La Guerra de Satélites y La Diplomacia en la ONU

Por: Pedro Julio Abreu Columna

Los acontecimientos que se han Estado desarrollando, en la Guerra entre

Ucrania y Rusia, pero que se puede decir que es mundial en sus inicios,

ya que participan otras naciones, además de Rusia y Ucrania.

Así lo ha confirmado una publicación del Periódico de los Estados Unidos,

The New York Times. Quien publico recientemente que los Estados

Unidos, además de entregarle Armas a Ucrania, ha logrado que los

Ucranianos Maten 12 Generales Rusos, al ubicar sus posiciones mediante

Satélites, esas informaciones se la dan los Norteamericanos a los

Ucranianos, que proceden a atacar en el lugar exacto, donde se Encuentran

los Generales Rusos. Pero lo mismo a ocurrido con Dos Barcos de

Guerra, que los Ucranianos le han Hundido a los Rusos, en el Mar

Negro, incluyendo un barco de Trayectoria Histórica para los Rusos.

Y es que los Satélite, le permiten a los Estados Unidos, ver la ubicación y

el movimiento en La Tierra de las Embarcaciones, Tanques y Personas,

aunque estén bajo Techo, a través de la NASA.

Aunque la Organización de Las Naciones Unidas (ONU), establece en el

Tratado Ultraterrestre de 1967, que el espacio Ultraterrestre, donde están

los Satélites, no deben ser Utilizado para la Guerra, en esta ocasión están

siendo usado para la Guerra de Ucrania-Rusia, por los Estados Unidos.

Los Satélites, Están ubicado en la Orbita Geocéntrica, del Globo

Terráqueo, lo que le permite a la Nasa, ver y observar todo los lugares de

la Tierra. Es por ello que muchos países en Desarrollo, se quejan de que

las Grandes Naciones que tienen Satélites, pueden ver sus Riquezas

Naturales, ósea Petróleo, Gas, Minas de Oro, y de otros Materiales

Preciosos, y luego adquieren esos terrenos a muy bajo costos, pero ya con

la información de las Riquezas que se encuentran en cada Lugar. Lo

Mismo ocurre con todos los Barcos y Embarcaciones que se mueven en el

Mar, que son vigilada por los Satélites. Hay que decir que los Satélites

pueden ver hasta debajo de la Tierra, con el sistema que se llama Mapeo.

La Diplomacia entra en un tema que tiene que ser Objeto de Análisis, por

los expertos en estos Temas, y los Integrantes de la Misma ONU, con dos

acontecimientos uno fue El que los Estados Unidos, no invito a Cuba,

Nicaragua y Venezuela a un Encuentro de Naciones, donde ya era

Costumbre que ellos Participaran, en la Cumbre de Las Américas.

El otro Caso, es la denuncia de Rusia de que su Personal Diplomático o la

Comisión Diplomática, no pudo estar en la Reunión del Consejo de

Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), porque los

Estados Unidos, no le permitió su Entrada.

Esto indica que hay un Tema de Análisis, con respeto a la Ubicación de la

Cede de la ONU, el Edificio se encuentra en New York, Estados Unidos.

Y siendo Rusia, miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, sus

Diplomáticos, debieron estar presente, aunque fueran parte del Conflicto.

El consejo de Seguridad esta compuesto por, Estados Unidos, Francia,

Inglaterra, China y Rusia, lo que significa que Rusia, debió estar en esa

Reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Se abre una Interrogante para los Analistas y tratadistas Internacionales

¿Deberá la ONU, mudar su cede Central, a un País Neutral, donde no se

necesite, la Autorización de Estados Unidos para poder Entrar los

Diplomáticos de todos los Países?

La lucha por el Primer Lugar esta en pie, y estados Unidos Esta

Involucrada en la Guerra, a través de Los Satélites y entrega de Armas a

Ucrania. Eso Indica que Estados Unidos, esta en Guerra también.

Habría que ver si la guerra contra Rusia los Estados Unidos, se la ha

extendido a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

No se estaría violando un Derecho a Participar en la Cumbre de las

Américas a estos Tres Países, al Igual que a Rusia el Derecho a Participar,

en el Consejo de Seguridad de la ONU, del cual forma parte.

La Guerra de Satélites y La Diplomacia en la ONU, es la situación Actual,

en la Guerra Ucrania – Rusia – Estados Unidos. Como plantea el diario

Estadounidense The New York Times, los Satélites de la Nasa, le están

produciendo fuertes bajas a los Rusos.