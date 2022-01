Para la Gran Estrategia, elijan a Lyndon LaRouche, no a Bertrand Russell.

5 de enero de 2022 (EIRNS) — Ray McGovern, ex analista de la CIA, ha insistido en que sólo un proceso de metanoia (un “giro” espiritual de 180 grados que se aleje de una indiferencia contraproducente y autodestructiva para promover el bienestar general de los pueblos de todo el mundo) puede preservar cualquier nación, incluyendo a la decadente Estados Unidos. Esto podría hacerse, por ejemplo, en consulta con las naciones de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) a las que el Presidente Vladimir Putin se dirigió la semana pasada, reorientando las capacidades militares del mundo hacia la tarea de salvar a millones de personas que ahora están amenazadas de muerte por hambruna e inanición y por enfermedades infecciosas, enfermedades que posiblemente son una amenaza para la especie humana. Podríamos garantizar un cambio moral en las relaciones internacionales mediante el establecimiento de una plataforma sanitaria mundial que revierta el apartheid médico de los últimos dos años (y más) y establezca una política mundial de “salubridad pública”, tal y como lo señaló recientemente Anna Popova, médico jefe de sanidad del Servicio Federal para la Supervisión de la Protección de los Derechos del Consumidor y el Bienestar Humano de Rusia, y como lo analizan continuamente la Dra. Jocelyn Elders, ex cirujana general de Estados Unidos y Helga Zepp-LaRouche, presidente del Instituto Schiller. Lo que está en juego es mucho mayor que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad.

Ahora que los portavoces de Rusia y China han declarado sobre sus papeles respectivos en la consecución de la reciente reafirmación por parte del P5 de la “Resolución Reagan/Gorbachov” de 1986, según la cual “no se puede ganar una guerra nuclear y nunca debe librarse”, ¿qué se puede hacer para que Estados Unidos y el mundo transatlántico cumplan con esa premisa? Sabemos que refutar la narrativa corriente de “enfrentar a Rusia” por lo de Ucrania, como lo propugnan el Consejo Atlántico y otros, requiere una respuesta afirmativa a la propuesta rusa de que las promesas incumplidas durante décadas por Estados Unidos y la OTAN, con relación a que “la OTAN no se expandirá hacia el este”, se garanticen ahora por escrito. No parece que eso sea mucho que pedir, si tenemos en cuenta el innegable historial de Estados Unidos y Europa, que no sólo incumplieron sus promesas estratégicas, sino que además “reestructuraron”, es decir, saquearon y despoblaron a Rusia durante varios años en la década de 1990 mediante una “terapia de choque” financiera depredadora.

Podemos estar seguros de que la verdadera gravedad de la circunstancia actual se ha registrado en varias, incluso en muchas, capitales nacionales. Puede que incluso empiece a perforar en episodios el telón mediático que ahora se ha levantado en torno a la verdad; pero si es así, eso será en gran parte obra nuestra, en colaboración con las instituciones que ayuden a ese esfuerzo.

En Estados Unidos, sin embargo, los promotores del primer ataque nuclear y sus afines que abrazan la lunática idea de la “destrucción mutuamente asegurada” (en inglés MAD, o sea loco) los cavernícolas digitales del Departamento de Defensa y el Valle del Silicio, tienen, en el mejor de los casos, una visión desactualizada, post-imperial, tipo Bertrand Russell, de “cómo manejar a Rusia y China”. En esta época en la que hay que ser políticamente correcto, no se atreverían a decirlo así, pero en una entrevista de 1952, cuando estaba por cumplir 80 años, que se puede ver en YouTube, Bertrand Russell externó: “Es muy difícil para cualquiera que haya nacido desde 1914, darse cuenta de qué tan profundamente diferente es el mundo ahora de lo que era cuando yo era niño… Un mundo en el que los antiguos imperios se desvanecen como la niebla de la mañana… Tenemos que acostumbrarnos a la afectividad asiática… Es algo extraordinariamente difícil para un anciano vivir en un mundo así”.

Respondiendo a la pregunta de qué función desempeñaría “Asia” en un futuro próximo, Russell dijo: “Bueno, Asia… no está preparada para seguir siendo servil al hombre blanco. No se ha dado cuenta de que los rusos son blancos. Si lo hubiera hecho, habría tomado un rumbo diferente. Pero parece que se piensa que los rusos son amarillos, o negros, o de algún otro color. Y creo que nuestra propaganda debería dedicarse principalmente a solo decir que los rusos también son blancos. Creo que esa sería la propaganda efectiva a utilizar en Asia… si Asia no abruma al resto del mundo con una gran avalancha de población y pobreza, Asia debe estar a la altura de sus responsabilidades. Debe aprender el tipo de cosas que hemos aprendido en Occidente, que es cómo mantener un [nivel] de población aproximadamente estacionario”. La premisa maltusiana expuesta escabrosamente entonces, lleva hoy el modesto ropaje del “cambio climático”, pero sigue teniendo el rostro de Bertrand Russell.

