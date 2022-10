Los genes del PRM ¿podrían provocar otra división?

Lic. Luis Ma. Ruiz Pou

Los fundadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), provienen del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el cual fue fundado el 21 de enero del año 1939, bajo la ideología de centro-izquierda y los principios de no repostulación.

Desde su origen, al PRD le inocularon la división y el no cumplimiento de los acuerdos internos, que ha provocado violaciones de sus estatutos en varias ocasiones por la dedocracia y los acuerdos de aposentos.

A consecuencias del egoísmo y la mezquindad de algunos de sus dirigentes el PRD, en varias ocasiones ha quedado embarazado, sufriendo de abortos inminentes. Su primer aborto se produjo con la separación Juan Bosch y Juan Isidro Jiménez Grullón, por diferencia política entre ambos fundadores del PRD, lo que produjo el aborto que parió en 1961, la Alianza Social Demócrata (ASD) fundada por Jiménez Grullón, hoy, PRM.

En 1962 Juan Bosch rechazó a su vicepresidente salido de la convención del PRD, por lo que fue sustituido por el doctor Segundo Armando Gonzales Tamayo. Con ese berrinche, Bosch quebrantó la disciplina de su partido.

Las intrigas, el egoísmo político y la mediocridad de Bosch por el avance político de José Fco. Peña Gómez, además de algunos de sus dirigentes, embarazó de nuevo al PRD, abortando en 1973 el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Para las elecciones de 1978, el PRD con Don Antonio Guzmán Fernández como candidato, gana la presidencia. Inmediatamente sus dirigentes entran en contradicciones por la violación del pacto pre convención de 1977 entre Salvador Jorge Blanco y Jaco Majluta quien lo violó al aliarse con Don Antonio.

El incumplimiento del pacto, generó unas series de dimes y directes a lo interno del PRD que lo embarazó nuevamente y para la convención con miras a las elecciones de 1982, aspiraron Salvado Jorge Blanco y Jacobo Majluta, que trajo una lucha de tendencias entre el grupo de Salvador y la “Unidad de Acero” con Don Antonio para apoyar a Jacobo y “La Avanzada Electoral” a Jorge Blanco. La Convención la ganó Salvador y luego la presidencia de la república y Jacobo la Senaduría del Distrito Nacional en 1982.

En la década de los ochenta, el grupo de Jacobo decidió dividir al PRD, fundando el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Por esa división, el PRD perdió las elecciones de manos de Joaquín Amparo Balaguer y Ricardo en 1986.

Las elecciones del año dos mil la ganó el PRD con el Agrónomo Hipólito Mejías y Domínguez: Más adelante, para las elecciones del 2004, Hipólito fuerza una nueva modificación constitucional con mira a repostularse nueva vez. Eso provocó que varios altos dirigentes se irritaran. Finalmente, Hipólito le gana la convención al Ing. Miguel Vargas Maldonado (VIP). Fue el candidato a la presidencia y perdió del PLD con su candidato Danilo Medina Sánchez, pérdida que dejó una herida abierta que nunca cicatrizó.

Como el “Mucho Joder Preña”, el PRD quedó embarazado por las rebatiñas interna, con el Miguel Vargas, abortó a destiempo, pariendo de su vientre el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Por todas las divisiones sufridas, recordemos a Peña Gómez cuando dijo: “Al PRD sólo lo destruye el PRD” Los que vieron abortar a la criatura (PRM), decían: la genética no se equivoca. ¡¡¡Mira, igualito a la madre!!!- Esperemos que no hagan como la Cacata que se come a la madre después del parto.

Frente a una situación parecida; ¿Corre peligro la repostulación de Luis?