Lisandro Macarrulla niega la venta de activos de EGEHID

El ministro de la Presidencia aseguró además que una posible acción de

este tipo lo impide la ley del sector eléctrico

Santo Domingo.- Lisandro Macarrulla asegura que no existe ninguna

posibilidad de venta de activos de la Empresa de Generación Hidroeléctrica

Dominicana (EGEHID), como se había informado en los medios de

comunicación, de igual modo negó que esté incluido en una posible

reforma fiscal, porque la ley del sector eléctrico impide cualquier acción en

ese sentido.

“Realmente nosotros nunca hemos contemplado la venta de esa institución

(EGEHID), primero porque no está dentro de las políticas diseñadas por el

gobierno de la República Dominicana, pero también sería ilegal venderla

porque la ley lo prohíbe, así que esos son comentarios, que no sabemos por

qué están en los medios de comunicación, realmente es ilegal y nunca ha

formado parte de las políticas que ha diseñado este gobierno, así que creo

que con eso debe quedar todo aclarado”, expresó Macarrulla, ministro de la

Presidencia y presidente del Gabinete Eléctrico.

La aclaración fue realizada durante el acto de entrega de los primeros 500

Car Kits que entregó el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y

Seguridad 9-1-1 en Santo Domingo, a la Policía Nacional como parte de las

medidas tomadas por el gobierno dominicano para su transformación y

reestructuración.

Cada car kit contiene: Un videograbador (DVR); dos cámaras de alta

definición para exterior e interior; micrófono; sistema para rastreo y

geolocalización (AVL) (GPS); módulo de SIM Card para comunicación

4G; una batería de respaldo; y un sistema de antenas, que permitirán

recolectar informaciones que servirán para las investigaciones y dar

seguimiento al desempeño laboral de los agentes de la Policía.