La Escuela Económica

Esteban Delgado

@estebandelgadoq

La edad de retiro para pensión tiene tome mínimo, no tope máximo

La Ley 87-01 establece un sistema de capitalización individual, que guarda muchas diferencias con el

llamado sistema de reparto, que antes operó en el país, pero fue sustituido, debido a que se tornó

infuncional. No porque lo fuera en su estructura, sino por la debilidad institucional del Estado

dominicano y la deficiente administración.

En todo caso, en el sistema de reparto se juntan en una cuenta común los aportes de todos los

trabajadores y se asigna una pensión a cada quien en la medida en que se retiran. Si el fondo se torna

insuficiente, es necesario proponer mecanismos para hacerlo más grande como mayores aportes de

cada empleado, aportes adicionales por parte del Estado y ampliación de la edad de retiro, para que

cada trabajador dure más años laborando, antes de optar por su pensión.

En el sistema de capitalización individual es distinto, porque cada trabajador es dueño de su propio

ahorro, lo cual indica que si se torna insuficiente al cabo de su edad de retiro, entonces corre por la

dificultad de una pensión menor a la que tenía prevista.

Para este sistema, que es el que se aplica en República Dominicana, no se requiere solicitar una

ampliación legal de la edad de retiro, que actualmente es de 60 años. Esto así, porque está previamente

establecido que para optar por la pensión, además de haber cumplido 60 años, el beneficiario debe

estar desempleado, es decir, no puede estar nombrado de manera formal en una empresa privada o

institución pública.

Aunque eso se ve como una desventaja o injusticia, se trata de algo lógico, pues no requiere una

pensión alguien que todavía está trabajando y produciendo dinero. Se supone que necesitará la pensión

cuando no tenga empleo y decida vivir de ese beneficio sin realizar otras labores.

Se darán los casos de trabajadores que, aun habiendo cotizado 360 veces como dije la Ley, y habiendo

cumplido los 60 años, si tiene empleo, decidirá seguir trabajando hasta que se sienta en el interés de

retirarse y descansar de toda actividad laboral. Mientras tanto, seguirá acumulando ahorro en su fondo

de pensión, que seguirá ganando intereses y al cabo de cinco o diez años más, al decidir retirarse,

tendría más dinero acumulado y la posibilidad de una pensión más beneficiosa en monto.

Es muy difícil que una persona con 60 años de edad, empleo seguro y condiciones físicas adecuadas para

seguir activo, decida dejarlo todo para pensionarse. Generalmente siguen en actividad laboral hasta que

sienta el cansancio en su cuerpo por el peso de los años.

Otra cosa es si a los 60 años ya no tiene empleo ni posibilidad de conseguir uno, además de que su salud

no le permite vivir de manera activa como cuando era más joven. En ese caso, requerirá su pensión,

aunque el fondo acumulado no sea tan elevado como desearía.

Por todo lo anterior es que el sistema de pensiones tiene una edad mínima para optar por el retiro, pero

no una edad máxima. Usted puede seguir trabajando hasta que pueda, más allá de los 60 años. Si decide

retirarse a los 70 o 75 años, en lugar de a los 60 años, tendría una década o una década y media de

acumulación adicional para su retiro.

Si la vida no le permite durar más que cinco o diez años de pensión, por haberse retirado tan tarde, su

dinero no deja de pertenecerle como ocurre en el sistema de reparto. El dinero acumulado, puede ser

heredado por sus familiares cercanos: cónyuge, hijos o los demás descendientes legales, de acuerdo con

las normativas establecidas.

Pero esa conservación de la propiedad del fondo de pensión es siempre que usted haya escogido un

plan de retiro con base en el fondo acumulado y el rendimiento que ofrezca. Si opta por convertirlo en

una póliza de seguro para pensión mientras viva, sin temor a que se acabe, entonces el dinero no es

heredable en caso de fallecimiento.

Todo dependerá de las condiciones. Pero para eso queda tiempo, pues el sistema es joven aun.

Comenzaremos a ver los resultados de pensión por vejez a partir de la próxima década.