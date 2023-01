Las elecciones en República Dominicana

Héctor Ramón Zapata

En esta nación está a punto de iniciarse, aunque es prohibido por la Ley que rige la Junta Central Electoral, desde la segunda semana de enero 2023, el proceso que concluirá, el año entrante, con la celebración de los comicios electores, el que elegirá el cargo presidencial.

Aunque a nivel internacional aún suenan nuevamente más dañinos con los tambores de la guerra o sea que los conflictos serán más agudos como el caso de Rusia y Ucrania que eso, no se vas a quedar así, el imperio Norteamericano si sale derrotado de esa Guerra su reino que se creen que todavía tienen en el Mundo, tienen en sus manos y no se dan cuenta cada vez más en declive en que está cayendo, pero sucede que igual Rusia, si pierde su poderío imperial se iria a la decadencia si sale derrotado que es muy difícil. Desde ahora en enero eso va a tronar en Ucrania.

Pero esta el caso del gran gigante Asiático, China por recuperar las Isla de Taiwán, apoyada por los Estados Unidos, también estaría el problema de Corea del Norte con su vecino Corea del Sur, y los Estados Unidos agitando en todos estos problemas ese es un eminente conflictos armados. El panorama no pinta nada bueno internacional.

El proceso arrancará el 1 de octubre de 2023 con las votaciones primarias de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y, tras ellas, el día 29 de ese mes tendrán lugar las convenciones y asambleas de las organizaciones políticas, según el calendario de la Junta Central Electoral (JCE).

La primera cita con las urnas será el 18 de febrero de 2024 con los comicios a alcaldías, regidurías, direcciones y vocalías. El futuro de los candidatos a la presidencia de la República, saben determinante cuando la ciudadanía con derecho a votar se determinará indiscutiblemente los principales Partido del sistema tanto del actual entidad politica en el Gobierno ahora o de la oposición que más obtengan alcaldes, concejales y demás autoridades que estarán al frente de los Anudamiento del país, ese podría ser que triunfe en la elecciones generales.

El proceso culminará el 19 de mayo con las elecciones presidenciales, senatoriales, diputaciones y de diputados de ultramar.

Si en los comicios presidenciales ningún aspirante consigue en primera vuelta los votos necesarios, tendrá lugar una segunda ronda el 30 de junio de ese año. Como se ven las cosas los votantes cuando se les pregunta si aquí podría haber una segunda vuelta señalan que lo ven difícil que se produzca esa situación en el país.

Todo apunta a que el actual jefe de Estado, Luis Abinader, del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), se presentará para un nuevo mandato de cuatro años, aunque todavía no ha confirmado este extremo. Pero si aquí no se produce una alianza entre los grandes partidos de la oposición es difícil que puedan ganarle según las encuestas digo si no se producen un cambio inesperado, solamente Dios sabrá lo que habrá en el futuro.

Abinader sucedió en el cargo a Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en la actualidad la principal formación de la oposición.

Aunque no se sabe a ciencia cierta, todo indica también a que el exmandatario Leonel Fernández será el candidato a la presidencia de la Fuerza del Pueblo, formación que constituyó en 2019 tras abandonar el PLD después de militar en ese partido durante cuatro décadas.

Fernández ocupó la jefatura del Estado de República Dominicana en tres períodos: de 1996 a 2000 en sustitución de Joaquín Balaguer, de 2004 a 2008 tras la presidencia de Hipólito Mejía y cuando consiguió la reelección, de 2008 a 2012.

Por el momento, solo se sabe que por el opositor PLD se presentará como aspirante presidencial el actual alcalde de Santiago (segunda ciudad de República Dominicana), Abel Martínez, tras ser elegido precandidato de la formación en una consulta popular celebrada el pasado 16 de octubre.

En la votación, en la que pudieron participar los cerca de dos millones de afiliados al PLD y otros cuatro millones de dominicanos no inscritos en organizaciones políticas, Abel Martínez se impuso a varios candidatos, en especial al exsenador y antiguo procurador Francisco Domínguez Brito y a la que fuera vicepresidenta y ex primera dama del país Margarita Cedeño.

Precisamente, el PLD celebrará el año próximo el 50 aniversario de su fundación por Juan Bosch, el 15 de diciembre de 1973.

Lula.

Por otro lado, hay que felicitar la vuelta al poder el líder en Brasil y Latinoamérica quien indudablemente será la guía de los Gobiernos progresistas que a través del voto popular han retornado al poder, incluyendo la República de Colombia que siempre lo que surgían eran Gobernante derechistas y ultraderechas, hoy hay un presidente con ideas de avanzada, tendrán más respaldo, mas unión, por una sola Latinoamericana, sin el temor de lo que ocurrió recientemente en Perú, que un grupo de lúmenes derechistas del Congreso de esa nación Suramericana les dieron un golpe de Estado a Pedro, Castillo, ahora injustamente lo tienen en prisión, con una justicia corrupta, y temor si lo dejaban en la iba a luchar por retornar al poder, los regímenes con ideales progresistas, echarán hacía de lente, Venezuela que su mandatario dio toda la batalla contra el imperio Yankees tendrá un gran respaldo, y aliado así sucesivamente.