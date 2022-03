La pregunta ¿dónde van a seguir metiendo más delincuentes presos?, ¿en la vieja cárcel de la Victoria? Y en otras prisiones del país.

Héctor Ramón Zapata

Las Procuraduría General de la República, debe ser más responsables y dejar atrás con él conflictos que tiene con la nueva Victoria, luego que ese organismo ha tomado el camino de acción muy importante, sobretodo desde su llegada al Poder del actual Gobernante Luis Abinader, en sus primero decreto fue dejar más abierto sin trabas declarar a ese Organismo que represente de la sociedad antes de llevar a una persona a los Tribunales, aparentemente ahora está más activa persiguiendo los delitos más graves que quizás por la impunidad que existían eran aun sabiéndolo no eran enfrentado a la debida regularidad en que tenían que enfrentarlo.

Pero como actualmente está más Independiente, que lo están haciendo muy bien, ya que no están recibiendo presión supuestamente desde el Palacio Nacional, como antes sucedía que eran mandato directo a los fiscales por voces oscuras de

“cambien ese expediente” con el fin de que los jueces les dieran mejor tratamiento a determinado personaje político eran vinculado en acciones criminales con ilícitos según y Magistrados de las Cortes merecían hasta 30 años de prisión.

Entonces por la impunidad que ocurría en aquellos momentos quedaban libre y sus expedientes eran desaparecido desde el Ministerio Público, pero ahora como tienen esa aparentemente manos libre, para apresar a los antisociales por causa de la podredumbre que desde tiempo se ha venido sembrando desde época entonces ahora tienen las puertas abiertas, deteniendo aquellos, corruptos, que se han queridos llevarse el dinero del erario público, están también los grupos de mequetrefe mafiosos, de lados de activos, de drogas y otras desgracias.

Cuál es el relato de este modesta comentario, sobre el caso del Ministerio Pública, para que sigan esos operativos delincuenciales que desde todos puntos de vista es un salvajismo de sanguinario, criminales, en las calles que no eran enfrentado con energía, por el Ministerio Público, y si lo hacían era de una manera muy débil, ahora de manera enérgica la Procuraduría General la Procuraduría ha iniciado en la persecución a esta acciones sin contemplación, bochornosa no se sabes porque motivo no se llevaban a cabo anteriormente, pero viene una simple pregunta ¿dónde van a seguir metiendo en las cárceles tantas abyectos sinvergüenzas, a partes de los miles y miles de sujetos presos por diferentes índoles antisociales.

Entonces, creemos que el Ministerio Público, que piensan hacer con la nueva cárcel de la Victoria que se levantó en el Gobierno pasado, aunque ahora se alude que se edificó en un lugar de malas condiciones, con grandes vicios de construcción es decir con graves problemas, para ser un Centro Carcelario, moderno llevará o tiene el mismo nombre de la antigua pero con el nombre de “La Nueva Victoria.”

Entonces que se explique al país, cuál es el problema real de esa prisión, y no seguir con ese silencio sepultar, y donde podrán alojar allí cientos de miles de prisioneros, y más que cada día se introducirán a cantidad de antisociales, empero esa prisión se está destruyendo, fue con dinero del pueblo que se levantó, qué vas hacer la Procuraduría General de la República, hacer otra construcción eso será, porque ahora lo que debe es corregirse rápidamente las fallas de construcción sin mirar atrás el caso de lo que sucedió como Gobierno presente si otros lo hizo malos como le del Cambio es corregir los males del pasado.

En este caso es como si, se compra un negocio, todo vuelto un desastre no es dejarlo como estaba sino corregir poniéndole en mejores condiciones, para que los clientes vuelvan y tenga más gente comprando, pues en este caso en ese lugar póngalo en mejores condiciones que los consideren y podrán responder la demanda de tener un lugar más adecuados donde alojar los que están y más delincuentes, de otras prisiones del país que cada vez se hace más inmenso la situación, para las autoridades del Ministerio Público, dejen atrás esa terquedad y hasta los problemas políticos, y si hay suficiente pruebas de quienes se robaron el dinero debido a la pésimas edificación, metan presos a la misma cárcel, para que paguen por ese graves delitos que cometieron a la sociedad con dineros que eran de ellos de quienes construyeron y punto, pero no dejar que siga el deterioro progresivo como está sucediendo en la Nueva Victoria.

Si las autoridades no inician lo más pronto posible a corregir los problemas que tiene esa prisión, tendrán que alquilar lugares apropiados donde puedan llevar los cientos de nuevo delincuentes de todas especies o índoles que cada día son apresados, como para de limpiar con tanta manzana podrida,

La Procuraduría General de la República la doctora Mirian Germán, si no tienen dinero buscar los recursos necesario para hacer los arreglos necesarios a esa Cárcel Público, pues solicitarlo al presidente Luis Abinader y dígales la pura realidad de lo que podía ocurrir en el presente y futuro nuevamente en ese almacén de seres humanos presos allí una población que cada día va en creciendo más y

El Ministerio Público debe dejar atrás la obsesión, el conflicto con la nueva Victoria, no sigan convirtiendo las prisiones actuales de cementerio de gente en vida, porque es verdad con son personas que cometieron delitos a la sociedad, por equívocos, o sea por lo que sea, lo que no deben continuar en las condiciones antihumanas como se encuentran en vieja cárcel de la Victoria, y donde cada vez llevando más mequetrefe entonces podría generarse una graves trifulca más grande, pero en lugar donde se pueda degenerar a estos sujetos.

Por los peligrosas que se tornan muchas prisiones sobretodo la Victoria donde cada ratos hay graves riñas, han habido cantidad de muertes violento entre los mismos presos, pero si esta nueva cárcel podrían de evitarse muchas conflicto violento, todo ahora en la vieja Victoria por la manera en que están como animales agrupados en un mismo espacio, presidente intervengan en esta situación y que reconstruyan los problemas que tiene la nueva Victoria.

Que la construyeron de una manera discriminada, por los vicios de corrupción a esa prisión corregir lo que quedó mal producto de un sinvergüenza que hizo esa construcción del pasado