Esto es lo que Schiller llamó libertad por necesidad, y es el concepto que Beethoven colocó sobre su Grosse Fugue: «Tan riguroso como libre».

Esta noble idea del hombre y todo lo que ha construido es lo que está amenazado por Hjalmar Schacht, Klaus Schwab, los líderes políticos ávidos de poder y los líderes empresariales ávidos de ganancias del mundo. Esta es una llamada de atención, dirigida a todas las personas, para resistir el peligro de un nuevo mal. Evitemos un regreso al pasado, cuando una élite malvada empobreció a la humanidad y nos dijo que fuéramos felices con tales condiciones”.

Estas sabias ideas deben retumbar las mentes de nuestros amables lectores, se trata de una lucha de vida o muerte.

*Agradezco la colaboración especial de Jorge Luis Meléndez Cárdenas.