La pasión de la diáspora

¿Qué tiene esta “esfinge de patas imperfectas” que ninguno la olvida, no importa si vive en Cayo Hueso o en Nueva Inglaterra? ¿Qué tiene este pedazo de tierra “oriundo de la noche”, que no hay quien lo extrañe del recuerdo, no importa si vive en Chicago o en las Rocallosas? ¿Qué guarda de esperanza esta realidad mordiente, que no hay quien le sea indiferente, no importa si gasta sus mejores horas ganándose el dólar o construyendo futuro en la academia? Francamente no preciso la razón del misterio. Sólo puedo decir que me apasiona ser dominicano cada vez que desde allá alguien me pregunta con igual pasión: “¿Cómo está nuestra tierra?”