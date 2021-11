Leonel Fernández: “La situación que ocurre en Haití, ya no es solo un riesgo para RD, también lo es para otros países de América Latina”

Santo Domingo.- El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dijo este miércoles que la situación de Haití ya rebasa las fronteras de la isla que comparten esta nación y República Dominicana.

«Ya la migración haitiana no es solo a República Dominicana, hay presencia haitiana en Chile, en Brasil, en Colombia, en México, y están siendo parte de caravanas, que parten desde América del Sur, hacen todo ese recorrido, llegan a Centroamérica, llegan a México, cruzan el Río Grande, tratando de entrar a territorio norteamericano», detalló.

«Nosotros como Fuerza del Pueblo, hemos pedido que la comunidad internacional, preste mayor atención a lo que está ocurriendo en Haití, que no sea indiferente, que no sea insensible frente a este drama, que está llevando a una situación de desesperación a una población que ya está a cualquier lugar del mundo», dijo Fernández.

En ese sentido dijo que los eventos que se desarrollan y la crisis por la que está pasando este país es fuente de riesgo para toda la región. «La situación que está ocurriendo en Haití, en realidad ya no es solo un riesgo para República Dominicana, es también un riesgo para otros países de América Latina, porque esos ciudadanos van cruzando por sus territorios, hasta tratar de llegar a territorio norteamericano, es yo diría, un tema de seguridad nacional de los Estados Unidos, lo que estamos viendo», fueron sus palabras.

«Nos preocupa que hasta ahora ha habido indiferencia para abordar el tema haitiano, y digo indiferencia, porque si usted ve lo que está ocurriendo a nivel internacional, contrasta con la actitud de la comunidad internacional frente al caso haitiano», siguió declarando.

En el escenario internacional, quien preside la Fuerza del Pueblo, presentó distintos escenarios internacionales, donde hay conflictos similares y los demás países ya se han pronunciado o han acudido en ayuda, sin embargo, peses a todos los llamados que se han hecho desde la Fuerza del Pueblo y otras instituciones dominicanas, la comunidad internacional no se ha hecho presente.

Caso Bielorrusia

“Cuáles son las principales noticias que vemos al día de hoy. Se acusa al gobierno de Bielorrusia, de estar estimulando una migración masiva, ilegal de ciudadanos iraquíes y de otras nacionalidades, para que crucen a Polonia y a través de Polonia a toda la Unión Europea.

Frente a esto, el Gobierno Polaco ha instalado sus tropas en la frontera e impide que crucen desde Bielorrusia, hacia su territorio, y la Unión Europea interviene respaldando a Polonia.

¡Qué bien la Unión Europea no se ha quedado en silencio y ha dicho, «Nosotros reconocemos la soberanía de Polonia de impedir ese ingreso masivo de ciudadanos extranjeros a su territorio»!

¿Por qué no lo mismo con República Dominicana y Haití? Tenemos el derecho a efectivamente tomar las medidas de lugar, para proteger nuestro territorio”.

Caso Etiopía

“Lo segundo, hemos visto que el secretario de estado norteamericano, Antony Blinken, inició ayer una gira de 5 días por África, empezando por Kenya, porque hay una crisis, en Etiopía se ha producido al igual que en Haití, un vacío de poder, y ante eso, Estados Unidos no quiere ser indiferente.

El secretario de estado norteamericano ha ido a Kenya, como diríamos, ha ido a República Dominicana para ver qué pasa en Haití, lo único que ha ido a Kenya, para saber qué pasa en Etiopía, porque se teme que la situación de Etiopía pueda afectar el continente africano.

Me parece que es una situación muy semejante, a los que está ocurriendo aquí, y lo que pedimos es que no haya desinterés, que no haya indiferencia a lo que pasa en Haití”.

Embarazadas deportadas:

Al referirse a las deportaciones de embarazadas, Fernández explicó que, detener en centros de salud a mujeres embarazadas, puede ser malinterpretado.

«Somos del criterio en la Fuerza del Pueblo, que toda migración ilegal, debe controlarse en la frontera, y que, todos los indocumentados que pululen por las calles, pueden ser perfectamente deportados», aclaró.

«Pero una vez que una mujer embarazada, sea de la nacionalidad que sea, entra a un establecimiento de salud para dar parto, para poder dar a luz, y que esa persona sea detenida y compulsivamente sacada del país, es algo que debe reconsiderarse, porque es algo inhumano y a la República Dominicana le afecta en su imagen internacional», continuó explicando Fernández.

El llamado concreto al gobierno es repensar la medida con las embarazadas que ya están en centros hospitalarios. «Nosotros la pediríamos al gobierno, tener mayor prudencia, tener más sensibilidad en un tema que es de carácter humano, mujeres embarazadas que ya están en el hospital, que ya están en la clínica, ser detenida y ser expulsadas del país, cuando ya van a dar a luz, eso puede ser malinterpretado a nivel internacional», dijo Leonel Fernández.