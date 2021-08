Por JUAN T H

Muchos son los que aspiran a la presidencia de la República dentro del Partido

Revolucionario Moderno (PRM), lo cual es lógico en un país democrático y en una

organización plural como la que nos gobierna. Es lógico. Sin embargo, es muy

temprano para tratar a profundidad el tema, pues Luís Abinader apenas cumplirá un

año como inquilino del Palacio Nacional. Las encuestas lo mantienen como el político

mejor valorado, tanto dentro como fuera del país. Es más, ha vuelto a repuntar en la

aceptación de la gente después de flexibilizar las medidas por el alto nivel de

vacunación de la población. La población estaba harta del confinamiento. No más

toque de queda, gritaba a todo pulmón la gente. El presidente Abinader manejo

acertadamente el tema del covid-19 buscando los recursos a pesar de la crisis

económica. La mayoría de los dominicano y dominicanas están inoculados, la

economía se recupera, al igual que los empleos. En pocas palabras, el país va airoso

hacia la normalización. Cada día tenemos menos contagios y menos fallecidos. Baja el

contagio y la letalidad, y en esa misma medida crece la economía y se recuperan los

trabajos. El éxito es innegable, lo cual se traduce en aceptación popular. Hoy nadie,

dentro o fuera del PRM, nadie le ganaría al presidente Abinader una contienda. Pero

es hoy, mañana no lo sé. De hecho nadie lo sabe. Lo que si sé es que el PRM no puede

cometer los errores que cometió el PRD las veces que estuvo en el poder, que las

luchas internas los desgarraron y los hizo saltar del gobierno. Hay que mantener la

unidad orgánica y política. Los “presidenciales” del PRM, ocupen cargos o no en la

administración pública, por legítimas que sean sus aspiraciones, tienen que trabajar

para que el gobierno sea cada vez mejor y que el presidente esté cada vez mejor

valorado por los ciudadanos. Apostar y trabajar para el fracaso no es buena idea. Hay

dirigentes del PRM -y hasta funcionarios- deseando que Abinader termine mal.

Consideran que un eventual fracaso de Luís, los beneficia. ¡Están equivocados! El éxito

de Luís es el éxito de todos, su fracaso, por igual, los envuelve a todos. El tiempo es el

mejor aliado de los políticos, sobre todo de los jóvenes. La desesperación no siempre

es buena consejera. Hipólito Mejía, por ejemplo, aceptó ser sacado de la boleta como

candidato vicepresidencial junto a Peña Gómez. Supo esperar. Tiempo después no solo

fue candidato, sino que ganó las elecciones y se convirtió en presidente de la

República. Balaguer también fue prudente. Luís Abinader trabajó pacientemente. Fue

compañero de boleta de Hipólito. Gracias a su preparación, inteligencia y trabajo

pausado, sin desesperación, se convirtió en mandatario. Los “presidenciales” actuales

deben aprender la lección. Esperar. Convertir el tiempo, no en un enemigo, sino en un

amigo.

Como van las cosas Luís Abinader será, dentro de tres años, el mejor candidato del

PRM. A menos que ocurra lo inesperado o impensable, la repostulación será un hecho.

Luís gobernará otro periodo como lo prevé la Constitución de la República, dándole al

país estabilidad social, política y económica.

Lo inteligente, lo práctico, lo político es, pues, continuar apoyando al presidente Luís

Abinader. No olviden que siempre será mejor arriba con presión que abajo con

depresión, como estuvo el PRD y como está ahora el PLD.