LA NUEVA VARIANTE DE COVID-19, ‘OMICRON’, NO DEBERÍA SORPRENDER A NADIE

26 de noviembre (EIRNS) – Se supone que el mundo debe sorprenderse de que una nueva variante de COVID-19 tenga una gran cantidad de mutaciones. La única sorpresa real, sin embargo, es que, con un lanzamiento tan desigual de vacunas, tal desarrollo no ocurrió antes de ahora.

La nueva variante, B.1.1.529, fue etiquetada como «Omicron», la letra griega «o corta», y etiquetada como «Variante de preocupación» por los científicos de la Organización Mundial de la Salud el 26 de noviembre, el viernes por la noche. Evidentemente, se descubrió por primera vez en Botsuana a principios de noviembre, sin embargo, la mayoría de las docenas de casos identificados se han producido en la provincia sudafricana de Gauteng. La provincia densamente poblada, aunque pequeña, incluye la ciudad principal de Johannesburgo. Sudáfrica tiene una de las mejores operaciones de secuenciación genética del mundo para identificar nuevas cepas de Covid.

Las preguntas sobre su transmisibilidad, su virulencia y la eficacia de las vacunas contra ella están ahora sobre la mesa. El número inusualmente grande de mutaciones (diez, en contraposición a dos o tres en las variantes Delta y Beta) que se encuentran en la proteína de pico está en el centro de la preocupación. La proteína de pico es una característica del virus que lo hizo eficiente para adherirse a las células humanas y, por lo tanto, es una característica clave a la que deben dirigirse las vacunas. La alta transmisibilidad tanto del virus original como, más tarde, de la variante Delta, sugiere que el virus estaba en su capacidad máxima o cerca de su capacidad máxima para infectar a los seres humanos, por lo que se pensaba que las mutaciones aleatorias probablemente no marcarían una diferencia significativa en la transmisibilidad. Sin embargo, la estimación inicial, a partir de la secuenciación genética, de que el 90% de los casos recientes en Gauteng son la variante O micrón,

La otra preocupación principal, la virulencia, es aún más desconocida. Es de destacar que las mutaciones en la proteína del pico podrían alterar la forma del pico, lo que luego podría disminuir la eficacia de las vacunas. Las compañías de vacunas están al menos a un par de semanas de los resultados de las pruebas iniciales.

No se ha debatido mucho, pero ciertamente es preocupante, que no hubo nada sobre el nivel conocido de actividad viral en Botsuana o Sudáfrica que los hiciera destacar como posibles candidatos para generar un nueva variante. Botsuana, con 2,4 millones de habitantes, tiene ahora entre tres y cuatro docenas de nuevos casos por día (en el estadio de béisbol de 6.000 casos por día en los EE. UU.). La última vez que tuvieron una actividad conocida significativa fue en julio, con un máximo de 2.400 casos de este tipo el 31 de julio, y han estado por debajo de 500 / día durante dos meses. Sudáfrica, una nación de 58.8 millones, ha estado en aproximadamente 350 casos nuevos / día oficiales recientemente (en el estadio de béisbol de 2,000 / día para los EE. UU.), Con un pico de 21,000 el 10 de julio, y un nivel por debajo de 1,600 para dos meses ahora. Varias posibilidades incluyen que los intensos niveles de julio y agosto produjeron una cepa que no se notó hasta principios de noviembre, o que niveles relativamente moderados o bajos de propagación viral también pueden generar niveles de mutaciones tan intensos. Ninguna posibilidad es una buena noticia.

Entre el 25 y el 26 de noviembre, los países cerrarán los vuelos aéreos de un grupo de países africanos: Sudáfrica, Botsuana, Lesoto, Zimbabue, Mozambique, Namibia y Eswatini, aunque los epidemiólogos temen que la puerta del granero se cierre demasiado tarde. Los primeros informes incluyen cierres de países de la UE, Reino Unido, Estados Unidos, China, India, Japón y Corea del Sur. Además de los informes anteriores de casos de Omicron en Botsuana y Sudáfrica, ahora Hong Kong, Israel y Bélgica notifican casos.