Luis Abinader, gran líder latinoamericano

POR LUIS D. SANTAMARIA

El autor es periodista. Reside en Monte Plata.

El presidente de Portugal, Marcelo Robelo de Sousa Ha dicho una gran

verdad al tildar al presidente dominicano Luis Abinader como un gran líder

latinoamericano.

El joven mandatario es un capacitado profesional con un marcado

interés comprobado accionar de poder mejorar sustancialmente las

condiciones de vida de la mayoría de los dominicanos.

Claro, que eso le molesta y muchos a sus adversarios políticos que no

encuentran la fórmula de cómo enfrentar con éxito la popularidad del

mandatario que cada día crece más.

Luis Abinader es un líder nato de este país y como tal debe ser

reconocido por la mayoría de los dominicanos ya que ha demostrado con

hecho y no con palabras su intención de contribuir a mejorar las condiciones

de vida de los habitantes de esta media isla.

El triunfo abrumador durante las pasadas elecciones es una muestra más

que fehaciente de que la mayoría de los dominicanos cree firmemente en el

actual mandatario para continuar dirigiendo los destinos del país por cuatro

años más.

Y es que el presidente dominicano irradia confianza por la forma

transparente con que ha administrados los recursos del Estados, logrando que

los sectores más pobres se beneficien, contrario a como sucedía en el pasado.

El caso es que el presidente Luis Abinader es un líder nato que ha hecho

carrera política con transparencia, contrario a lo que ha sucedido con otros que

han salido del poder desacreditados.

Soy un total defensor de la forma de gobierno de Luis Abinader y la

defenderé con orgullo aunque los “amargados Social” me critiquen y me

tilden de lambón. Eso a mí no me importa.

Espero que Dios ilumine a nuestro presidente en el nuevo mandato que

se inicia el 16 de agosto para pueda conducir los destinos del país con

dignidad en favor de las grandes mayorías.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, definió a su igual

de República Dominicana, Luis Abinader, como “un gran líder de

Centroamérica y el Caribe”.

Dijo que el liderazgo del mandatario dominicano trasciende el plano

internacional, por lo cual lo invitó a participar en la Conferencia de Paz sobre

Ucrania, a mediados de junio en Suiza.

El mandatario portugués indicó que el liderazgo de Abinader ha

quedado renovado con su reelección en las pasadas elecciones en República

Dominicana.

“Es un gran hombre, gran amigo, hemos conversado ampliamente sobre

muchos temas internacionales, como la guerra entre Ucrania y Rusia y la

situación de Haití, entre otros, y estamos de acuerdo, tenemos la misma

posición” resaltó.

Dijo que también acordaron fortalecer las relaciones entre ambos países,

no solo en cuanto los acuerdos firmados hace año y medio, sino ampliarlos.

Por su parte, Abinader destacó el liderazgo de Rebelo e indicó que

siempre ha brindado una colaboración especial a República Dominicana.

Explicó que esa colaboración se llevará a cabo en áreas en las que

Portugal ha tenido experiencia, como la Transformación Digital, el programa

Simplex, que sirve de asesoría para el programa de Burocracia Cero que existe

en República Dominicana para mejorar la calidad de los servicios públicos.

También resaltó el área donde Portugal tiene experiencia de siglos,

como los océanos, su armada, para tener la colaboración y cuidados nuestros

mares más seguros, no solo de las costas sino, además de la sostenibilidad de

los mares y océanos.