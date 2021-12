Leonel Fernández: «Comer es primero, pero eso no lo están entendiendo desde el gobierno»

Fuerza del Pueblo organiza encuentros navideños regionales con dirigentes

Santiago.- Luego de culminar un recorrido por la zona norte del país, que se extendió por tres días, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, sostuvo este sábado un encuentro navideño en Santiago, que aglutinó a decenas de dirigentes y simpatizantes de esa organización política. Durante su intervención aseguró que desde el gobierno no están entendiendo que comer es primero.

“No me voy a extender mucho en esta intervención, porque si hay algo que entendemos en la Fuerza del Pueblo, es que comer es primero y como eso no lo están entendiendo en el gobierno, la Fuerza del Pueblo se está posicionando, porque lo que me dice la gente donde quiera que voy es que hoy día el pueblo dominicano no está comiendo; y no lo está, porque el problema fundamental que gravita sobre las familias dominicanas es el tema del alza de los precio de los artículos de primera necesidad, fundamentalmente los de la canasta básica familiar”, refirió Fernández.

Prosiguió diciendo que, “todo está caro, todo ha subido de precios y lo que el pueblo está observando es que el gobierno resulta insensible para resolver un problema como es la comida de las familias dominicanas en su diario vivir”.

El presidente de la FP deseó un próspero año 2022, lleno de salud y prosperidad, a la vez que les exhortó a los presentes a trabajar tenazmente por la Fuerza del Pueblo, ya que, esa organización política representa los mejores intereses del pueblo dominicano y su ciudadanía.

Donaciones de alimentos

Más temprano el líder de la FP visitó el Hospicio San Vicente de Paul (hogar de adultos mayores) donde hizo donaciones de productos alimenticios; fue recibido por la directora del centro, Soraya Cordero y una amplia comitiva de colaboradores de esa institución.

Cordero expresó: “Agradecemos a Dios por motivar al presidente Fernández y a todo su equipo por los donativos, obras de caridad como esta nos permiten asistir una gran cantidad de ancianos y familias humildes que siempre esperan una mano amiga en estas épocas navideñas».

Luego el exmandatario visitó la Fundación Educativa «Acción Callejera”, donde también hizo donaciones de alimentos y deseó a los presentes un feliz 2022. Fue recibido por el señor Maikel Vila, presidente de la organización.

Cabe resaltar que durante su recorrido por el Cibao, Fernández encabezó varias actividades, entre las cuales se destacan: encuentro de confraternidad de la Secretaría de Organización. Entrega de obsequios alimenticios en la provincia Hermanas Mirabal, ese mismo día también entregó obsequios navideños en la provincia Espaillat. Cena con empresarios en Santiago de los Caballeros, donde juramentó al señor Félix Tavares, exadministrador de Edenorte, vicesecretario de Energía y Minas del PLD; y exmiembro de su Comité Central.

Para mañana domingo Fernández tiene previsto un encuentro con dirigentes de la región Este del país y proseguirá con las donaciones de alimentos y regalos navideños a instituciones sin fines de lucro que apoyan personas de escasos recursos, que viven en condiciones de vulnerabilidad.

El lunes Fernández, visitará la provincia de Azua, donde sostendrá un encuentro navideño con dirigentes de todas las provincias de la zona sur del país.