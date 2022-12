Llama descontinuar prácticas deshonestas y asistir al RTI a graduarse

NUEVA YORK.- El fundador-director del Instituto Técnico del Renacimiento -RTI- (en inglés Renaissance Technical Institute, Inc.), David Hiraldo, hizo un llamado a las personas que están alterando tarjetas de OSHA para trabajar en construcciones en esta ciudad, descontinuar esa práctica deshonesta y asistir a la entidad para graduarse legalmente.

Hiraldo hizo de conocimiento a esas personas que el RTI ofrece en cinco días los cursos de OSHA, carpintería, electricidad, plomería, instalación del sistema de aire central (HVAC), paneles solares, asistente de oftalmología e informativa de manera gratuita, porque es una institución sin fines de lucro y bajo la sección 501(c)(3) del Título 26 del Código de los Estados Unidos.

https://www.youtube.com/watch?v=T7-B2fpNgrMc

“Estoy haciendo este llamado a las personas para que vengan al RTI a graduarse en una de esas carreras técnicas, ante la denuncia de la fiscalía de Manhattan, el consulado mexicano y el Comité de NY para la Salud y Seguridad en el Trabajo, que han unido esfuerzos para combatir la proliferación de tarjetas para trabajadores de la construcción que se venden en las calles entre 100 y 500 dólares», dijo.

Especifica que al graduarse gratis en el RTI la persona adquiere un certificado avalado y reconocido por el Centro Nacional de Educación e Investigación de la Construcción -NCCER- (en inglés The National Center For Construction Education and Research) con licencia a nivel nacional, pudiendo laborar en cualquier estado del territorio estadounidense.

Establece que el RTI es una institución para ayudar y brindar una segunda oportunidad a las personas. Los estudiantes solo deben tener sobre los 17 años, sin importar su etnia, que no tenga el diploma de bachiller, o haya salido de la cárcel o tenga récord criminal.

Las inscripciones pueden hacerse a través de las páginas: https:// renaissancetechnicalinstitute. org/ y davidh@ renaissancetechnicalinstitute. org, llamando al 212-722-5000 o enviándola por Fax 212-722-5022

El local del RTI está ubicado en el 173 East de la calle 112, entre las avenidas Lexington y Tercera en Manhattan, sostuvo Hiraldo.