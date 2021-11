La Escuela Económica

Esteban Delgado

@estebandelgadoq

Los partos de haitianas: el problema no está en los costos

La semana pasada, específicamente el viernes 12 de noviembre, los ministros de Salud Pública y de

Interior y Policía ofrecieron una rueda de prensa en el Palacio Nacional para dar detalles sobre los

elevados costos que representan para el Estado dominicano los partos a las embarazadas de

nacionalidad haitiana, documentadas e indocumentadas.

El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, ofreció cifras preocupantes: en 2018 los hospitales públicos

atendieron 14,693 partos de madres haitianas, representando un 12.5% del total. Las demás son

dominicanas. En 2019 aumentaron los partos a Haitianas a 27,984 pasando a 23%.

La cifra continuó en aumento en 2020 con 30,322 partos a ciudadanas haitianas para representar el

27.2% del total y para lo que va de este año, en los primeros diez meses, llegan a 24,376, representando

el 29.8% de los partos.

Antes de 2018 la proporción anual era de más o menos 7-93, es decir, 7% de partos de haitianas y 93%

de partos a dominicanas. Pero la situación va en aumento preocupante, pues actualmente la proporción

es 30-70, es decir, 30% de atenciones a madres haitianas y 70% dominicanas.

Es una situación preocupante que debe ser controlada por las autoridades. Sin embargo, hay un dato

ofrecido por el ministro Rivera que no parece cuadrar con las cifras: el de los costos.

Cuando al ministro se le preguntó qué costo representa para el Estado la atención a parturientas

haitianas, respondió: “A este ritmo, ya por los cálculos que nosotros hemos hecho, al costo solamente,

se irían unos 10,000 millones de pesos. Eso no lleva gastos médicos ni nada de eso. Estamos hablando

del costo, solamente de atención, que llevaría atender a las parturientas (haitianas)”.

Agregó que hay partos simples, pero en el caso de las haitianas, que “regularmente son cesáreas o

regularmente vienen muy complicadas”, el costo aumenta. También aclaró que eso es solamente para

las parturientas haitianas, sin incluir costos de atenciones a los niños de las haitianas y a los demás

ciudadanos de esa nación.

Pero, el dato de los costos no se corresponde con la realidad. ¿Por qué? De acuerdo con cifras oficiales

de las autoridades de los servicios de salud del país, el costo para el Estado de un parto vaginal en los

hospitales públicos ronda los RD$7,000, mientras que si el parto es con cesárea, aumenta a RD$11,500.

En caso de que haya complicaciones mayores, ese costo puede aumentar a RD$25,000 y hasta a

RD$60,000, dependiendo de la gravedad de los casos, aunque no son frecuentes.

Entonces, lo que desmonta el dato de los costos dado por el ministro Rivera, con base en sus propias

estadísticas, es lo siguiente: supongamos que las 24,376 haitianas que alumbraron en lo que va de este

año lo hayan hecho todas con cesárea, lo cual no es así, pero vamos a poner el escenario más costoso. Al

multiplicar esa cantidad por RD$11,500, el resultado es RD$280.3 millones, no RD$10,000 millones

como dijo el ministro Rivera.

Incluso, si todos esos partos fueran complicados y el costo subiera a RD$25,000, el sacrificio estatal sería

de RD$609.4 millones. Eso es apenas un 6% de los RD$10,000 millones que de manera exagerada refirió

el ministro de Salud Pública.

Pero, incluso, vamos a sumar a todas las parturientas haitianas desde 2018 hasta octubre 2021. Esto es:

97,375 partos. Si todas son con cesárea a razón de RD$11,500 el costo al Estado sería de RD$1,119.8

millones, apenas un 11% de los RD$10,000 millones que dijo el ministro Rivera.

Pero estamos hablando de los peores escenarios, lo que hace considerar que no es así, pues una

proporción importante de los partos de haitianas son vaginales, con un costo de RD$7,000 y no de

RD$11,500 y mucho menos de RD$25,000.

El exceso de partos de haitianas en los hospitales públicos es un problema que las autoridades deben

controlar; pero las medidas de control no pueden aplicarse en los centros médicos, sino en los

estamentos mafiosos que se dedican al tráfico de esas mujeres como negocio para parir aquí.

El problema no es cuánto cuesta cada parto. El problema es que estamos “haitianizando” a República

Dominicana y hay que enfocar adecuadamente la estrategia para evitarlo.