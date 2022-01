LOTEDOM entrega premio de 25 millones a ex empleado de repuestos

La entrega del premio se realizó en una ceremonia celebrada en el Hotel Gran Almirante de Santiago de los Caballeros.

Santiago de los Caballeros, RD.(jueves 23 de diciembre de 2021).- La Lotería Electrónica Dominicana (LOTEDOM) entregó este jueves 25 millones de pesos al señor Jose Alexander Rodríguez Sosa, ganador del primer premio del juego denominado Agarra 4.

Rodríguez Sosa, oriundo del barrio La Mina, Hato del Yaque de Santiago, realizó la jugada ganadora el domingo 12 de diciembre a las 12:05:18 de la tarde en la agencia LOTEDOM No. 0103385, del distrito municipal Hato del Yaque de la provincia de Santiago.

Los números ganadores fueron 22 48 83 90 los cuales se obtuvieron durante el sorteo No. 21-344 de LOTEDOM el domingo 12 de diciembre del 2021.

La entrega formal del premio la realizó el Lic. Danny De Jesús Moya Pérez, director de Comercialización de la empresa, en una emotiva ceremonia que tuvo lugar la tarde de este jueves en el salón Marien del Hotel Gran Almirante de la ciudad de Santiago.

Al presentar el ganador del gran premio del Agarra 4, el Lic. Moya Pérez dijo que “para LOTEDOM es motivo de gran alegría y emoción, la confianza depositada en nosotros por el Sr. José Alexander Rodríguez Sosa y miles de dominicanos más, la leal preferencia que mantienen por nuestros productos. “Gracias a todos ellos por hacernos parte importante de sus sueños y proyectos, y por tomarse el tiempo para adquirir nuestro grandioso juego el AGARRA 4”.

Al recibir el premio, el señor Rodríguez Sosa, ex empleado de una casa de repuestos, dijo sentirse profundamente feliz al igual que su familia. Se declaró emocionado: “Este es un día increíble para nosotros, Dios nos ha correspondido con una gran oportunidad a través del Agarra 4. Ahora me concentraré en desarrollar junto a mi esposa un negocio de repuestos que es lo que he trabajado toda mi vida como empleado”.

Durante la ceremonia de premiación también se presentó al señor Mártires Rodríguez Mateo, séptimo ganador de un millón de pesos correspondiente a la promoción “Millonario en navidad” que se está llevando a cabo semanalmente durante todo el mes de diciembre.

Las celebraciones finalizaron con un gran fiestón público realizado desde las 6:00 pm en la explanada del Monumento de Santiago. La fiesta fue amenizada por el popular artista Don Miguelo.

¿Que es el Agarra 4?

El Agarra 4 de LOTEDOM es un juego millonario que se realiza diariamente con tres categorías de premios. En su primera categoría oferta 25 millones; en la segunda categoría 50,000 pesos y en la tercera 500 pesos.

Cada jugada del Agarra 4 cuesta 20 pesos. Una de las particularidades de este novedoso sorteo es que las jugadas no ganadoras tienen una segunda oportunidad de ganar un millón de pesos con su promoción navideña en el sorteo especial que se realiza todos los domingos del mes de diciembre.

Hasta este domingo 19 de diciembre, la segunda oportunidad para jugadas no ganadoras ha premiado a Siete ganadores con un millón de pesos.

Sobre LOTEDOM

LOTEDOM es una empresa de lotería con sorteos propios presente en todo el país a través de sus agentes de ventas autorizados. Posee un amplio portafolio de juegos, con diversas formas de apostar y ganar.

Lotedom inició sus operaciones el 24 de agosto del 2020, y desde entonces la empresa mantiene el compromiso de proveer juegos de azar con los más altos estándares de calidad, transparencia, eficiencia y seguridad, dando la oportunidad a cientos de dominicanos de cambiar sus vidas jugando y ganando.

La empresa vela celosamente porque se le pague religiosamente los premios ganados por los clientes, por esa razón cuenta con la mayor cantidad de oficinas o puntos de pago a nivel nacional