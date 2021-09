La Escuela Económica

Esteban Delgado

@estebandelgadoq

Seguro de Riesgos Laborales y sus beneficios poco conocidos

Los trabajadores formales están cubiertos por la seguridad social, mediante un aporte mensual

equivalente a alrededor del 6% de su salario, casi la mitad para el plan de pensiones y la otra parte para

el seguro familiar de salud (SFS).

Pero ese aporte no cubre todos los “beneficios” que ofrece la protección social, ya que al empleador le

toca aportar el equivalente al 14% del salario de cada empleado para completar las coberturas. Ese

aporte del empleador incluye una parte que se dedica al seguro de riesgos laborales (SRL).

Ese seguro es adicional a la cobertura de seguro que reciben empleados y sus familiares directos. Se

trata de un seguro que cubre todos los gastos del trabajador si tuviera un accidente laboral, no solo en

su centro de trabajo, sino, además, si se produjera en el camino desde su casa a la empresa o desde la

empresa hacia su casa.

Además, el SRL cubre los tratamientos y costos no solo por accidentes de trabajo; también ofrece

cobertura en casos de enfermedades que padezca el trabajador, siempre que se compruebe que fueron

causadas por la labor que realiza en la empresa donde presta sus servicios.

Cuando un trabajador formal tiene algún accidente laboral, en lugar de dirigirse a un centro médico con

el carnet del seguro, debe procurar atención médica en la red de prestadoras afiliadas para la cobertura

del SRL, que están en casi todo el país.

Esa red de prestadoras de servicios de salud está disponible en el portal del Instituto Dominicano de

Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril), que es la institución encargada de todo lo

relacionado con los accidentes y enfermedades laborales de los trabajadores formales.

Pero en el país tanto empleados como empleadores tienen poca información sobre las ventajas que

ofrece el SRL, cuyo costo de afiliación, si bien beneficia al trabajador, es cubierto por la empresa,

siempre que esté al día en los pagos a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

Mi consejo es a los trabajadores formales, para que se acerquen al departamento de Recursos Humanos

o de Gestión Humana de la empresa donde laboran y les pidan la lista de los centros médicos o

prestadores de servicios en la demarcación donde laboral y hasta a nivel nacional.

Si bien esa lista está disponible en el Idoppril, cada empresa debe tenerla disponible para sus

empleados, a los fines de que tengan el conocimiento de dónde debe acudir o pedir que los envíen a

recibir atenciones en caso de un accidente laboral, a los fines de tener una cobertura total y no pasar

por el mal rato de pagar una diferencia o de no ser recibido en un centro médico hasta hacer un

“depósito” por adelantado, lo cual es ilegal, pero se ha convertido en una norma en el “negocio” de la

salud.

Las empresa formales, aunque no tengan departamento de Recursos Humanos, deben procurar,

también, esa lista si están al día con la TSS, porque así pueden asegurar la cobertura en caso de

accidente laboral, sin el riesgo de incurrir en gastos adicionales.

Recuerden que, además de la cobertura del tratamiento por accidente o enfermedad laboral, el SRL

también cubre una cantidad de meses de salario específica en caso de licencia médica para el empleado,

además de una pensión por discapacidad, si así se determina, o por sobrevivencia para sus familiares, si

llegara a morir de la enfermedad laboral comprobada o el accidente laboral que haya sufrido.

Los trabajadores formales también pueden, además de acercarse a sus empleadores, a través de

Recursos Humanos o directamente, si no tienen departamentos de esa especie, por ser empresas

pequeñas, acercarse al Idopril, ya sea de forma presencial, por la vía telefónica o por su portal web, para

pedir las informaciones y orientaciones necesarias sobre las ventajas que les ofrece el hecho de estar

cubiertos por el SRL, una cobertura que es adicional a la del Seguro Familiar de Salud y que no les

representa ningún costo.

El sistema dominicano de seguridad social, si bien tiene muchas limitaciones, también ofrece

interesantes beneficios, que los trabajadores y empleadores muchas veces no aprovechan por falta de

orientación.