Leonel trata de ignorar el ocaso de su carrera política

POR LUIS D. SANTAMARIA

El autor es periodista. Reside en Monte Plata

El ex presidente doctor Leonel Fernández trata de ignorar una realidad

que le está dando en plena cara y es que el declive o el ocaso de su carrera

política ha llegado y le será sumamente difícil librarse de esa realidad

inocultable.

Su declive político ha llegado y lamentablemente le será sumamente

difícil revertir esta triste realidad en su intento de volver a los primeros

planos de aceptación popular de la que una vez hizo alarde en su trajinar de

volver al poder de la mano del pueblo.

Su intento de volver a la Presidencia de la República cuando se aleja

cada día más, ya que los dominicanos recuerdan con amargura como su

accionar desde el poder fue perjudicial a la mayoría de los dominicanos que

creyeron que en verdad representaba un cambio en la conducción del Estado

y no fue así.

El declive, descenso o retroceso que ha experimentado la carrera

política del ex presidente y líder del ventorrillo político denominado Fuerza

del Pueblo (FP) que no tiene fuerza y mucho menos pueblo como lo

demuestran los resultados de sus más recientes accionar.

Primero fue prácticamente expulsado o forzado a salir del Partido de

la Liberación Dominicana (PLD) y luego tratar de reconstruir una entelequia

política como el Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD) para

convertirlo en Fuerza del Pueblo (FUPU) para que le sirviera de plataforma

política a sus aspiraciones de volver al poder.

Sin importar las situaciones adversas “trampas” que se dieron

impulsadas por el gobierno de Danilo Medina para motivar su salida del PLD,

el ex presidente venía decayendo notoriamente en su popularidad lo que

hizo que muchos les retiraran su apoyo en las últimas elecciones.

El doctor Leonel Fernández logró alcanzar el clímax de su carrera

política cuando logró por tercera vez la Presidencia de la República pero una

vez salió del poder comenzó el declive, lo que lo ha llevado a la situación en

que se encuentra hoy.

El caso es que el expresidente se encuentra atrapado en su laberinto

en sus afanes de volver a ser Presidente de la República y peor aún pretender

ser candidato pese a estar impedido constitucional de presentarse como tal

al certamen electoral del 2024.

El ocaso político de Leonel

Ocaso se utiliza para nombrar al declive, el descenso, el retroceso o el

final de algo: en esta ocasión nos referimos a la carrera política del ex

presidente doctor Leonel Fernández.

La situación política del doctor Leonel Fernández no es nada halagüeña

y debería estar pensando seriamente como retirarse a tiempo antes de

arriesgarse a sufrir una próxima derrota electoral en las elecciones

presidenciales programadas para el mes de mayo del 2024.

Ya usted ha sido tres veces presidente de la República aunque con

cuestionamientos por su incorrecto accionar (corrupción) que en su

momento se dieron en la conducción del Estado.