Lissette Selman, 41 años en la televisión

Por : Virgilio Lora Gómez

Su exquisita voz y dicción atraen la atención de quienes tienen el placer de escucharla y es que ella, quizás sin proponérselo, se ha convertido en un referente del buen hablar. Así lo dicta su trayectoria impecable en los casi 42 años que lleva laborando para la televisión donde siempre ha destacado su profesionalidad, preparación e interés por desempeñar correctamente cada uno de sus roles que ha ejercido en estos años de carrera.

Lissette Selman, nació en Santo Domingo, el 22 de agosto de 1957. Es arquitecta con maestría en Artes mención Periodismo.

Se casó a los 20 años, siendo madre de tres hijos varones: crió a Héctor Antonio, Jorge Javier y Omar, en la soltería.

Todos son profesionales. Reconoce que las madres deben tener su responsabilidad en el hogar, aunque resalta que conoce excepciones que puede generar una enorme presión emocional.

“A pesar del buen esposo que tuve, que es el padre de mis hijos, la tarea mayor fue encargarme sola de los quehaceres en el hogar y darle una buena educación a mis hijos, basado en el rigor de la disciplina”.

Profesionalmente, el 1ro de diciembre de 1984 quedó seleccionada dentro de un casting que se realizó en Color Visión canal 9 para ser presentadora de noticias en el noticiario Mundo Visión, donde comenzó su trayectoria en la televisión y la prensa escrita.

Se le conoce como defensora del buen uso del idioma, de entrenar y asesorar en las áreas de oratoria y comunicación pública.

Selman, ofrece sus conocimientos en habilidades de la comunicación efectiva, llevando sus conocimientos a las personas desde su ser interno y autoestima.

Entre sus trabajos realizados en la televisión podemos recordarla siendo conductora en el matutino “Buenos Días”, junto a su productora Miladys de Cabral por Rahintel. Tambien se encargaba de cubrir el turno libre los sábados a las 10 de la noche a Federico Astwood en la emisión estelar de Rahintel en las Noticias compartiendo las lecturas de noticias con Eduardo Guerrero.

En el Matutino Teleradio Noticias Lissette Selman ocupa las vacantes de los locutores que formaban el staff de ese informativo Federico Astwood, César Bobadilla y Eduardo Santana en la década de los 80 cuando el banquero Leonel Almonte adquirió las ventas de los bienes de Rahintel canal 7 en la Feria.

Su primera producción “Temas Prohibidos”, un programa de los primeros en el país con estilo -Talk Show-.

En dicho proyecto participaban tanto panelistas como público en general, para debatir un tema específico con la idea de tener voces a favor y en contra.

En 1985, Lissette Selman asume la producción del programa “Estilo de Vida», a través del Caribbean Traveling Network Dominicano, CTN, hasta el 2024, cuando se inicia “Latitud Cero”, programa semanal de investigación que se transmite por Telecentro canal 13, nominado a los premios Casandra.

Como maestra de ceremonias ha tenido a su cargo las inauguraciones y clausuras de los Juegos Panamericanos, el Centro León de Santiago, y la firma del Diálogo Nacional. Laboró por 22 años como presentadora de noticias, en Noticentro, junto Miguel Susana, por Telecentro canal 13.

Proyectos más recientes

Los proyectos más recientes de la destacada comunicadora y locutora Lissette Selman se enfocan en la producción televisiva, la educación en oratoria y su activismo cultural siendo la coproductora y conductora del programa de televisión «La Mirada» junto a Víctor Gómez Casanova que se transmite de lunes a viernes a las 7 de la noche por Radio Televisión Dominicana canal 4.

Capacitación y Oratoria A través de su capacitación y oratoria de su empresa

Lissette Selman & Asociados, es consultora e imparte talleres especializados para potenciar la comunicación pública con excelencia y efectividad.

Ha ganado varios premios Casandra, por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), siendo exhaltada como inmortal de la locución y ascendida a la Cabina de la Fama, por el Círculo de Locutores Dominicanos, obteniendo durante varios años el galardón Micrófono de Oro como locutora de noticias y maestría de ceremonias. Asimismo recibió la Medalla al Mérito del Gobierno Dominicano y otros tantos reconocimientos de distintas entidades y organizaciones.

Por su trayectoria es considerada un referente positivo, tanto para la mujer como para las nuevas generaciones de comunicadores.

Selman es invitada con frecuencia a ofrecer talleres de comunicación. La fidelidad a sus principios le ha permitido fluir con los tiempos sin perder su esencia y es precisamente esta virtud que la ha llevado a labrar una credibilidad intachable.