De ahí la sorpresa, el pánico, y la conmoción que se expresa ahora entre los “medios que formulan la política” que han despertado para darse cuenta de que la alianza China-Rusia es real. Sin embargo, debido a su depravada indiferencia por la historia de Estados Unidos, estas analfabetas se refieren a esto como “el mayor desafío que jamás haya existido al poderío estadounidense”. Les horrorizaría darse cuenta de que es precisamente esta alianza entre China y Rusia, junto con Estados Unidos, la que Abraham Lincoln, el zar Alejandro I, Dimitri Medelyev, Ansom Burlingame, Wharton Barker, y el Movimiento de Auto-fortalecimiento de China, trabajaron para crear en el siglo 19, que se expresa en los diseños del ferrocarril nacional de la China de Sun Yat-Sen, del ferrocarril transcontinental en EU y el transiberiano en Rusia. No es ni “comunista” ni “capitalista”. Es la economía física transformada, llamada primero Sistema Americano de economía política, y luego transferida a Europa y al mundo por el economista germano-estadounidense Friedrich List, y luego revolucionada por completo recientemente por Lyndon LaRouche y sus descubrimientos, que es, ahora, más estudiada, apreciada y comprendida en Rusia, China y algunos otros países que en los propios Estados Unidos.

LaRouche es el único estadista estadounidense del último opuesto a la del liberal imperialista británico Bertrand Russell y su tradición intelectual. Quizás, en este año del centenario de LaRouche, varias naciones e instituciones consideren oportuno discutir este “secreto mejor guardado”. LaRouche procedió en sus planteamientos de política estratégica desde el punto de vista de la economía física, según la inventó el genio de 26 años Gottfried Leibniz en su ensayo “Sociedad y economía”. A través de una serie de libros y conferencias, así como a través de sus ocho campañas presidenciales en Estados Unidos, LaRouche insistía en que la estrategia, así como la acción política, deben proceder de un método filosófico de tipo particular. LaRouche identificó ese método con la persona de Sócrates, y los escritos del discípulo de Sócrates, Platón, suprimidos por motivos políticos, y la Academia de Atenas de Platón. En su introducción a la traducción polémica que hizo la organización de LaRouche del diálogo Timeo de Platón, “Platón y la nueva ciencia política, LaRouche escribió:

“Contrario al mito de que Platón fue un mero especulador contemplativo, Platón fue el líder de la organización de operaciones de inteligencia política más activa y extendida, de la facción de constructores de ciudades del siglo 4 AC… Las ideas platónicas, propiamente dichas, toman como objeto los rasgos característicos de los procesos mentales mediante los cuales se forman las hipótesis relativas al conocimiento científico empírico. Por lo tanto, son estas ideas platónicas las que, con razón, parecen muy modernas a los lectores informados de hoy en día… Solo mediante los métodos de composición que obligan a apartar la atención del lector del énfasis primario en los hechos prosaicos del efímero aquí y ahora, se dirige la atención del lector a lo relativamente transfinito, subsumiendo las transformaciones sucesivas del conocimiento en el efímero aquí y ahora. Nosotros hoy, debemos seguir el mismo método si queremos llegar, por fin, a la abstracción de conjuntos de principios que den cuenta del curso ordenado de la historia de la civilización en el pasado y hacia el futuro.

“Aquí radica la importancia práctica de la historiografía para todo ciudadano, ya sea un funcionario público o un hombre o mujer individual que carezca de un estatus conspicuo en los asuntos políticos. Lo que hacemos, o dejamos de hacer, en el presente, en nuestro aquí y ahora, determina cómo viviremos nosotros y los demás en nuestro futuro personal y en el futuro de nuestra posteridad”.

La opinión de Bertrand Russell sobre Platón era algo diferente. “Durante un tiempo encontré una cierta satisfacción en el eterno mundo de las ideas platónicas, que tiene una especie de sabor religioso. Me dio cierta satisfacción. Pero luego llegué a la conclusión de que eso no tenía sentido. Y entonces me quedé sin ninguna satisfacción con ello… Y sigo así…”.

Esta “multiplicidad superior” de la guerra de inteligencia es el verdadero dominio de las actuales discusiones estratégicas de hoy. La desventaja para los estadounidenses es que la perspectiva “imperialista liberal” de Bertrand Russell es más popular en el Departamento de Estado y otras instituciones que la de Lyndon LaRouche. En consecuencia, hasta que no se reconozca al menos el papel seminal de Lyndon LaRouche en términos de su papel en el diálogo estratégico con Rusia y China durante los últimos 40 años, incluso en cuestiones de historiografía, por no hablar de la gran estrategia, Estados Unidos está condenado, cuando se trata de cuestiones de gran estrategia, a repetir los mismos errores autodestructivos una y otra vez, empezando por el axioma de que “el Yago de Gran Bretaña es el aliado más cercano del Otelo de Estados Unidos”. Nuestra tarea es inducir la metanoia, un “giro” moral, incluso a través de la pandemia que se desenvuelve, y el crimen contra la humanidad que se desarrolla en Afganistán, para devolver al mundo transatlántico la aptitud moral para sobrevivir.