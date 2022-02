La Escuela Económica

Esteban Delgado

El mercado comercial haitiano para República Dominicana

Durante el pasado año 2021 las exportaciones de República Dominicana hacia Haití sumaron US$958

millones. Se pudiera pensar que es un monto normal, toda vez que existe la creencia de que cada año le

vendemos a esa nación alrededor de US$1,000 millones.

Pero la realidad es que lo exportado el año pasado es el mayor monto desde el año 2015, cuando le

vendimos US$994.2 millones a la vecina nación. Desde ese año y hasta el 2020 las exportaciones venían

cayendo año tras año hasta su nivel más bajo en 2020 con US$751.2 millones.

Lo anterior indica, entonces, que en 2021 hubo un favorable repunte de las exportaciones dominicanas

hacia Haití, con un crecimiento de 27.5% frente a lo exportado en 2020 y de 16.7% sobre los US$820.7

millones exportados en 2019, cuando no había pandemia.

Esas cifras también indican que los conflictos políticos, sociales, económicos y de inseguridad que

imperan en esa nación, agudizados con el asesinato de su presidente a mediados del año pasado, no

afectaron el comercio de mercancías desde República Dominicana hacia Haití, sino que, por el contrario,

se incrementó de forma favorable.

Otro punto también positivo para los dominicanos es que la balanza comercial con Haití es

prácticamente total a favor nuestro, pues de cada 100 dólares que se comercializa entre las dos

naciones 98 son ventas de aquí hacia allá y apenas 2 son ventas desde allá hacia acá.

Bajo esas condiciones, que también favorecen a los productores dominicanos que exportan mercancías

con menos controles de calidad, pues los haitianos compran sin darle mucha importancia a las normas,

es lógico que no haya mucho interés, de este lado, de formalizar un tratado de libre comercio (TLC)

bilateral.

Siembre se ha argumentado que debería existir un TLC entre las dos naciones, más si se toma en cuenta

que Haití es el segundo socio comercial más importante para República Dominicana, solo superado por

Estados Unidos y, en ocasiones, por Suiza, cuando se disparan las exportaciones de oro.

El punto es que cuando se habla de ese tema, desde aquí surgen versiones de que no se ha logrado

porque los haitianos incluyen el tema migratorio. Pero eso no es del todo cierto. Es más, no es cierto.

La realidad es que a quienes no les conviene un TLC formal con Haití es a los productores dominicanos, o

menor, a ciertos productores dominicanos.

Esto así, porque en un escenario de balanza comercial 98 a 2, es lógico que a la hora de enumerar

productos para establecerles tasas arancelarias reducidas y libre entrada o cuotas específicas, el país

que tiene la mayor parte de la balanza es el que más tendría que ceder, pues el que no tiene más que un

2% de participación ya tiene prácticamente apertura total y solo espera que su socio le abra para

aumentar un poco su reducida participación.

En un escenario de TLC Haití tendría la oportunidad de introducir a República Dominicana ciertos

productos industrializados que serían de gran atractivo, no solo para los más de un millón de haitianos

que viven aquí, sino, además, para muchos dominicanos que tendrían interés de consumirlos.

Pero algunos de esos productos vendrían a competir con bienes que tienen prácticamente el monopolio

de la comercialización en el país y que no quieren perder participación del mercado local, por lo que

prefieren que las condiciones sigan como hasta ahora para que perdure el impedimento de entrada de

esos productos industrializados haitianos que son de potencial atractivo de este lado.

El solo hecho de que prácticamente el 10% de la población residente en República Dominicana sea de

haitianos, más una proporción de dominicanos con sus orígenes en ese país, indica que es un

importante mercado ansioso de consumir bienes de esa nación que actualmente tienen impedimento

de entrada y que podrían tener apertura en un TLC.

Entonces, no se trata de que los haitianos piden incluir el tema migratorio cuando se habla de un

eventual TLC. Lo que ocurre es que en esa negociación, República Dominicana tiene mucho que perder y

nada que ganar, mientras que Haití no perdería nada; solo ganaría espacio de acceso de sus productos

hacia acá.