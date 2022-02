La Superintendencia de Bancos toma control de Bancamérica

La entidad bancaria, que representa el 0.13% de los activos del sistema, cuenta con el 0.34% de

los depositantes y el 0.27% de los deudores, será disuelta por decisión de la Junta Monetaria en

su Segunda Resolución del 28 de enero de 2022. Bancamérica, que por su tamaño no implica

contagio en el sistema, incumplió un plan de regularización que asumió en 2019.

SANTO DOMINGO, Rep. Dominicana.- Mediante la Segunda Resolución del 28 de enero de 2022,

la Junta Monetaria dispuso la disolución del Banco Múltiple de Las Americas, S. A. (Bancamérica),

entidad que se encontraba bajo un régimen de supervisión especial desde 2019, siguiendo un plan

de regularización que no cumplió.

La decisión fue adoptada en atención a lo establecido en el artículo 62 de la Ley núm. 183-02

Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002, relativo a las causas de disolución.

En el marco del plan de regularización la Superintendencia de Bancos (SB) le requirió a

Bancamérica retornar depósitos mantenidos en entidades vinculadas en el exterior, aumentar el

capital y fortalecer sus métodos de cobranza y controles internos.

Durante la vigencia del plan se mantuvo una estrecha vigilancia de la entidad y sus operaciones,

incluyendo la presencia de supervisores especiales. La entidad no subsanó el incumplimiento

principal, relativo a la repatriación de los depósitos mantenidos en una vinculada extranjera, ni

aportó capital adicional.

Perfil del banco

Bancamérica registra activos ascendentes a RD$ 3,577 millones, que representan el 0.13% de los

activos totales del sistema y lo colocan en la posición número 31 entre las 49 entidades de

intermediación financiera.

La entidad tiene 28,485 depositantes, que representan 0.34% del sistema. Solo 15,260 registran

balance en sus cuentas y/o instrumentos de ahorro, con un total de RD$ 3,257 millones. La

cantidad de deudores asciende a 5,438, representando el 0.27% del sistema.

Dada la participación de Bancamérica en el mercado, y el hecho de que posee una interconexión

mínima con otros participantes, no se prevé riesgo de contagio motivado por su salida.

Como parte del proceso de disolución y conforme a los protocolos reglamentarios, la

Superintendencia de Bancos procurará que los activos y pasivos (créditos y depósitos) de

Av. México #52, esq. Leopoldo Navarro, Santo Domingo, D.N., República Dominicana,

Código postal 10204, Tel.: 809-685-8141 ● www.sb.gob.do @SuperdeBancosRD

Bancamérica sean transferidos a otra entidad de intermediación financiera mediante un proceso

de licitación transparente y competitivo, dentro de los próximos 30 días.

La Junta Monetaria ha fijado la cobertura implícita de los depósitos hasta un monto de

RD$1,860,000 por depositante. El 98.1% de los depositantes de la entidad tiene ahorros por

debajo de este umbral.

Se les informa a los depositantes y acreedores de Bancamérica que a partir del lunes 7 de febrero

de 2022 deben acudir a las sucursales del banco a validar sus depósitos y otras acreencias, o

hacerlo de manera virtual a través de los canales digitales que la Superintendencia de Bancos

pondrá a disposición.