Limber a Leonel: Ese señor destruyó el sector café y llevó a la quiebra las factorías

Santo Domingo, República Dominicana: – El ministro de Agricultura, Limber Cruz, acusó al expresidente Leonel Fernández de destruir al sector café, la producción de plátanos, producir la quiebra de factorías y la estructura de producción de azúcar en República Dominicana.

Cruz aseguró que en la presente gestión de Gobierno la producción nacional se ha duplicado al igual que las exportaciones, y negó categóricamente que las autoridades no apoyen al sector agrícola como dijo el ex presidente Fernández.

“Nosotros tenemos que respetar el pueblo dominicano. Al pueblo hay que hablarle la verdad”, manifestó.

De igual modo, precisó que la gestión de Fernández solo dejo quiebras al país y diferentes situaciones negativas para el sector agrícola. Estas declaraciones las ofreció el ministro de Agricultura, Limber Cruz durante la rueda de prensa “Plan Siembra RD” en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.

Afirmó que toda la producción del país ha aumentado, “todo a excepción del cerdo, por la situación que todos conocemos, sin descuidar las exportaciones agrícolas de República Dominicana, tanto a Estados Unidos como a Europa y otros continentes”.

“A la verdad que me sorprendió el ex presidente. Yo no podía pensar que un hombre que permitió la destrucción del café en la República Dominicana dijera eso. Nosotros éramos exportadores de café y nos convertimos en importadores de café. Ahora es que está aumentando con la gestión nuestra”, indicó el ministro de Agricultura.

Agregó, además que, “nosotros siempre hemos sido autosuficientes en la producción de plátanos, él importó plátanos en República Dominicana. Nosotros lo aumentamos en 300 millones de unidades 11.8% en solo un año en este gobierno. Y él me sorprende también, porque ese mismo hombre fue el que permitió la quiebra de 27 factorías que tenía la Reforma Agraria. Pero ese mismo hombre destruyó la estructura de producción de Azúcar en el país, y el INESPRE prácticamente lo desapareció”.

Dijo que el Gobierno del presidente Luis Abinader no ha abandonado el campo y que ha multiplicado la producción de hortalizas de 12.5 millones de libras a 25 millones mensual.

Precisó que en el subsidio de fertilizantes ya van más de 3 mil millones de pesos y que se ha pagado el precio del arroz con unos 450 millones de pesos.

“Que me digan si abandonar el campo es buscar 25 millones de pesos solamente para semillas certificadas para producir más en las mismas áreas sembradas, si abandonar el campo es aumentar la producción de huevos que hoy lo estamos vendiendo a 30 centavos porque hay un aumento de producción de huevos”, preguntó el funcionario.

Argumentó que actualmente la producción de pollo también se aumentó en 300 mil unidades y en diciembre en 2 millones de unidades “para que el pueblo dominicano comiera pollo bien barato”.

Explicó que se han prestado 5 mil millones de pesos a tasa 0 a todos los productores del país y se ha aumentado en 10 mil 500 millones la cartera del Banco Agrícola “aumentando un 47% lo que existía en el país en solo un año”.

