La Desigualdad Obstáculo para el Desarrollo en América Latina y El Caribe.(6)

Por José Manuel Castillo Betances.

América Latina y el Caribe, muy a pesar de la década dorada de los gobiernos progresistas, (2004-

2014), era de expansión, crecimiento económico y reducción de la pobreza “del 45,4% al 27,8%, y la

pobreza extrema de un 12,2% a un 7,8%”; (CEPAL, 2019). Aun sigue siendo la región más desigual

del planeta, donde “el 76,8% de la población regional pertenece a estratos de ingresos bajos o medio-

bajos” 1 .

Ello, se ve acentuado ante las notables perdidas de reivindicaciones sociales como consecuencia del

desplazamiento del poder de los gobiernos que apostaron a la superación de la desigualdad y la

pobreza en la región. Entre los que se destacan: Lula & Dilma en Brasil, Bachelet en Chile, Mojica en

Uruguay, Cristina en Argentina, Evo en Bolivia y Leonel & Danilo en RD. Situación que ha generado

un retroceso en la región profundizado por la crisis de la pandemia, incrementando la pobreza “a 230

millones de personas, con el agravante de 96,2 millones” 2 padeciendo pobreza extrema.

La superación de la desigualdad como problema estructural del desarrollo pasa por la compresión del

modelo socioeconómico de carácter neoliberal que desde los años 70 gobierna en la región y que si

bien, en el caso de algunos países, ha producido ciertos avances, especialmente, en la elite económica,

no así, ha ocurrido en los sectores de menores ingresos. Dando lugar a que la región se erija como la de

mayor iniquidad en el mundo.

En particular, Uruguay, Costa Rica y República Dominicana (RD) en el Caribe, si bien han avanzados,

no menos cierto es, que aún les queda muchísimo por hacer, para superar el flagelo de la desigualdad y

la pobreza. Y ello, implica continuar conquistando espacios en materia de equidad distributiva y en la

sostenibilidad de la protección social.

1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina,

2019 (LC/PUB.2019/22-P/Re v.1), Santiago, 2019, Pag.59

2 Informe especial COVID-19 N⁰ 5 de la CEPAL, titulado Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad:

nuevas proyecciones.

Comportamiento del Índice de Desarrollo Humano en América Latina y El Caribe:

Las estadísticas nos reflejan una región con serias dificultades en su resultado en el Índice de

Desarrollo Humano, (IDH). En apenas un limitado grupo de países anotamos cierto desarrollo humano

alto, como es el caso de “Uruguay (en el puesto 54), Panamá (60), Costa Rica (66), Cuba (68),

Venezuela (71), México (77), Brasil (79), Perú (87), Ecuador (89), Colombia (95) o la República

Dominicana (99)” 3 .

Luego en Sur América le sigue el caso de Paraguay y Bolivia, observando un comportamiento de

desarrollo humano medio, con “110 y 118 respectivamente. Seguido países centroamericanos, liderado

por El Salvador (117), Nicaragua (124), Guatemala (125) y Honduras (130)” 4 . Es ponderable anotar

que en conjunto, de conformidad con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD),

el IDH de los pueblos Latinoamericanos y Caribeños se reduce casi un 25% al ajustarse por

desigualdad.

Es decir, que a pesar de sus diferencias, los países latinoamericanos comparten de manera

generalizada el problema de la desigualdad, y, en casi todos los casos pierden puestos en la lista del

Índice de Desarrollo Humano, (IDH-D), ajustada por desigualdad.

En un contexto global donde el 2% de la población controla el 50% de la riqueza, RD, siendo parte

consustancial de una América Latina donde existe la brecha más grande entre el rico más rico y el

pobre más pobre. Iluminada por el supremo interés de continuar avanzando por una sociedad más justa

e inclusiva y con mayores niveles de bienestar, venía coordinando esfuerzos, como otras naciones de

la región, entre ellas Uruguay, Brasil, Bolivia, Argentina y Venezuela, articulando acciones dentro del

marco de planes de gobiernos enfocados a superar los flagelos de desigualdad y pobreza.

Lo que le permitió a RD lograr resultados mejorados y satisfactorios en diversos indicadores sociales;

liberando de la pobreza a más de tres millones de personas y alcanzando elevar su esperanza de vida de

67 a 75 años en las últimas dos décadas.

3 Informe sobre Desarrollo Humano 2019 Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: Desigualdades del desarrollo humano

en el siglo XXI.

4 Informe sobre Desarrollo Humano 2019 Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: Desigualdades del desarrollo humano

en el siglo XXI.

Siendo la mujer dominicana la más beneficiada con un promedio de vida de 77 años; superior a la

media de América Latina y el Caribe “(75,2 años) y más elevada que en Asia (73,3) y África (62,7),

aunque se mantiene una brecha respecto a Estados Unidos (79,2) y Europa (78,3)” 5 .

Así, la administración que conocimos en la era del Partido de la Liberación Dominicana, fundado por

Juan Bosch en 1973; generó en dos décadas más de dos millones de empleos en el país caribeño,

liderado por los sectores de la construcción, turismo, comercio, manufactura, agricultura, servicios y

otros; teniendo un gran impacto en la reducción de la pobreza, con un gran incidencia en la zona rural.

Logrando en gran medida, poner la economía al servicio de quienes generan la riqueza, tesis que

temprano fuera planteada por el tratadista francés Francois Perroux. Una visión que en gran medida

inspiró el estilo de gobierno de los ex presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, ambos

discípulos aventajados del padre de la democracia, Juan Bosch.

Y en este contexto, es justo reconocer a la aspirante a la presidencia Margarita Cedeño, quien en su

loable gestión coordinó y lideró los más emblemáticos programas sociales de gran impacto en la

familia dominicana.

La desigualdad debe ser vista en función de la carencia de derechos fundamentales que la estructura de

poder no es capaz de garantizar a sus ciudadanos. Entre estos destacamos el derecho a la educación de

calidad, la salud, vivienda, trabajo, seguridad, entre otros. Tal apreciación nos motiva a valorar al

Partido de la Liberación Dominicana, como una de las instituciones política que mayor aporte ha

hecho a la conquista de reivindicaciones sociales, para el desarrollo de las comunidades de menores

ingresos en el segundo país de las Antillas mayores.

No obstante, en toda obra humana, hay errores, que deben ser corregidos, pero, sin ánimo de justificar

los mismos, es propio reconocer que el PLD generó nuevas expectativas, nuevas esperanzas,

especialmente, en la juventud dominicana que vio crecer su formación profesional e inserción en el

empleo decente, lo que le proporcionó ingresos para emprender una nueva vida.