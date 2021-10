LA REFORMA A LA POLICIA NACIONAL.

La Policía Nacional dominicana, fue creada por el sátrapa Rafael Leónidas Trujillo Molina, en la década del treinta, la cual fue creada desde un principio como un instrumento de terror y espanto, para llenar de miedo a la población dominicana. Para su creación esa institución tuvo como jefe al Coronel Miguel Ángel Paulino. Recordar en estos momentos los métodos de terror que utilizaba la misma desde su creación da escalofrió y espanto el solo hecho de pensar en lo mismo.

Hablar en estos momentos de lo que podría ser una ´´reforma policial´´, la misma sería única y exclusivamente para desviar la atención de lo que está ocurriendo en esa institución del orden público, por los crímenes y los asaltos cometidos por agentes de dicho órgano estatal, los cuales mantienen una población en vilo, miedo y terror.

Cómo podría hablarse en estos momentos de una reforma policial cuando esta es una estructura creada para mantener un sistema vigente de una política criminal, bajo un régimen de corte fascista, y hablarse de reforma la misma como tal perdería su esencia para la cual fue creada.

Dicho sistema actual es el que conforma la policía y si se sale del mismo ya no sería Policía Nacional, porque su estructura fue formada en base a este método de la criminalidad.

Hablar en este instante de lo que debería ser una reforma policial, esto sería una bomba de tiempo para la nación dominicana, ya que, con los acontecimientos y los hechos de sangres que están ocurriendo en nuestro país, con una policía desenfrenada contra una población indefensa, es llevar nuestro país a un río de sangre y volveríamos a los tiempos del pasado y de la tiranía donde se cometieron estas barbaridades como la que están ocurriendo ahora.

Dicha matanzas desenfrenadas de manos de la policía, la misma se pueden comparar con ´´los crímenes y hechos de sangres acometidos en la tiranía del sátrapa Trujillo, el cual llego a convertir nuestra nación dominicana en una tumba de su tiranía´´. De igual manera ocurrieron estos hechos de sangres en los 12 años de gobierno de Joaquín Balaguer.

Donde podemos recordar como hoy que nuestro pueblo era acribillado sin contemplación y sin piedad por una organización del orden público de civiles armados, convertidos los mismos en sicarios para llenar de terror y miedo con estos métodos del pasado sobre una población atemorizada, hoy ese cuerpo del orden público continúan con los mismos métodos de aquel pasado funesto, imponiendo el miedo a un pueblo el cual estas padeciendo un estado de paranoia por dicha situación. Lo cual ha llenado de oscuro presagio a un pueblo lleno de temor, terror y espanto, el cual viene apoderándose de la nación como sombra de un fantasma maligno y de muerte.

Ahora vienen a imponernos los métodos de organismos internacionales como son la policía de Colombia, de España y de Estados Unidos, dique para darles entrenamiento a los miembros de la Policía Nacional Dominicana. Estos son solamente para enseñarle la técnica de la Tortura de la Santa Inquisición Española, de José de Torquemada.

Cuando esto, de venir esos agentes extranjeros es totalmente violatorio a nuestra Carta Sustantiva y a nuestro principios como Nación Libre y Soberana

En este momento no es cuestión de reforma policial, ni mucho menos de cambiar al director general de dicha institución, porque con ellos no se resolvería nada, porque dichas ejecuciones no son responsabilidad del director de la policía, y además no resolvería nada, porque los crímenes cometidos en esa institución nada tienen que ver con su jefe de turnos, ya que estos son escuadrones de la muertes llamados incontrolables, de los cuales citares dos ejemplos solamente: ´´SIN´´ en el régimen de Trujillo y la ´´Banda Colora´´, en los 12 años del déspota ilustrado Joaquín Balaguer. El cual en dicho periodo nos impuso una dictadura con cara de democracia.

Por lo tanto, hechos y constantes asesinatos como fue el mencionado hasta hoy crimen de la Arquitecta Leslie Rosado, la cual estaba en estado de gestación. En resumen fueron dos vidas la que se perdieron en ese hecho.

En los últimos días después del crimen de esta Arquitecta, ocurrió otro hecho de sangre en Santiago de los Caballeros, donde perdió la vida un joven de 26 años, a manos de la policía nacional, el cual cayó abatido a tiros por agentes de la uniformada policial. La víctima es Pedro Antonio Guzmán, de 26 años de edad, quien fue alcanzado por uno de los disparos realizado por un agente policial en medio de la persecución de un presunto delincuente en el sector Hato Mayor de Santiago. Este hecho ocurrió el pasado lunes 11 de octubre del presente año.

Como recordaremos otro hecho de sangre de esta índole cometido en meses anteriores como lo fueron los de la pareja de esposos cristianos Elisa Muñoz y Joel Díaz, el 30 de marzo del presente año; que venían a predicar y fueron ejecutados por los escuadrones de sicarios, en Villa Altagracia.

En otro hecho una familia de cristianos, camino a la Romana, fueron ametrallados por los mismos escuadrones de la muertes.

En estos últimos días en un cambio sorpresa del Presidente de la República Luis Abinader, cambio al Director de la Policía Nacional Edward Sánchez González, y en su lugar fue colocado Eduardo Alberto Then, pero dicho Director no es más que un continuador a la usanza del carnicero Johnny Abbe y Belisario Peguero y de los criminales del régimen de Trujillo y Balaguer; porque el problema no es cambiar el Director de la Policía, es cambiar el sistema en el cual fue formada dicha institución, el cual es un sistema político criminalísta implantado desde cuando Trujillo. Por esto es imposible ´´una reforma a la policía nacional´´.