Por Mercedes Castillo

pasada presidente del CDP

5 de febrero,2022

La mujer, un ser humano excepcional, !increíblemente! maltratada, humillada, vejada, agredida y asesinadas de la peor manera, por el hombre, a quien ha parido, criado y educado con rectitud y ternura y protegido en su niñez, adolescencia, juventud y en la adultez también.

La anacrónica mentalidad machista que por siglos y siglos ha dominado la conciencia del hombre y los estamentos de la sociedad, lo ha llevado actuar inmesericordemente en contra de la mujer, cuando no responde a sus deseos y caprichos.

El hombre no es malo por naturaleza, no, es la milenaria cultura machista que lo hace comportarse como bestia contra la mujer cuando ella no responde a sus demandas machistas. Bajo la falsa creencia de que la mujer le pertenece,viéndola,como objeto y no como sujeto social. Por supuesto, una franja importante de los hombres,se ha liberado y siguen liberando de la cultura machista.

Muy a pesar de la violencia ejercida contra la mujer, ella ha demostrado históricamente ser súper inteligente y capaz, progresista y con una inigualable dosis de ternura. Y sigue avanzando por encima de las adversidades que le rodean.

La mujer además de seguir al frente del hogar con el apoyo casi siempre de la madre y abuela y de trabajadora doméstica, estudia, ya mayoría de la matrícula universitaria ,trabaja en empresas públicas y privadas ocupando importantes puestos de dirección, dirige y liderea organizaciones, instituciones, Intelectual, escritora y profesional de gran valía, es también congresista, municipalista, líder comunitaria, diácono ,pastora, trabajadora, buena madre y esposa, hoy más liberada.

La mujer anda en busca de su libre albedrío, de su libertad económica, de conciencia, de encontrarse con ella misma. De ser dueña de su propio destino.

En ese proceso de liberarse del yugo machista que la ha oprimido y la sigue castigando barbaramente, ha encontrado estímulos y apoyos de grupos feministas, organizaciones como la ONU y de los Estados. También ha encontrado muchos obstáculos que vencer, llegando a pagar con su propia vida conquistar el espacio que hoy tiene en la sociedad . Hoy día, la mujer está más empoderada de su presente y futuro.

Es mucho el prejuicio que ha tenido que vencer y sigue venciendo, para avanzar,por el solo hecho de ser mujer, ser negra o pobre. Sencillamente, la mujer es una gladiadora de todos los tiempos.

Por más que han querido opacarla, degradarla, burlarse de ella sigue hacia delante, preparándose, ocupando puestos importantes en la sociedad y a nivel mundial,como la presidencia de instituciones importantes de la sociedad y en el ámbito internacional como la presidencia de su país, el caso reciente de Honduras con Xiomara Castro. Asimismo, vicepresidencias de países como Estados Unidos,mujeres negras y latinas.

Todos ( mujeres y hombres) tenemos que continuar la lucha por el respeto a los derechos humanos de la mujer, tanto en el seno de la familia como en todos los ámbitos de la sociedad.

La agresión física, verbal y sicológica a la mujer es una ofensa a la humanidad. Es la mitad de la estadística mundial, además quien pare y cría la otra mitad. No hay una sola razón para seguir maltratando a la mujer.

El hombre debe recibir educación cívica, para erradicar de su mente y conciencia que la mujer no es un objeto que le pertenece y que ella al igual que él tiene sus derechos humanos, como ente social y humano que deben ser respetados también.

No hay dudas, que la mujer es un ser excepcional, (súper inteligente y capaz, progresista, humanitaria, con una gran dosis de ternura y amabilidad. Sigamos hacia delante que el cielo es nuestro techo. Un gran abrazo a todas las mujeres del mundo. Enhorabuena