La DGII desmiente creación de nuevos impuestos para sector médico

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) desmintió este miércoles las

afirmaciones de sectores médicos sobre la supuesta creación de nuevos impuestos a

través de la Norma 04 – 2022 Sobre Incorporación, Permanencia, Exclusión y

Declaración Jurada en el Régimen Simplificado de Tributación (RST).

La institución explicó mediante un comunicado que el objeto de esta Norma General

es establecer el procedimiento de incorporación, permanencia y exclusión del

Régimen Simplificado de Tributación (RST), así como regular los aspectos de

validación de propuestas, tratamientos aplicables para la exención contributiva y para

retenciones no realizadas; en las modalidades de compras e ingresos.

Es decir, el propósito de esta normativa es regularizar las distorsiones operativas que

existían y que permitían a los acogidos al RST beneficiarse de más de una exención

contributiva.

En el Régimen Simplificado de Tributación existe un registro de 20,500 contribuyentes

divididos en 16,500 profesionales liberales y 4,000 personas jurídicas. De estos 7,500

son médicos.

De los registrados en el Régimen Simplificado de Tributación 4,400 médicos tienen

ingresos anuales promedio de 3.3 millones de pesos. Es este segmento de los

galenos donde se apreciaría la corrección de la distorsión mediante la Norma 04-

2022.

Sin embargo, esta Norma General no tendría ningún efecto impositivo en el 39 por

ciento de los médicos acogidos en el RST. Así como tampoco al 62 por ciento de

todos los profesionales liberales bajo esta modalidad.

En ese sentido, se hacía necesario que, en el marco de la simplificación, este

comportamiento fuese corregido por medio de un ajuste positivo en la Declaración

Jurada de Impuesto Sobre la Renta para persona física del Régimen Simplificado de

Tributación basado en ingresos (RSI), que es lo que vino a precisar y aclarar la

Norma General 04-2022.

Respecto al argumento de que la Norma General sería violatoria del principio

constitucional de irretroactividad tenemos a bien recordar que la exención

contributiva, al no ser parte de la base imponible del Impuesto Sobre la Renta, no está

sujeta ni depende de la periodicidad de su hecho generador, como tampoco pasa con

los créditos a los impuestos determinados.

Destacar que el proyecto de esta Norma General agotó un proceso de consulta

pública, desde el martes cuatro (04) hasta el martes dieciocho (18) de enero de 2022,

el cual recibió tres (03) comentarios de contribuyentes y un gremio, los cuales fueron

en su mayoría incorporados.

Esta Dirección General de Impuestos Internos, siempre estará dispuesta a escuchar a

los sectores económicos del país y aclarar cualquier inquietud o interpretación de la

ley o medida administrativa que este en proceso o se haya tomado, por ello se llevó a

cabo en la tarde de este martes 09 de febrero un encuentro con la Directiva del

Colegio Médico Dominicano encabezada por su presidente el doctor Senén Caba; el

cardiólogo Fulgencio Severino y otras autoridades.

Para el próximo lunes 14 se acordó una reunión de seguimiento con la dirigencia del

CMD.

Tabla de retenciones

De igual manera, se explica a toda la población que desde el año 2017 la tabla de

retenciones de personas físicas en general no sufre ninguna variación y que la DGII

como órgano recaudador tiene la obligatoriedad de publicar dicha información que es

una disposición del Congreso Nacional.