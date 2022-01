Macarrulla asegura Gobierno trabaja para evitar aumento del pasaje del transporte público

El funcionario reveló que el Gobierno y los transportistas mantienen un diálogo para lograr un subsidio a los choferes que no se traduzca en un alza a los usuarios

Santo Domingo.- El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, aseguró que el Gobierno dominicano se mantiene desde hace varias semanas en diálogo constante con los transportistas en busca de lograr un mecanismo que comprima el impacto de los precios del petróleo, con el aumento de la gasolina y que esta no afecten los precios del pasaje, conscientes de la responsabilidad que existe con la sociedad se trabaja en un subsidio para que los choferes no tengan que incrementar el costo en el transporte público de pasajeros.

Tanto el Gobierno como los transportistas están en conversaciones para evitar que el sector asuma el subsidio social de ese servicio, en ese sentido, el ministro Macarrulla explicó que cada propietario de su vehículo es un empresario, por lo que no se le puede pedir a ellos que subsidien la política social del gobierno, al establecer los roles de cada uno se busca la mejor solución para el pueblo dominicano.

De igual manera, el ministro de la Presidencia resaltó que no habrá por el momento ningún aumento del pasaje, al tiempo de solicitar a la población no preocuparse, al indicar que la solución será que definitivamente no haya aumento del transporte, por lo menos en las próximas semanas.

Macarrulla concluyó: “Estamos tomando en cuenta todas las variables para determinar un monto del subsidio, lo más importante es que la sociedad reciba soluciones dentro de las precariedades de ese servicio, entre ellas ofrecer la mejor calidad posible en lo que se implementan todas las transformaciones que se han ido incluyendo en el transporte de pasajeros”.