LIDOM celebra emotiva ceremonia de dedicatoria a Tomás Troncoso Cuesta

Santo Domingo.- La Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (LIDOM) celebró en la noche de este jueves una emotiva ceremonia de dedicatoria de su campeonato 2022-2023 a la memoria del comunicador Tomás Troncoso Cuesta, fallecido en noviembre de 2021.

El escenario escogido fue el Hard Rock Café, aforo que recibió a los principales ejecutivos de LIDOM y sus equipos, del Banco de Reservas, patrocinador principal del certamen, familiares del extinto cronista, incluida su esposa Annie Rojas de Troncoso, y otras personalidades invitadas.

El presidente de LIDOM, Vitelio Mejía Ortiz, destacó la calidad profesional y los atributos personales de Troncoso Cuesta, considerado uno de los más emblemáticos cronistas dominicanos. “LIDOM y sus franquicias les han convocado hoy a rendir un merecido homenaje al más grande entre los grandes, a un inmortal del deporte dominicano”, expresó Mejía Ortiz en su pieza oratoria. “Inmortal no sólo por haber sido exaltado a ese lugar de honor, sino porque su legado y su hoja de vida han trascendido su partida física”, agregó.

Mientras escuchaban al presidente de LIDOM algunos de los Troncoso Rojas no pudieron contener las lágrimas, una conmovedora escena que no pudo pasar por alto.

En su discurso, Mejía Ortiz también habló del presente y futuro promisorio que afronta LIDOM con varios anuncios que reflejan el proceso de desarrollo y transformación que afronta la liga, como la protección de los derechos de propiedad, la instalación de un área física para producir contenido permanente en la plataforma de YouTube y la mejora de su portal web, entre otros.

Un vídeo sobre la vida personal y profesional de Troncoso Cuesta fue proyectado en el auditorio, un momento de la ceremonia que nueva vez afectó emocionalmente a sus familiares presentes mientras el auditorio ofreció su tributo con un prolongado aplauso al final de la pieza audiovisual.

Luego, la familia de Kalil Haché a cuya memoria fue dedicado el certamen de 2021-2022, subió al escenario para entregar de manera simbólica la pelota a los familiares de don Tomás. Maribel Haché, por la familia Haché, entregó a Tommy, quien representó a los Troncoso Rojas. Minutos después llegó el momento cumbre con la entrega de la placa a Troncoso Cuesta. El reconocimiento llegó de manos de Mejía Ortiz, Winston Llenas, vicepresidente de LIDOM, y ejecutivos y representantes de las seis franquicias de la liga.

Tommy y Jacqueline, hijos de Troncoso Cuesta, expresaron lo orgullosos que se sienten por haber tenido como padre al homenajeado, a quien agradecieron por el legado de ética, responsabilidad y compromiso dejado a la familia. “Estamos muy complacidos de saber que este torneo 2022-2023 lleve su nombre, dándole las gracias a la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD) por enviar la carta motivando la dedicatoria, a LIDOM, a don Vitelio Mejía y a los Tigres del Licey, Águilas Cibaeñas, Leones del Escogido, Toros del Este, Estrellas Orientales y Gigantes del Cibao por la aprobación”, dijo Tommy, quien pertenece a la cadena de transmisión de Licey.

Tommy aprovechó el escenario para realizar varias anécdotas vividas por su padre durante su transitar en el deporte y en la comunicación deportiva.

Jacqueline habló sobre la pasión y la entrega con la que don Tomás asumió su oficio, algo que notó desde que tenia uso de razón. “Entre las cosas que me más me sorprendían de mi padre era que su trabajo siempre fue su pasión, porque amaba los deportes”, dijo la dama. “Este reconocimiento es muy significado para nosotros. Estoy agradecida con la liga por esta dedicatoria”.

Don Tomás fue dueño de una grandiosa trayectoria en la comunicación deportiva tanto que en 2005 fue entronizado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en calidad de propulsor. Hilvanó una carrera periodística de más de cinco décadas en las que dejó su sello de calidad en el deporte, especialmente en el béisbol invernal dominicano a través de su trabajo en las transmisiones de los partidos por radio y televisión para las Águilas, Leones y Tigres.

El campeonato 2022-2023 comenzará este próximo sábado 15 y se jugará en opción a la Copa Banreservas.

FIN

————————————————————————————

A continuación el discurso íntegro de don Vitelio Mejía Ortiz

PALABRAS DE APERTURA

En esta ocasión la tradicional presentación de la Copa Banreservas se estará haciendo por un evento separado el próximo día 14 del mes en curso en los salones del Club del Banco de Reservas. Esto me permite tomar unos minutos para compartirles brevemente algunos aspectos inmediatos de la visión de futuro de Lidom, que hemos convertido en propósito y asumido como tarea.

Dice un viejo refrán: “EL QUE ADELANTE NO MIRA, ATRÁS SE QUEDA”.

Nuestros recientes torneos se han desarrollado dentro del marco de distintas dificultades que entre todos hemos podido superar, y que debemosdejar atrás como parte de nuestra historia, haciendo la convicción de que ¡ES TIEMPO DE ENCARAR EL FUTURO Y CRECER. NO ES ACEPTABLE CONFORMARNOS CON HABER SOBREVIVIDO A LAS DIFICULTADES!

