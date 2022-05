Leonel Fernández: el gobierno confiesa tener una crisis gerencial

Santo Domingo.- El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, deploró este jueves, que el Gobierno ha confesado tener una crisis gerencial, debido a su incapacidad de lograr establecer un vínculo entre planificación, presupuesto, coordinación y ejecución.

“Además de crisis económica, crisis social, en la República Dominicana, tenemos una particularidad, tenemos una crisis gerencial del gobierno, y agrava todo lo demás”, dijo Fernández.

“Lo cierto es que resulta interesante, porque es una crisis que resulta de la propia confesión del gobierno”, agregó

El expresidente de la República, dijo sentirse sorprendido cuando leyó, que “en la página web de la Dirección General de Presupuesto, aparece que el Gobierno reconoce como una de sus debilidades, el hecho de que no logra establecer un vínculo entre planificación, presupuesto, coordinación y ejecución”.

“Si un gobierno no puede establecer una relación planificación, lo que cuesta hacerlo, coordinarlo y ejecutarlo, quiere decir que el gobierno no existe. El Gobierno ha confesado que no existe”, dijo el ex mandatario.

Mientras se dirigía a las decenas de expeledeístas que junto al ex miembro del Comité Central, Leonardo Grisanty, tomaron juramento en la Fuerza del Pueblo, Fernández, continuó diciendo que, “ahora hace dos días, el ministro de Obras Públicas dice que hay 750 obras paralizadas, por problemas de procedimientos legales”, a lo que agregó, ustedes se imaginan, 750 obras deben ser incluso más que las que el Gobierno tiene, y si todas están paralizadas, quiere decir que en la República Dominicana no tenemos gobierno en estos momentos”.

Leonel Fernández concluyó sus palabras expresando que estas son las razones que llevarán la Fuerza del Pueblo al Palacio Nacional, “hay una confesión de incompetencia, que tendrá que resolverse acelerando rápidamente el crecimiento cuantitativo y cualitativo, para que no haya duda que, en el año 2024, volverá a gobernar la Fuerza del pueblo en beneficio del pueblo dominicano”.

Palabras de Grisanty:

Leonardo Grisanty: “Lo que he recibido aquí en la Fuerza del Pueblo ha sido un cálido recibimiento”

En su discurso, Grisanty manifestó que después de una profunda reflexión y recibir “como martillo los golpes en mi conciencia, después de cuestionarme sobre lo correcto en mi haber político”, hoy tomaba la “firme decisión” de ir por nuevos horizontes políticos “en procura de seguir contribuyendo con el progreso, el bienestar y el retorno al poder que representa el presidente Leonel Fernández”, dijo.

“Quiero que sepan, que lo que he recibido aquí en la Fuerza del Pueblo ha sido un cálido recibimiento, puertas abiertas, un trato afable, un deseo de cooperación y de trabajar juntos para ganar y para gobernar”, continuó diciendo el ex miembro del Comité Central del PLD.

Grisanty, extendió una invitación a los peledeistas, para que lo vean como un puente, “a mis amigos y amigas, compañeros y compañeras de mi viejo partido, les digo… que aquí están las puertas abiertas, que me miren como un puente… una vía para sumar voluntades y retornar al poder en el 2024”, expresó