Las Estaciones y el Destino del Pueblo Dominicano

Los pueblos tienen estaciones, como la tiene el planeta. Así como hay tiempo de invierno, y verano. Así, en las sociedades, hay tiempo de decadencia e incomprensiones; y tiempo de cambios de reformas. El asunto es que son tiempos limitados. Que si no se aprovechan, se pierden.

En RD estamos en un tiempo de «Justicia y de Reformas». Una frase común en todos los sectores es; «Quien la hizo, la pague». Tanto en el mundo político, empresarial, militar o juventud. Son tan grandes los cambios que requiere el país; Constitucionales, Macroeconómico, de descentralización de la administración pública, de federalizar las provincias.

Me pregunto todos los días si la clase política comprometida con el cambio tiene idea de la trascendencia histórica del momento, ¡Creo que no! Sobre todo, cuando soy consciente de la 3ra Ley de Newton. E imagino la terrible reacción que puede venir, por no hacer lo debido.

Solo una voluntad, saturada de un profundo amor a la patria, dispuesta a sacrificar todo por el bien común, sería capaz de interpretar y ejecutar el mandato de los tiempos. Redistribución de la la tierra, deportación indocumentados, construcción Muro, y de industrias por importa.

No hay forma de erradicar el desempleo, o de crear los empleos necesarios, si no nos proponemos construir -como Trujillo- las industrias necesarias para producir aquí, lo que hoy importamos. Industrializar el campo y desarrollar nuevos sectores productivos.

Dicen los abuelos, que no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Apremia estar claro de aquel precepto bíblico; «Ningún reino dividido prosperará». Si no hay una convención abierta, democrática y universal para elegir presidente y secretario general en 2022, -según Estatuto PRM- no habrá forma de que el PRM pueda retener el poder en 2024. El 2024, depende del 2022!

Debemos dejar de mirarnos el ombligo y levantar la vista, y observar el panorama. LA crisis actual entre Rusia, Vs USA, Unión Europea, $ Ucrania, posiblemente sea trasladada al Caribe. Rusia no ve fundamento en seguir negociando con USA y UNION EUROPEA, no toman en cuenta la demanda Rusa. Se habla de que un próximo paso sería Rusia, instalar misiles en Cuba y Venezuela.

El escenario actual del Mar Negro; saturado de barcos de guerra, Naves Lanzamisiles, destructores, etc. Parece pronto se trasladará al Mar Caribe. Serán naves de USA, EUROPA, RUSIA y aliados. Lo que cambiaría el entorno del Mar Caribe y Océano Atlántico, creándose oportunidades.

RD debe declararse con tiempo, nación neutral. Ante el traslado a la región del conflicto entre OTAN y RUSIA. Lo que terminar en la instalaciones de misiles Rusos en la región apuntando a los EEUU, lo que motivara a EEUU a convencer a sus aliados a instalar bases antimisiles en sus territorios.

Cada dominicano tiene que consolidar en su corazón, ese palpito que existe en cada uno, de que la República Dominicana esta llamada a convertirse en una potencia emergente. Especie de Israel, Taiwán o Corea del Sur en el Caribe. Siempre nos hemos sentido los hermanos mayores de todos los pueblos de la región, y por eso hay dominicanos en la historia de cada pueblo del hemisferio, siendo guerreros solidarios por su independencia.

Quisqueya potencia, es nuestro destino. Debemos actuar como tal. Siendo auténticos dominicanos. Guiando siempre nuestros actos por el lema de la dominicanidad; primero Dios, luego proteger la patria, y ser siempre un defensor de la libertad. Si la justicia no brota de los salones de justicia y de los togados, brotará de los hombros y mujeres del pueblo. Y no habrá piedad para los traidores.

El autor es escritor y candidato a la secretaria general del PRM