La Escuela Económica

Esteban Delgado

@estebandelgadoq

No basta con volver a los niveles prepandemia

Desde su ascenso al poder el 16 de agosto de 2020, el presidente Luis Abinader y su equipo, se trazaron

la meta de superar los efectos negativos de la pandemia del covid-19, tanto en el ámbito de la salud

como en lo referente a la economía, severamente afectada por la paralización de las actividades

productivas como paliativo a la propagación de los contagios.

Ese objetivo es válido, pues, ante una crisis, lo prioritario es superarla. Sin embargo, al cabo de 16

meses, en donde se notan avances importantes en cuanto al control del covid-19 y la recuperación de la

economía, las autoridades dominicanas comienzan a mirar todo lo que falta por hacer y reconocen la

necesidad de alcanzar realizaciones que vayan más allá de la recuperación y vuelta al período pre

pandemia.

Ese fue uno de los aspectos resaltables entre los expositores en el Foro Económico elDinero 2021, que

se realizó el pasado 7 de diciembre en el hotel Intercontinental.

Uno de los expositores fue el economista Pavel Isa Contreras, quien es viceministro de Economía,

Planificación y Desarrollo y realizó un recorrido de diagnóstico de la economía local y de la internacional,

pasando por la efectividad del Gobierno en el proceso de recuperación.

Sin embargo, dejó en claro que no basta con la recuperación, que no es suficiente logro volver a los

niveles de crecimiento que mostraba la economía antes de la pandemia del covid-19, sino que es

necesario superar esos indicadores, que de por sí, seguían siendo insuficientes.

Destacó que si bien es cierto que se han recuperado prácticamente todos los empleos formales que se

perdieron durante la pandemia, también es una realidad que son empleos de baja calidad y de reducidas

remuneraciones, que no alcanzan para superar con efectividad los niveles de pobreza que nos afectan.

Isa Contreras se refirió al Plan Nacional Plurianual 2021-2024, donde se destacan los aspectos a superar

para mejorar la calidad de vida de la gente, enfocado en salud, empleo formal y digno, acceso a la

vivienda, igualdad de oportunidades, seguridad ciudadana y transporte público efectivo.

En cada una de esas áreas hay retos por superar, pues todas siguen siendo deficientes, como lo eran

antes de la pandemia, aunque se habían avanzado parcialmente en la mejoría de algunas.

Lo mismo planteaba el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández Whipple, en su exposición en el

Foro Económico elDinero. Si bien destacó la efectividad de las oportunas medidas tomadas por la Junta

Monetaria, tanto con la reducción de las tasas de interés, la inyección de liquidez al sector financiero y la

flexibilidad en las regulaciones, el funcionario destacó la efectiva respuesta de los bancos para evitar

una crisis de impagos en el país.

Se enorgullece de los indicadores positivos que muestra el sistema financiero dominicano, pero a la vez,

resalta los retos que se precisa superar, relativos a problemas y limitaciones que existían desde antes de

la pandemia.

Son los casos de una mejor y más cercana atención a los usuarios del sistema financiero, a través de la

Oficina de Protección de los Derechos de los Usuarios (ProUsuario), así como de un efectivo seguimiento

y supervisión para prevenir el lavado de activos, a través de los bancos y otras entidades bajo la

regulación de la Superintendencia.

Fernández Whipple reconoció que en gestiones anteriores la colaboración de la Superintendencia de

Bancos con los entes llamados a enfrentar el lavado de dinero ilícito, especialmente el procedente de

actos de corrupción gubernamental, fue muy deficiente y en ocasiones hasta nula.

Su meta ahora es la de tolerancia cero contra el lavado de activos en el sector regulado, además de un

acercamiento constante de defensa de los usuarios del sistema financiero.

Esas manifestaciones de interés de las autoridades monetarias y fiscales del Gobierno, de no

conformarse con volver a los niveles pre pandemia y desarrollar acciones de mejoría sobre lo que había

antes, son de las más resaltantes entre los resultados del Foro Económico elDinero 2021, que logró su

cometido como escenario de exposición y análisis de la situación económica del país y sentó las bases

para un espacio permanente que cada año aportará más al desarrollo.