Nuestro béisbol profesional sigue siendo por mucho la pasión nacional, pero con nuevas características y circunstancias que vienen con los tiempos, con los escenarios globales, con la tecnología y con las exigencias propias de los nuevos estilos de vida e intereses de la FANATICADA, con los nuevos y dinámicos requerimientos de patrocinadores y auspiciadores,sin dejar de lado las necesidades cada vez más exigentes de los medios y de la prensa deportiva, cuyos usuarios demandan cada vez más deinformación y contenido ágil y actualizado.

Este proceso evolutivo en los actores de nuestra actividad ha motivado a Lidom y a sus franquicias a asumir un rol más eficiente para la satisfacción de esos requerimientos, mediante la puesta en marcha de una estrategia de futuro que se puede resumir, en parte, en las siguientes iniciativas:

1. Hemos tomado la firme decisión y nos estamos preparando para poner en marcha toda una estrategia legal y comercial para proteger y potencializar los derechos de propiedad intelectual de la Liga y cada uno de sus equipos, incluyendo nombres comerciales, marcas de fábrica, signos distintivos, merchandise, derechos de exposición,difusión y transmisión de eventos.

En este salón debe estar el Dr. Jaime Ángeles, sin lugar a dudas nuestro más prominente jurista en esa materia, que habrá de acompañarnos en esa ofensiva legal tanto nacional como internacional.

2. Lidom sólo espera le sea entregado el espacio físico, lo que deberá ocurrir en las próximas semanas, para iniciar la instalación de su área de medios y contenido, donde funcionarían todas susfacilidades digitales, incluyendo un canal de YouTube con contenido permanente e interactivo que nos colocarán al nivel de los estándarespropios de una de las tres ligas más importantes del mundo.

3. Actualmente estamos trabajando con el acompañamiento de una empresa especializada en la reestructuración y optimización del portal weblidom.com a nivel de contenido y estructura comercial, para convertirlo en el portal deportivo de referencia a nivel nacional. De igual forma trabajamos en la reestructuración y optimización de nuestra app móvil.

4. Esta temporada a punto de iniciarse será la última en que los anotadores oficiales de los partidos estarán ejecutando su trabajo de manera análoga con las famosas hojas de anotación. Todo ese proceso será digital.

5. Tan pronto regresemos de la Serie del Caribe 2023 se pondrá de nuevo en marcha nuestra academia de árbitros suspendida en ocasión de la pandemia y que tan buenos resultados ha dado en el breve pero provechoso tiempo en que estuvo funcionando.

6. Esta semana hemos firmado contrato con Hemisphere, y en este momento discutimos los aspectos finales de acuerdos con MLB Media,para transmitir por streaming los partidos de todas las fases de nuestro torneo otoño invernal, sin detrimento de los tradicionales acuerdos para la transmisión por T.V local e internacional.

7. Esta temporada Lidom Shop estará presente en todos los puntos DUFRY del Aeropuerto Internacional de las Américas, en el Aeropuerto Internacional del Cibao, en ambos PuertosTurísticos de Puerto Plata, así como en el Puerto de La Romana. Y a partir del mes de abril del año 2023 se estará inaugurando una sucursal en Megacentro, Santo Domingo Este.

Todo esto además de tener sus artículosdisponibles en su tienda online en Estados Unidos lidomshop.com y en Amazon, así como en la plataforma de delivery PedidosYa.

8. A partir de esta temporada estaremos relanzando en otra dimensión la premiación del Pelotero Estrella de la Semana, que culminará con un importante evento de premiación del Pelotero Estrella o el MVP de la Serie Regular. Los detalles de este significativo upgrade, que de seguro será del beneplácito de nuestros jugadores, seránanunciados la próxima semana al momento de la firma de los acuerdos correspondientes con un importante patrocinador.

9. Ya estamos trabajando el concepto, presupuesto, esquema de comercialización y posibles escenarios de lo que a partir del Torneo 2023-2024 será, con Dios delante, “La Gala del Béisbol Profesional”, un evento majestuoso que aspiramos sea el evento cumbre del béisbol profesional en República Dominicana, que compita en términos efectivos con otros eventos de igual naturaleza que se llevan a cabo en otras áreas de la vida nacional.

¡Acompáñennos a mirar hacia adelante!

– TOMÁS TRONCOSO.

Bueno, vamos a lo que vinimos…

En la década de los 60, recién llegado de nuestro natal Baní, fui por primer vez al Estadio Quisqueya a un juego de béisbol. Mi padre me señaló los jugadores criollos y los refuerzosamericanos, entre ellos Gaylord Perry. En ese momento recuerdo haberle preguntado por qué había en el terreno un jugador americano sin uniforme. Después de sonreír me respondió: “Ese no es un pelotero, es Tomás Troncoso, un comentarista”, y me lo presentó.

Hoy tendríamos que decir que Tomas Troncoso no fue un comentarista, fue:

El comentarista

El analista

El narrador

El maestro y guía de muchos que, como él, han abrazado esos nobles oficios

Lidom y sus franquicias les han convocado hoy a rendir merecido homenaje al más grande entre los grandes, a un inmortal del deporte dominicano. Inmortal no solo por haber sido exaltado a ese lugar de honor, sino porque su legado y su hoja de vida han trascendido su partida física.

Alguien dijo una vez: “Uno muere cuando lo olvidan”.

De ser así, Don Tomás Troncoso vivirá por siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones.

¡Tributemos un fuerte aplauso a la memoria de Don Tomás Troncoso Cuesta!