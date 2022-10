León Felipe me salvó

Versos de Leon Felipe que me hicieron ser lo que soy: “Yo no sé muchas cosas, es verdad./ Digo tan sólo lo que he visto./ Y he visto:/que la cuna del hombre la mecen con cuentos,/ que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos,/ que el llanto del hombre lo taponan con cuentos,/ que los huesos del hombre los entierran con cuentos,/ y que el miedo del hombre…/ha inventado todos los cuentos./ Yo no sé muchas cosas, es verdad,/ pero me han dormido con todos los cuentos…/y sé todos los cuentos”. ( Ramón Colombo).

