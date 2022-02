La Estafa de Kakao

Por Rubén Moreta

Confieso que desde hacen varias semanas había escuchado sobre una plataforma de inversión multinivel o piramidal online de dueños desconocidos y domicilio incognito, la cual estaba ofertando unos astronómicos beneficios a los inversores.

El amigo, un comunicador social y muy buena gente, me llegó a decir maravillas de “Kakao Talk», la cual le estaba dando beneficios de hasta unos ocho mil pesos diarios por cada tres mil dólares invertidos”. Me reveló que en esa plataforma estaba metido “medio San Juan”. Me llevé las manos a la cabeza, cuando me dijo que había en dicha empresa: médicos, ingenieros, profesores, comerciantes, obreros, agricultores, y por supuesto, periodistas.

Le imploré que saliera rápido de ese programa porque era un esquema Ponzi, donde simulando que hacen inversiones en actividades de lícito comercio, en realidad con el dinero de los nuevos inversores se les paga a los viejos. Pero ese pago es breve, hasta que los jefes se llenen bien el bolsillo y luego “a correr fanático”.

La empresa piramidal Cacao se inició en julio del 2021, pero se popularizó en San Juan en diciembre y enero recientes.

Una estafa similar la hicieron en San Juan a finales de los años setenta llamada ASOFURI. La organizó un foráneo profesor de comercio, que decía estar protegido por la “santa” Elupina Cordero. El hombre recogió sacos de cuartos y no ha vuelto a San Juan.

Y el ultimo palo dado a muchos incautos sanjuaneros por un negocio multinivel fue Telexfree en 2013.

En el Caso de Kakao Talk, el día seis de febrero pararon de pagar las ganancias y este quince de febrero, eliminaron la página. Se fueron y no dejaron huellas en internet.

Los dueños de Kakao prometían una mina de dinero, tanto así que a los veintidós días tú sacabas tu inversión.

Por el plan VIP de tres mil dólares, prometían ganancias de ocho mil pesos diarios. EL DIACHE. Pero mis queridos lectores: el dinero fácil no existe.

Se de un amigo que tenía ciento ochenta mil pesos para comprar un solar y lo metió todo en Kakao. Lo perdió todo.

Estoy investigando a cuantos en total estafó Kakao y ya llevo más de mil personas engañadas. Y sumando.

Colón regresa a RD y encuentra incautos.

El autor es Periodista.